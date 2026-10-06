Mashhur yozuvchi yangi «Odam Ato va Momo Havo» romani taqdimoti kuni hayotdan ko‘z yumdi

·47·Dunyo
Mashhur yozuvchi yangi «Odam Ato va Momo Havo» romani taqdimoti kuni hayotdan ko‘z yumdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur britaniyalik yozuvchi va sobiq siyosatchi Jeffri Archer 86 yoshida hayotdan ko‘z yumdi.
  • Uning «Odam Ato va Momo Havo» romani sotuvga chiqish arafasida vafot etdi.
  • Archer asarlari dunyo bo‘ylab 300 milliondan ortiq nusxada sotilgan va 49 tilga tarjima qilingan.
  • Uning kitoblari The Sunday Times bestsellerlar ro‘yxatida 14 yil besh oy, The New York Times reytinglarida esa besh yarim yil davomida birinchi o‘rinni egallagan.

Jahon adabiyoti va Britaniya siyosiy elitasi og‘ir judolikka uchradi. Dunyoning eng ko‘p o‘qiladigan mualliflaridan biri, Konservativ partiyaning sobiq faol deputati va peri Jeffri Archer 86 yoshida to‘satdan vafot etdi. Bu haqda yozuvchining asarlarini chop etib kelgan nufuzli HarperCollins nashriyoti rasman e’lon qildi.

Qayd etilishicha, adib o‘z uyida navbatdagi ijodiy ish jarayoni oralig‘idagi tanaffus vaqtida tinch va to‘satdan hayot bilan vidolashgan. Archer aynan 6 oktyabr kuni sotuvga chiqishi kutilayotgan yangi asari — «Odam Ato va Momo Havo» (Adam and Eve) romani taqdimoti arafasida olamdan o‘tdi.

Adabiy olamdagi beqiyos rekordlar: Raqamlar va faktlar

HarperCollins nashriyoti Jeffri Archerning noshirlik dunyosida chinakam afsonaga aylanganini alohida e’tirof etdi:

  • 300 millionlik tiraj: Adibning asarlari butun dunyo bo‘ylab jami 300 million nusxadan ortiq adadda sotilgan hamda 49 ta turli tilga tarjima qilingan;

  • Reytinglar cho‘qqisida yillar davomida: Uning kitoblari The Sunday Times bestsellerlar ro‘yxatida jami 14 yil va besh oy, The New York Times reytinglarida esa besh yarim yil davomida yetakchilikni qo‘ldan bermay kelgan;

  • Boy adabiy meros: U 30 dan ziyod yirik roman, ikkita sahna asari (pyesa), 20 dan ortiq hikoyalar to‘plami hamda to‘rtta bolalar kitobini yozib qoldirgan;

  • Eng mashhur durdonalari: Yozuvchiga olamshumul mashhurlik keltirgan asarlar sifatida dunyo bo‘ylab millionlab o‘quvchilar mehrini qozongan sarguzashtlarga boy «Klifton xronikalari» oilaviy sagasi hamda mashhur «Qobil va Hobil» (Kane and Abel) romani tilga olinadi.

Siyosat, sud mojarosi va Lordlar palatasi

Jeffri Archer faqat sermahsul qalamkash emas, balki Britaniyaning eng ko‘zga ko‘ringan siyosatchilaridan biri ham bo‘lgan:

  • Parlament va umrbod perlik: U Britaniya parlamentida Konservativ partiya safida deputatlik qilgan, 1992 yilda esa davlat oldidagi xizmatlari uchun umrbod perlik maqomini olib, baronlik darajasiga ko‘tarilgan;

  • Shov-shuvli sud va qamoq jazosi: 2001 yilda uning siyosiy faoliyatiga jiddiy putur yetdi. U Daily Star gazetasiga qarshi ochilgan avvalgi tuhmat ishida yolg‘on guvohlik berganlikda ayblanib, to‘rt yillik qamoq jazosiga hukm qilindi;

  • Lordlar safiga qaytish: 2003 yilda ozodlikka chiqqan Archer qaytadan Britaniya parlamentining Lordlar palatasi faoliyatiga qo‘shildi va ushbu palataning a’zosi sifatida 2024 yilga qadar xizmat qildi.

Siyosiy to‘fonlar, mahkamalar va ulkan ijodiy parvozlar bilan kechgan Jeffri Archerning hayoti ko‘plab yozuvchilar uchun dramatik tarzda kechgan klassik Britaniya eposi sifatida tarixga kirdi.

Jeffri ArcherHarperCollinsKonservativ partiyaLordlar palatasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

107 yoshli bloger uzoq umrining oddiy sirini ochdi107 yoshli bloger uzoq umrining oddiy sirini ochdi2 oktabr 02:29112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi19 sentabr 07:00Kutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiKutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdi15 iyul 20:37Misrda ilon chaqishi oqibatida sayyoh hayotdan koʻz yumdiMisrda ilon chaqishi oqibatida sayyoh hayotdan koʻz yumdi28 aprel 23:58Maydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiMaydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdi8 iyul 01:31Isroil va Falastin bayrogʻi tushirilgan kipa kiygan yozuvchi hibsga olindiIsroil va Falastin bayrogʻi tushirilgan kipa kiygan yozuvchi hibsga olindi24 aprel 19:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota