Yevropani og‘ir qish kutmoqda: Energiya narxlari va 13 yillik antirekord haqida ogohlantiruv

·48·Dunyo
Yevropani og‘ir qish kutmoqda: Energiya narxlari va 13 yillik antirekord haqida ogohlantiruv
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Ittifoqi yaqinlashib kelayotgan qishda energiya narxlarining keskin ko‘tarilishi va ta’minotdagi muammolar tufayli jiddiy sinovlarga duch keladi.
  • Yevrokomissiya vakili Anna-Kaysa Itkonenning ta’kidlashicha, aholi va sanoat uchun yoqilg‘i hamda elektr energiyasi narxlarining haddan tashqari balandligi katta yuk bo‘ladi.

Yevropa Ittifoqi mintaqasi yaqinlashib kelayotgan qish mavsumida energetika bozorida jiddiy sinov va inqirozli bosimga duch keladi. Yevropa komissiyasining rasmiy vakili Anna-Kaysa Itkonen Bryusselda jurnalistlar oldida chiqish qilib, Yevropada kutilayotgan iqtisodiy qiyinchiliklarning haqiqiy ko‘lamini ochiq ma’lum qildi.

Mutasaddining ta’kidlashicha, qit’a bo‘ylab yoqilg‘i va elektr energiyasi narxlarining haddan tashqari balandligi aholi xonadonlari hamda sanoat tarmoqlari uchun katta yukka aylanishi muqarrar bo‘lib bormoqda.

«Narxlar nuqtayi nazaridan o‘ta og‘ir qish bo‘ladi»

Yevrokomissiya rasmiysi kuz-qish mavsumidagi asosiy xatarlar va chaqiriqlarni quyidagicha baholadi:

  • Ikki tomonlama bosim: Yevropalik iste’molchilar va ishlab chiqarish sektori bir vaqtning o‘zida ham sovuq harorat, ham tabiiy gaz va elektr energiyasining qimmatligi tufayli kuchli moliyaviy bosimga duchor bo‘ladi;

  • Muvofiqlashtirish zarurati: Bryussel vaziyat yuqori xatarlar ostida ekanini tan olib, ittifoqqa a’zo barcha davlatlardan isitish mavsumidan betalafot o‘tish uchun o‘zaro maksimal darajada hamjihatlik va tayyorgarlikni talab qildi.

Strategik zaxiralar ishga solindi: 100 million barrel yoqilg‘i

Bozordagi narx portlashlarini yumshatish va xarid qobiliyatini himoya qilish maqsadida favqulodda moliyaviy qarorlar qabul qilindi:

  • YEI va G7 kelishuvi: Ittifoq rahbariyati «Katta yettilik» davlatlari bilan birgalikda strategik rezervlardan bozorga 50 million barrel xom neft va 50 million barrel dizel yonilg‘isini chiqarish bo‘yicha tashabbusni to‘liq ma’qulladi;

  • Maqsad — barqarorlik: Ushbu qadam yevropalik fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari uchun yoqilg‘i narxlarini ma’lum ma’noda muvozanatlashtirishga qaratilgan.

13 yillik antirekord: Gaz omborlari atigi 63 foiz to‘lgan

Mutaxassislarning eng katta xavotiri Yevropaning yer osti gaz omborlaridagi holat bilan bog‘liq bo‘lib qolmoqda:

  • Tarixiy past ko‘rsatkich: Oktyabr oyi holatiga ko‘ra, Yevropa Ittifoqi bo‘yicha yer osti gaz saqlash omborlari atigi 63 foizga to‘ldirilgan bo‘lib, bu so‘nggi 13 yil ichidagi eng minimal ko‘rsatkich hisoblanadi;

  • Ta’minot tanqisligi: Rossiya tabiiy gazidan voz kechgan Yevropa hududida suyultirilgan gaz (SPG) va muqobil ta’minot yo‘laklari mavsumiy ehtiyojlarni to‘liq va arzon narxlarda qoplashda qiyinchiliklarga uchramoqda.

Agar qish fasli kutilganidan sovuqroq kelsa, cheklangan gaz hajmi va ko‘tarilib borayotgan tariflar nafaqat kommunal sohaga, balki Yevropaning global iqtisodiy raqobatbardoshligiga ham jiddiy zarba berishi mumkin.

Yevropa IttifoqiYevropa KomissiyasiAnna-Kaysa Itkonengaz omborlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...21 avgust 08:2180 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdi80 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdi3 avgust 12:32Yevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildiYevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildi17 sentabr 13:51Yevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostidaYevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostida10 iyul 22:58AQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklarAQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklar17 sentabr 20:58Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!2 sentabr 20:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?