Mashhur yozuvchi yangi «Odam Ato va Momo Havo» romani taqdimoti kuni hayotdan ko‘z yumdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur britaniyalik yozuvchi va sobiq siyosatchi Jeffri Archer 86 yoshida hayotdan ko‘z yumdi.
- Uning «Odam Ato va Momo Havo» romani sotuvga chiqish arafasida vafot etdi.
- Archer asarlari dunyo bo‘ylab 300 milliondan ortiq nusxada sotilgan va 49 tilga tarjima qilingan.
- Uning kitoblari The Sunday Times bestsellerlar ro‘yxatida 14 yil besh oy, The New York Times reytinglarida esa besh yarim yil davomida birinchi o‘rinni egallagan.
Jahon adabiyoti va Britaniya siyosiy elitasi og‘ir judolikka uchradi. Dunyoning eng ko‘p o‘qiladigan mualliflaridan biri, Konservativ partiyaning sobiq faol deputati va peri Jeffri Archer 86 yoshida to‘satdan vafot etdi. Bu haqda yozuvchining asarlarini chop etib kelgan nufuzli HarperCollins nashriyoti rasman e’lon qildi.
Qayd etilishicha, adib o‘z uyida navbatdagi ijodiy ish jarayoni oralig‘idagi tanaffus vaqtida tinch va to‘satdan hayot bilan vidolashgan. Archer aynan 6 oktyabr kuni sotuvga chiqishi kutilayotgan yangi asari — «Odam Ato va Momo Havo» (Adam and Eve) romani taqdimoti arafasida olamdan o‘tdi.
Adabiy olamdagi beqiyos rekordlar: Raqamlar va faktlar
HarperCollins nashriyoti Jeffri Archerning noshirlik dunyosida chinakam afsonaga aylanganini alohida e’tirof etdi:
300 millionlik tiraj: Adibning asarlari butun dunyo bo‘ylab jami 300 million nusxadan ortiq adadda sotilgan hamda 49 ta turli tilga tarjima qilingan;
Reytinglar cho‘qqisida yillar davomida: Uning kitoblari The Sunday Times bestsellerlar ro‘yxatida jami 14 yil va besh oy, The New York Times reytinglarida esa besh yarim yil davomida yetakchilikni qo‘ldan bermay kelgan;
Boy adabiy meros: U 30 dan ziyod yirik roman, ikkita sahna asari (pyesa), 20 dan ortiq hikoyalar to‘plami hamda to‘rtta bolalar kitobini yozib qoldirgan;
Eng mashhur durdonalari: Yozuvchiga olamshumul mashhurlik keltirgan asarlar sifatida dunyo bo‘ylab millionlab o‘quvchilar mehrini qozongan sarguzashtlarga boy «Klifton xronikalari» oilaviy sagasi hamda mashhur «Qobil va Hobil» (Kane and Abel) romani tilga olinadi.
Siyosat, sud mojarosi va Lordlar palatasi
Jeffri Archer faqat sermahsul qalamkash emas, balki Britaniyaning eng ko‘zga ko‘ringan siyosatchilaridan biri ham bo‘lgan:
Parlament va umrbod perlik: U Britaniya parlamentida Konservativ partiya safida deputatlik qilgan, 1992 yilda esa davlat oldidagi xizmatlari uchun umrbod perlik maqomini olib, baronlik darajasiga ko‘tarilgan;
Shov-shuvli sud va qamoq jazosi: 2001 yilda uning siyosiy faoliyatiga jiddiy putur yetdi. U Daily Star gazetasiga qarshi ochilgan avvalgi tuhmat ishida yolg‘on guvohlik berganlikda ayblanib, to‘rt yillik qamoq jazosiga hukm qilindi;
Lordlar safiga qaytish: 2003 yilda ozodlikka chiqqan Archer qaytadan Britaniya parlamentining Lordlar palatasi faoliyatiga qo‘shildi va ushbu palataning a’zosi sifatida 2024 yilga qadar xizmat qildi.
Siyosiy to‘fonlar, mahkamalar va ulkan ijodiy parvozlar bilan kechgan Jeffri Archerning hayoti ko‘plab yozuvchilar uchun dramatik tarzda kechgan klassik Britaniya eposi sifatida tarixga kirdi.
Izohlar 0
…