Hindistonda keksalarga pul evaziga suhbatdosh va hamroh topib beruvchi xizmatlar paydo bo‘lmoqda

·3·Dunyo
Hindistonda keksalarga pul evaziga suhbatdosh va hamroh topib beruvchi xizmatlar paydo bo‘lmoqda

Hindistonda yolg‘iz yashayotgan keksalar uchun pulli hamrohlik xizmatlari rivojlana boshladi. Endi yoshi katta insonlar suhbatlashish, birga choy ichish, sayr qilish yoki kinoga borish uchun maxsus hamroh yollashi mumkin.

The Economic Times nashrining yozishicha, mamlakatda oilalarning kichrayishi va yoshlarning ota-onalaridan uzoqda yashashi oqibatida yolg‘iz qolayotgan keksalar soni ortmoqda. Shu bilan birga, ularni qo‘llab-quvvatlashga mo‘ljallangan ijtimoiy xizmatlar hali yetarli darajada rivojlanmagan.

Masalan, Mumbay shahrida yolg‘iz yashovchi keksa inson bir soatlik hamrohlik xizmati uchun 2 500–4 000 rupiy (taxminan 26–42 dollar) to‘lashi mumkin. Buning evaziga hamroh u bilan suhbatlashadi, hikoyalarini tinglaydi, birga choy ichadi yoki sayr va kinoga boradi.

Mamlakatda bunday xizmatlarni taklif qiluvchi turli loyihalar ham paydo bo‘lmoqda. Jumladan, ElderAid Wellness kompaniyasining Care Friend xizmati keksalarga suhbat, sayr, kino va sevimli mashg‘ulotlarida hamrohlik qiladi. Boshqa loyihalar esa katta yoshdagilar uchun uchrashuvlar, mashg‘ulotlar va jamoaviy tadbirlar tashkil etmoqda.

Shunga qaramay, ekspertlar bu yo‘nalishni barqaror biznesga aylantirish oson emasligini ta’kidlamoqda. Sababi, ko‘plab keksalar yolg‘izlikdan xalos bo‘lish uchun begona insonga pul to‘lashga ikkilanadi. Ayrim oilalar esa hissiy qo‘llab-quvvatlashdan ko‘ra tibbiy xizmatlarga ko‘proq mablag‘ ajratishni ma’qul ko‘radi.

BMT prognozlariga ko‘ra, 2050 yilga borib dunyoda 60 yosh va undan katta insonlar soni ikki barobar ko‘payib, 2,1 milliard nafarga yetadi. UNFPA prognoziga ko‘ra, shu davrda Hindistondagi keksalar soni ham 347 million nafarga yetishi mumkin.

Bu esa kelajakda yoshi katta insonlarning nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va ruhiy qo‘llab-quvvatlashga bo‘lgan ehtiyoji ham ortib borishini ko‘rsatadi.

HindistonElderAid Wellnesskeksalar ijtimoiy himoyasiCare Friend
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda haykal yo‘lini ochish uchun elektr simlarini kesib tashlashdi (video)Hindistonda haykal yo‘lini ochish uchun elektr simlarini kesib tashlashdi (video)2 oktabr 16:58Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!27 sentabr 08:25Hindistonda ko‘cha san’atkorlari noodatiy tomoshalar namoyish etmoqda (video)Hindistonda ko‘cha san’atkorlari noodatiy tomoshalar namoyish etmoqda (video)19 sentabr 22:38Ustunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldiUstunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldi14 sentabr 07:47Yaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkinYaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkin22 oktabr 11:30Hindistonda og‘ir yuk tashishga majburlangan fil to‘polon ko‘tardi: Oltin but sindi (video)Hindistonda og‘ir yuk tashishga majburlangan fil to‘polon ko‘tardi: Oltin but sindi (video)23 oktabr 08:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi