Jeff Bezos keksalar majmuasida bolalar uchun bepul bog‘cha ochdi
Amazon asoschisi Jeff Bezos tomonidan tashkil etilgan Bezos Academy tarmog‘i AQSHning Arizona shtatida noodatiy joylashuvga ega yangi maktabgacha ta’lim markazini ishga tushirdi. Bezos Academy Glendale – Sahuaro Glenn bog‘chasi Glendeyl shahridagi keksalar yashaydigan Glencroft Center for Modern Aging majmuasi hududida joylashgan.
Muassasa 3–5 yoshli bolalar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ta’lim Montessori tamoyillariga asoslangan. Markaz 100 nafargacha bolani qabul qilishi mumkin. Ta’lim va zarur xizmatlar oilalar uchun bepul taqdim etiladi.
Bog‘chaning keksalar majmuasida joylashtirilishi ham bejiz emas. U yerda yashovchi keksa insonlar bolalar bilan turli mashg‘ulotlar va loyihalarda ishtirok etishi mumkin. Shu tariqa ikki avlod o‘rtasida muntazam muloqot va tajriba almashinuvini yo‘lga qo‘yish ko‘zda tutilgan.
Bepul ta’lim faqat eng kam daromadli oilalar bilan cheklanmaydi. 2026–27 o‘quv yilida to‘rt kishilik oilaning yillik daromadi 132 ming dollargacha bo‘lsa, ariza topshirish mumkin. Biroq bu qabul avtomatik tarzda kafolatlanishini anglatmaydi. Nomzodlar o‘rtasida lotereya o‘tkaziladi, joy yetmagan holatlarda esa kutish ro‘yxati shakllantiriladi.
Bu Bezos Academy'ning birinchi bepul bog‘chasi emas. Bezos asos solgan notijorat tarmoq AQSHning bir nechta shtatida bepul maktabgacha ta’lim markazlarini ishga tushirgan.
Izohlar 0
…