Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldi

·41·Sport
Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldi

Jahon aralash yakkakurashlar san’ati (MMA) ixlosmandlarini yana bir unutilmas va qaynoq jang oqshomi kutmoqda. 12 sentyabrdan 13 sentyabrga o‘tar kechasi AQSHning Arizona shtati, Glendeyl shahrida Meksika Mustaqillik kuni sharafiga bag‘ishlangan an’anaviy va nufuzli Noche UFC turniri bo‘lib o‘tadi. Ushbu katta sport bayrami dasturidan UFC sobiq chempionlarining safga qaytishi, og‘ir vazn gigantlarining qarama-qarshiligi va oktagon faxriylarining janglari o‘rin olgan. Biroq musobaqa arafasida kutilmagan jarohat tufayli asosiy to‘qnashuvda keskin o‘zgarish yuz berdi va kard qayta shakllantirildi. Xo‘sh, markaziy bahsda Jan Silvaga kim raqiblik qiladi, sobiq chempionlar Brendon Moreno va Aleksa Grasso qaysi raqiblarga qarshi oktagonga chiqadi hamda «Qunfu qiroli» Muslim Salixovning raqibi kim? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Noche UFC turnirining barcha rasmiy bahslari, reyting da’vogarlari va to‘liq fayt-kardi haqidagi tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

Markaziy jangdagi kutilmagan o‘zgarish va yangi raqib

Turnirning bosh to‘qnashuvi oldidan rejalar o‘zgardi:

  • Yair Rodrigesning jarohati: Dastlabki kelishuvga ko‘ra, turnirning asosiy jangida yarim yengil vazndagi Braziliya yulduzi Jan Silva (reytingda 6-o‘rin) UFC vaqtinchalik chempioni Yair Rodriges bilan to‘qnash kelishi lozim edi; ammo Rodriges kutilmagan jarohat tufayli jangni tark etishga majbur bo‘ldi;

  • Xose Delgado uchun katta imkoniyat: Musobaqa tashkilotchilari tezkorlik bilan Silvaga yangi raqib topishdi — endi kechaning bosh bahsida unga divizionning 15-raqamli xavfli vakili, amerikalik Xose Delgado raqiblik qiladi;

  • Reyting ambitsiyalari: 6-o‘rindagi Silva uchun ushbu bahs kuchli beshlik ostonasiga kirish imkoni bo‘lsa, Delgado uchun faoliyatidagi eng katta sakrashni amalga oshirish uchun oltin imkoniyatdir.

«Noche UFC — har doim shiddatli kurash, milliy g‘urur va yuqori adrenalin demakdir. Tarkibdagi o‘zgarishlarga qaramay, muxlislarni dahshatli nokautlar kutmoqda», — deya ta’kidlamoqda MMA sharhlovchilari.

Sobiq chempionlarning qayta qad rostlashi va gigantlar jangi

Kechaning asosiy kardidan jahonga mashhur yulduzlarning murosasiz janglari o‘rin olgan:

  • Brendon Moreno sinovi: Muxlislarning sevimli jangchisi, eng yengil vaznda sobiq UFC chempioni Brendon Moreno (№8) tashkilotga yana da’vogar sifatida qaytish yo‘lida Jozef Moralesga qarshi saf tortadi;

  • Aleksa Grassoning qiyin dueli: Ayollar divizionining sobiq sohibasi, meksikalik Aleksa Grasso (№3) Fransiyaning 2-raqamli qudratli vakilasi Manon Fioro bilan chempionlik yo‘lidagi hal qiluvchi jangda kuch sinashadi;

  • Og‘ir vaznlilar to‘qnashuvi: Superog‘ir vaznda sobiq vaqtinchalik kamar da’vogari Kertis Bleyds (№6) zarbasi kuchli Valdo Kortes-Akosta (№5) bilan prinsipial qarama-qarshilikda oktagonga chiqadi;

  • Prelimlardagi afsona: Muxlislarga yaxshi tanish bo‘lgan yarim o‘rta vazn ustasi, rossiyalik faxriy Muslim Salixov chililik nokautchi Ignasio Baxamondesga qarshi jang qiladi.

Noche UFC turnirining to‘liq rasmiy fayt-kardi

Glendeylda bo‘lib o‘tadigan shouning barcha janglari quyidagi tartibda tasdiqlandi:

Asosiy kard (Main Card):

  • Yarim yengil vazn: Jan Silva (№6) – Xose Delgado (№15)

  • Eng yengil vazn: Brendon Moreno (№8) – Jozef Morales

  • Yarim yengil vazn: Tommi Makmillen – Marvan Raxiki

  • Ayollar o‘ta yengil vazn: Manon Fioro (№2) – Aleksa Grasso (№3)

  • Superog‘ir vazn: Valdo Kortes-Akosta (№5) – Kertis Bleyds (№6)

  • O‘ta yengil vazn: Devid Martines (№8) – Den Ige

Prelim kard (Preliminary Card):

  • Eng yengil vazn: Tim Elliott (№12) – Edgar Chayrez (№15)

  • Yarim o‘rta vazn: Ignasio Baxamondes – Muslim Salixov

  • O‘rta vazn: Yusri Belgarui – Jorden Santos

  • Yengil vazn: Drakkar Kloze – Tomas Gentt

  • Yengil vazn: Rafa Garsiya – Jun Chju

  • Yarim yengil vazn: Shon King – Jessi Rosas

  • Ayollar o‘ta yengil vazn: Jey Jey Oldrich (№15) – Regina Tarin

Muxlislarni kutayotgan shov-shuvli intriga

Ko‘pchilik yakkakurash ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — yarim yengil vazn yetakchilaridan biri Jan Silva to‘satdan raqib almashgan murakkab sharoitda o‘zini qanday ko‘rsatishi hamda sobiq chempionlar Brendon Moreno va Aleksa Grassoning chempionlik ambitsiyalarini qaytara olishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Noche UFC kardi mutlaqo murosasiz tuzilgan: 15-o‘rindagi Xose Delgado uchun bu faoliyatidagi eng katta tramplin bo‘lsa, Jan Silva g‘alaba qozongan taqdirda to‘g‘ridan to‘g‘ri divizion top-3 ligi uchun da’vogarga aylanadi. Shu bilan birga, Aleksa Grasso va Manon Fioro jangi g‘olibi ayollar o‘ta yengil vaznida navbatdagi kamar jangining birinchi raqamli egasini aniqlab berishi bilan turnir ahamiyatini ikki barobar oshiradi.

Sizningcha, bosh jangda Jan Silva kutilmagan raqib Xose Delgadoni muddatidan oldin taslim eta oladimi yoki turnirda katta sensatsiya kuzatiladimi? Brendon Moreno va Muslim Salixov bu gal muxlislarini yorqin g‘alaba bilan quvontira oladimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu shiddatli jang kechasi tafsilotlarini yaqinlaringiz hamda sport ixlosmandlariga ulashing!

Noche UFCMMAUFCGlendeylJan SilvaBrendon MorenoAleksa Grasso
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Bugun, 07:59Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Bugun, 07:12O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiBugun, 07:09O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiO‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiBugun, 07:049 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondiBugun, 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi