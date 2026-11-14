Vengriyada so‘nggi 125 yildagi eng kuchli qurg‘oqchilik qayd etildi: Mutaxassislar xavotirda

1 daqiqa o'qish65
Vengriyada so‘nggi 125 yildagi eng kuchli qurg‘oqchilik qayd etildi: Mutaxassislar xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vengriyada joriy yilning dastlabki 10 oyi davomida 1860 yillardan beri kuzatilmagan eng kuchli qurg‘oqchilik qayd etildi.
  • Meteorolog Oliver Senteshning ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda yettita Balaton ko‘li hajmiga teng namlik yo‘qotilgan va ayrim hududlarda yog‘ingarchilik defitsiti 400 millimetrga yetgan.

Vengriya meteorologiya xizmati — HungaroMet bergan ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning dastlabki 10 oyi davomida mamlakatda so‘nggi 125 yildagi eng kuchli va mislsiz qurg‘oqchilik qayd etildi. Bunday keskin tabiiy jarayonlar butun Markaziy va Janubiy Yevropani jiddiy tashvishga solmoqda.

1901 yildan beri kuzatilmagan quruqchilik

Meteorolog va klimat eksperti Oliver Senteshning ta’kidlashicha, tekshirilgan tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, Vengriya bunday kam yog‘ingarchilikni oxirgi marta 1860 yillarda boshdan kechirgan. Bunga asosiy sabab sifatida tez-tez takrorlanib turadigan antisiklonlar bulutlar hosil bo‘lishiga to‘sqinlik qilgani ko‘rsatilmoqda.

«Umuman olganda, zarur davrda mamlakat bo‘ylab 250–300 millimetr kam yog‘ingarchilik kuzatildi. Matra kabi baland tog‘li hududlarda esa defitsit hatto 400 millimetrga yetmoqda», — deydi ekspert.

Qurg‘oqchilik ko‘rsatkichlari

Tafsilotlar

Asosiy manba

HungaroMet (Vengriya meteorologiya xizmati)

Tarixiy muddat

1901 yildan beri eng past ko‘rsatkich (aslida 1860 yillardan beri kuzatilmagan)

Suv defitsiti miqyosi

Yettita Balaton ko‘li hajmiga teng namlik yo‘qotilgan

Moliyaviy choralar

Suv resurslarini saqlash uchun 600 mln yevro yo‘naltirilmoqda

Yetti Balaton ko‘li hajmidagi suv yo‘qotildi

Ushbu salbiy tendensiya bir necha yillardan buyon davom etib kelayotgani sababli, tuproqdagi suv tanqisligi halokatli darajaga yetdi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, yo‘qotilgan namlik hajmi yettita Balaton ko‘lining miqdoriga teng. Mutaxassislarning eslatishicha, bu muammo faqatgina Vengriya bilan chegaralanib qolmasdan, butun Janubiy va Markaziy Yevropani qamrab olgan.

Milliy harakatlar rejasi

Joriy yilda Yevropani qamrab olgan kuchli qurg‘oqchilik katta moliyaviy zararlar va fojialarga olib keldi. Mazkur muammolarning oldini olish maqsadida Vengriyaning tegishli vazirliklari suv resurslarini saqlash bo‘yicha 600 betlik harakatlar rejasini taqdim etdi. Unga ko‘ra, yaqin yillarda suv boshqaruvi va infratuzilmasini yaxshilash uchun 600 million yevrodan ortiq mablag‘ sarflanishi rejalashtirilgan.

Sizningcha, global isish va kuchli qurg‘oqchilikning oldini olish uchun insoniyat qanday shoshilinch choralar ko‘rishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari