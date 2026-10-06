AQSHda 5,2 grammlik ikki boshli toshbaqa tug‘ildi

·34·Dunyo
AQSHda 5,2 grammlik ikki boshli toshbaqa tug‘ildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Massachusets shtatida 5,2 grammlik ikki boshli toshbaqa bolasi tug‘ildi.
  • Ushbu noyob jonzot Keyp yovvoyi tabiat markazi mutaxassislariga topshirildi va ular uning holatini diqqat bilan kuzatmoqda.
  • Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ular so‘nggi besh yil ichida bunday holatga ikki marta duch kelgan.

AQSHning Massachusets shtatida ikki boshli bo‘rtiq toshbaqa bolasi dunyoga keldi. G‘ayrioddiy jonzotning topilishi mutaxassislar e’tiborini ham jalb qildi.

Vazni bor-yo‘g‘i 5,2 gramm bo‘lgan noyob toshbaqa Uellflitdagi qo‘riqlanadigan tabiiy hududdan topilgan. Keyinchalik u yerdan Barnsteybl shahrida joylashgan Keyp yovvoyi tabiat markazi mutaxassislariga topshirilgan.

Markaz xodimlari jajji va g‘ayrioddiy parvarishlanuvchini qabul qilib olgach, uning holatini diqqat bilan kuzata boshlagan. Keyinchalik mutaxassislar noyob toshbaqaning ilk tasvirlarini ijtimoiy tarmoqlarda omma e’tiboriga havola qildi.

“Veterinarlarimiz uning ikki boshi va tanasi qanday faoliyat yuritishini yaxshiroq o‘rganish uchun jajji toshbaqani sinchkovlik bilan kuzatib borishadi”, — deya ma’lum qildi markaz vakillari.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday g‘ayrioddiy holat ular uchun mutlaqo yangi emas. Ular so‘nggi besh yil davomida ikki boshli toshbaqalar bilan bog‘liq shunga o‘xshash holatga atigi ikki marta duch kelishgan.

Markaz xodimlari bunday holatlar noodatiy ko‘rinishiga qaramay, hayvonlar haqida muhim ma’lumotlarni o‘rganish imkonini berishini qayd etdi.

“Garchi biz bu g‘ayritabiiy anomaliyaga avval ham duch kelgan bo‘lsak-da, har bir shunday holat bu ajoyib hayvonlarning anatomiyasi va fiziologiyasi haqida ko‘proq ma’lumotga ega bo‘lishimizga imkon yaratadi”, — deya ta’kidladi markazdagilar.

Ayni paytda mutaxassislar ikki boshli toshbaqaning holatini muntazam ravishda nazorat qilmoqda. Jamoa uning ishtahasi, o‘sish sur’ati va o‘zini tutishini alohida e’tibor bilan kuzatib bormoqda.

“Hozirda jamoamiz ushbu bolakayning ishtahasi, o‘sishi va o‘zini tutishini diqqat bilan kuzatmoqda”, — deya qo‘shimcha qildi markaz vakillari.

Mutaxassislar uchun eng qiziq jihatlardan biri esa toshbaqaning ikki boshi va yagona tanasi qanday uyg‘unlikda faoliyat yuritishini kuzatish hisoblanadi. Bu jarayon jonzotning anatomik va fiziologik xususiyatlarini chuqurroq o‘rganishga yordam berishi mumkin.

Ikki boshli toshbaqaKeyp yovvoyi tabiat markaziUellflitMassachusets
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ikki boshli toshbaqa tug‘ildiAQSHda ikki boshli toshbaqa tug‘ildi23 sentabr 15:07AQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalanganAQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalangan15 avgust 23:53Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiMassachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldi13 avgust 11:34Olimlar kutmagan xavfli yo‘lbars akula yangi hududda paydo bo‘ldiOlimlar kutmagan xavfli yo‘lbars akula yangi hududda paydo bo‘ldi5 avgust 13:59AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqdaAQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqda10 iyul 17:03Norvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandiNorvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandi27 iyun 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota