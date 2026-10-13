«O‘rgimchak-odam» filmi yulduzi Tobi Maguayr sobiq rafiqasining to‘y marosimini boshqarib berdi

·57·Dunyo
«O‘rgimchak-odam» filmi yulduzi Tobi Maguayr sobiq rafiqasining to‘y marosimini boshqarib berdi

«O‘rgimchak-odam» filmi yulduzi, 51 yoshli Tobi Maguayr sobiq turmush o‘rtog‘i Jennifer Meyerning musiqiy menejer Jeffri (Jeff) Ogunlesi bilan nikoh marosimini boshqarib berdi. Bu haqda People xabar berdi.

To‘y 10 oktyabr kuni Havayidagi Lanai orolida joylashgan Four Seasons Resort Lanai mehmonxonasida bo‘lib o‘tdi. Jennifer Meyer oq libosda ko‘rinish bergan. Marosimning diqqatga sazovor jihati shundaki, uning sobiq eri Tobi Maguayr yangi turmush qurgan juftlikning nikoh marosimini o‘tkazgan.

Maguayr va Meyer 2007 yilda turmush qurib, 2016 yilda ajralishlarini e’lon qilgan. Ularning ajrashish jarayoni 2026 yil 21 sentyabrda rasman yakunlangan. Shunga qaramay, sobiq juftlik farzandlarini birgalikda tarbiyalash va do‘stona munosabatlarni saqlab qolishga muvaffaq bo‘lgan.

To‘yda ularning farzandlari — 19 yoshli qizi Rubi va 17 yoshli o‘g‘li Otis, shuningdek, Jennifer Meyer va Jeffri Ogunlesining 2026 yil iyun oyida tug‘ilgan qizalog‘i ham qatnashgan. Mehmonlar orasida Leonardo Di Kaprio, Kortni Koks, Keyt Hadson, Jeff Bezos va Loren Sanches Bezos kabi mashhurlar bo‘lgan.

Ma’lumot uchun, Jeffri Ogunlesi nigeriyalik milliarder va investor Adebayo Ogunlesining o‘g‘li. U Jennifer Meyer bilan 2023 yilda uchrasha boshlagan, 2024 yilda esa unashtirilganini e’lon qilgan.

Rasmlar to‘plamida bir juftlik va bir erkak alohida-alohida turibdi.
Tobi MaguayrJennifer MeyerJeffri OgunlesiHavayi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiFinlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldi20 sentabr 11:37Gvatemalada 15 yoshli qiz o‘z janoza marosimida hushiga keldi (video)Gvatemalada 15 yoshli qiz o‘z janoza marosimida hushiga keldi (video)Bugun 21:54Balida benzin taqchilligi sabab yuzlab skuterlarning navbati paydo bo‘ldi (video)Balida benzin taqchilligi sabab yuzlab skuterlarning navbati paydo bo‘ldi (video)Bugun 21:17“Yandeks Pey” muzladi: Odamlar o‘z pulini yecha olmay, oziq-ovqatga to‘lov qila olmay qoldi“Yandeks Pey” muzladi: Odamlar o‘z pulini yecha olmay, oziq-ovqatga to‘lov qila olmay qoldiBugun 18:22Pokistonda poyezd relsdan chiqib ketdi, qurbonlar va o‘nlab yaradorlar bor (video)Pokistonda poyezd relsdan chiqib ketdi, qurbonlar va o‘nlab yaradorlar bor (video)Bugun 18:12Shon Striklend mashhur insayderni yer bilan bitta qildiShon Striklend mashhur insayderni yer bilan bitta qildiBugun 18:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda