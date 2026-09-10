Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldi
Jahon aralash yakkakurashlar san’ati (MMA) ixlosmandlarini yana bir unutilmas va qaynoq jang oqshomi kutmoqda. 12 sentyabrdan 13 sentyabrga o‘tar kechasi AQSHning Arizona shtati, Glendeyl shahrida Meksika Mustaqillik kuni sharafiga bag‘ishlangan an’anaviy va nufuzli Noche UFC turniri bo‘lib o‘tadi. Ushbu katta sport bayrami dasturidan UFC sobiq chempionlarining safga qaytishi, og‘ir vazn gigantlarining qarama-qarshiligi va oktagon faxriylarining janglari o‘rin olgan. Biroq musobaqa arafasida kutilmagan jarohat tufayli asosiy to‘qnashuvda keskin o‘zgarish yuz berdi va kard qayta shakllantirildi. Xo‘sh, markaziy bahsda Jan Silvaga kim raqiblik qiladi, sobiq chempionlar Brendon Moreno va Aleksa Grasso qaysi raqiblarga qarshi oktagonga chiqadi hamda «Qunfu qiroli» Muslim Salixovning raqibi kim? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Noche UFC turnirining barcha rasmiy bahslari, reyting da’vogarlari va to‘liq fayt-kardi haqidagi tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Markaziy jangdagi kutilmagan o‘zgarish va yangi raqib
Turnirning bosh to‘qnashuvi oldidan rejalar o‘zgardi:
Yair Rodrigesning jarohati: Dastlabki kelishuvga ko‘ra, turnirning asosiy jangida yarim yengil vazndagi Braziliya yulduzi Jan Silva (reytingda 6-o‘rin) UFC vaqtinchalik chempioni Yair Rodriges bilan to‘qnash kelishi lozim edi; ammo Rodriges kutilmagan jarohat tufayli jangni tark etishga majbur bo‘ldi;
Xose Delgado uchun katta imkoniyat: Musobaqa tashkilotchilari tezkorlik bilan Silvaga yangi raqib topishdi — endi kechaning bosh bahsida unga divizionning 15-raqamli xavfli vakili, amerikalik Xose Delgado raqiblik qiladi;
Reyting ambitsiyalari: 6-o‘rindagi Silva uchun ushbu bahs kuchli beshlik ostonasiga kirish imkoni bo‘lsa, Delgado uchun faoliyatidagi eng katta sakrashni amalga oshirish uchun oltin imkoniyatdir.
«Noche UFC — har doim shiddatli kurash, milliy g‘urur va yuqori adrenalin demakdir. Tarkibdagi o‘zgarishlarga qaramay, muxlislarni dahshatli nokautlar kutmoqda», — deya ta’kidlamoqda MMA sharhlovchilari.
Sobiq chempionlarning qayta qad rostlashi va gigantlar jangi
Kechaning asosiy kardidan jahonga mashhur yulduzlarning murosasiz janglari o‘rin olgan:
Brendon Moreno sinovi: Muxlislarning sevimli jangchisi, eng yengil vaznda sobiq UFC chempioni Brendon Moreno (№8) tashkilotga yana da’vogar sifatida qaytish yo‘lida Jozef Moralesga qarshi saf tortadi;
Aleksa Grassoning qiyin dueli: Ayollar divizionining sobiq sohibasi, meksikalik Aleksa Grasso (№3) Fransiyaning 2-raqamli qudratli vakilasi Manon Fioro bilan chempionlik yo‘lidagi hal qiluvchi jangda kuch sinashadi;
Og‘ir vaznlilar to‘qnashuvi: Superog‘ir vaznda sobiq vaqtinchalik kamar da’vogari Kertis Bleyds (№6) zarbasi kuchli Valdo Kortes-Akosta (№5) bilan prinsipial qarama-qarshilikda oktagonga chiqadi;
Prelimlardagi afsona: Muxlislarga yaxshi tanish bo‘lgan yarim o‘rta vazn ustasi, rossiyalik faxriy Muslim Salixov chililik nokautchi Ignasio Baxamondesga qarshi jang qiladi.
Noche UFC turnirining to‘liq rasmiy fayt-kardi
Glendeylda bo‘lib o‘tadigan shouning barcha janglari quyidagi tartibda tasdiqlandi:
Asosiy kard (Main Card):
Yarim yengil vazn: Jan Silva (№6) – Xose Delgado (№15)
Eng yengil vazn: Brendon Moreno (№8) – Jozef Morales
Yarim yengil vazn: Tommi Makmillen – Marvan Raxiki
Ayollar o‘ta yengil vazn: Manon Fioro (№2) – Aleksa Grasso (№3)
Superog‘ir vazn: Valdo Kortes-Akosta (№5) – Kertis Bleyds (№6)
O‘ta yengil vazn: Devid Martines (№8) – Den Ige
Prelim kard (Preliminary Card):
Eng yengil vazn: Tim Elliott (№12) – Edgar Chayrez (№15)
Yarim o‘rta vazn: Ignasio Baxamondes – Muslim Salixov
O‘rta vazn: Yusri Belgarui – Jorden Santos
Yengil vazn: Drakkar Kloze – Tomas Gentt
Yengil vazn: Rafa Garsiya – Jun Chju
Yarim yengil vazn: Shon King – Jessi Rosas
Ayollar o‘ta yengil vazn: Jey Jey Oldrich (№15) – Regina Tarin
Muxlislarni kutayotgan shov-shuvli intriga
Ko‘pchilik yakkakurash ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — yarim yengil vazn yetakchilaridan biri Jan Silva to‘satdan raqib almashgan murakkab sharoitda o‘zini qanday ko‘rsatishi hamda sobiq chempionlar Brendon Moreno va Aleksa Grassoning chempionlik ambitsiyalarini qaytara olishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Noche UFC kardi mutlaqo murosasiz tuzilgan: 15-o‘rindagi Xose Delgado uchun bu faoliyatidagi eng katta tramplin bo‘lsa, Jan Silva g‘alaba qozongan taqdirda to‘g‘ridan to‘g‘ri divizion top-3 ligi uchun da’vogarga aylanadi. Shu bilan birga, Aleksa Grasso va Manon Fioro jangi g‘olibi ayollar o‘ta yengil vaznida navbatdagi kamar jangining birinchi raqamli egasini aniqlab berishi bilan turnir ahamiyatini ikki barobar oshiradi.
Sizningcha, bosh jangda Jan Silva kutilmagan raqib Xose Delgadoni muddatidan oldin taslim eta oladimi yoki turnirda katta sensatsiya kuzatiladimi? Brendon Moreno va Muslim Salixov bu gal muxlislarini yorqin g‘alaba bilan quvontira oladimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu shiddatli jang kechasi tafsilotlarini yaqinlaringiz hamda sport ixlosmandlariga ulashing!
…