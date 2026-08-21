Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...
Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlarini qo‘llab-quvvatlash uchun so‘ralgan qo‘shimcha 220 million yevroni ajratishdan bosh tortdi. Yevrokomissiya vakili Markus Lammert mavjud mexanizmlar, jumladan, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari kreditlari bo‘yicha foiz stavkalarini subsidiyalash orqali yordam berilishini bildirdi. Qora dengiz portlari orqali eksportdagi qiyinchiliklar sabab avgust oyining dastlabki ikki haftasida Ukraina don eksporti 75 foizga kamaygan.
Yevropa Ittifoqi Ukraina Qishloq xo‘jaligi siyosati va oziq-ovqat vazirligining portlar faoliyatidagi uzilishlardan zarar ko‘rgan fermerlarni qo‘llab-quvvatlash uchun qo‘shimcha 220 million yevro ajratish haqidagi so‘rovini rad etdi.
Bu haqda 20 avgust kuni Yevrokomissiya vakili Markus Lammert Ukrainaning «Yevropeyskaya pravda» nashriga ma’lum qildi.
Bryussel qanday qaror qabul qildi?
Yevropa Komissiyasi vakili Ukraina qishloq xo‘jaligi vazirining yaqinda yuborgan murojaatiga javob berilganini tasdiqladi.
«Javobimizda biz mavjud mexanizmlardan foydalangan holda Ukraina agrar sektorini qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlarini belgilab oldik», — dedi Markus Lammert.
Shu tariqa, Kiyev so‘ragan qo‘shimcha 220 million yevro mablag‘ ajratilmaydi.
Ukraina fermerlari hozir qanday yordam olmoqda?
Yevropa Komissiyasi vakiliga ko‘ra, ukrainalik fermerlar Bryusselning amaldagi dasturlari doirasida qo‘llab-quvvatlanmoqda.
Asosiy yordam turlaridan biri — qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari uchun kreditlar bo‘yicha foiz stavkalarini subsidiyalash.
Portlardagi muammo eksportni keskin kamaytirdi
Ukraina qishloq xo‘jaligi sektori uchun asosiy muammolardan biri Qora dengiz portlari orqali mahsulot eksport qilishdagi qiyinchiliklar bo‘lib qolmoqda.
Reuters ma’lumotiga ko‘ra, avgust oyining dastlabki ikki haftasida Ukraina don eksporti o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 75 foizga kamaygan.
Qora dengiz portlari orqali qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportining deyarli to‘xtab qolishi Ukraina iqtisodiyotiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Natija qanday bo‘lishi mumkin?
Eksport hajmining bunday keskin pasayishi Ukraina fermerlarining daromadlariga, qishloq xo‘jaligi korxonalarining moliyaviy holatiga va mamlakatning valyuta tushumlariga bosimni kuchaytirishi mumkin.
Hozircha Yevropa Ittifoqi qo‘shimcha 220 million yevro o‘rniga mavjud moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlaridan foydalanishni taklif qilmoqda.
…