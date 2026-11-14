Vengriyada so‘nggi 125 yildagi eng kuchli qurg‘oqchilik qayd etildi: Mutaxassislar xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vengriyada joriy yilning dastlabki 10 oyi davomida 1860 yillardan beri kuzatilmagan eng kuchli qurg‘oqchilik qayd etildi.
- Meteorolog Oliver Senteshning ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda yettita Balaton ko‘li hajmiga teng namlik yo‘qotilgan va ayrim hududlarda yog‘ingarchilik defitsiti 400 millimetrga yetgan.
Vengriya meteorologiya xizmati — HungaroMet bergan ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning dastlabki 10 oyi davomida mamlakatda so‘nggi 125 yildagi eng kuchli va mislsiz qurg‘oqchilik qayd etildi. Bunday keskin tabiiy jarayonlar butun Markaziy va Janubiy Yevropani jiddiy tashvishga solmoqda.
1901 yildan beri kuzatilmagan quruqchilik
Meteorolog va klimat eksperti Oliver Senteshning ta’kidlashicha, tekshirilgan tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, Vengriya bunday kam yog‘ingarchilikni oxirgi marta 1860 yillarda boshdan kechirgan. Bunga asosiy sabab sifatida tez-tez takrorlanib turadigan antisiklonlar bulutlar hosil bo‘lishiga to‘sqinlik qilgani ko‘rsatilmoqda.
«Umuman olganda, zarur davrda mamlakat bo‘ylab 250–300 millimetr kam yog‘ingarchilik kuzatildi. Matra kabi baland tog‘li hududlarda esa defitsit hatto 400 millimetrga yetmoqda», — deydi ekspert.
Qurg‘oqchilik ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar
Asosiy manba
HungaroMet (Vengriya meteorologiya xizmati)
Tarixiy muddat
1901 yildan beri eng past ko‘rsatkich (aslida 1860 yillardan beri kuzatilmagan)
Suv defitsiti miqyosi
Yettita Balaton ko‘li hajmiga teng namlik yo‘qotilgan
Moliyaviy choralar
Suv resurslarini saqlash uchun 600 mln yevro yo‘naltirilmoqda
Yetti Balaton ko‘li hajmidagi suv yo‘qotildi
Ushbu salbiy tendensiya bir necha yillardan buyon davom etib kelayotgani sababli, tuproqdagi suv tanqisligi halokatli darajaga yetdi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, yo‘qotilgan namlik hajmi yettita Balaton ko‘lining miqdoriga teng. Mutaxassislarning eslatishicha, bu muammo faqatgina Vengriya bilan chegaralanib qolmasdan, butun Janubiy va Markaziy Yevropani qamrab olgan.
Milliy harakatlar rejasi
Joriy yilda Yevropani qamrab olgan kuchli qurg‘oqchilik katta moliyaviy zararlar va fojialarga olib keldi. Mazkur muammolarning oldini olish maqsadida Vengriyaning tegishli vazirliklari suv resurslarini saqlash bo‘yicha 600 betlik harakatlar rejasini taqdim etdi. Unga ko‘ra, yaqin yillarda suv boshqaruvi va infratuzilmasini yaxshilash uchun 600 million yevrodan ortiq mablag‘ sarflanishi rejalashtirilgan.
Sizningcha, global isish va kuchli qurg‘oqchilikning oldini olish uchun insoniyat qanday shoshilinch choralar ko‘rishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…