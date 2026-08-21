Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...

·34·Dunyo
Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...
Qisqacha

Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlarini qo‘llab-quvvatlash uchun so‘ralgan qo‘shimcha 220 million yevroni ajratishdan bosh tortdi. Yevrokomissiya vakili Markus Lammert mavjud mexanizmlar, jumladan, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari kreditlari bo‘yicha foiz stavkalarini subsidiyalash orqali yordam berilishini bildirdi. Qora dengiz portlari orqali eksportdagi qiyinchiliklar sabab avgust oyining dastlabki ikki haftasida Ukraina don eksporti 75 foizga kamaygan.

Yevropa Ittifoqi Ukraina Qishloq xo‘jaligi siyosati va oziq-ovqat vazirligining portlar faoliyatidagi uzilishlardan zarar ko‘rgan fermerlarni qo‘llab-quvvatlash uchun qo‘shimcha 220 million yevro ajratish haqidagi so‘rovini rad etdi.

Bu haqda 20 avgust kuni Yevrokomissiya vakili Markus Lammert Ukrainaning «Yevropeyskaya pravda» nashriga ma’lum qildi.

Bryussel qanday qaror qabul qildi?

Yevropa Komissiyasi vakili Ukraina qishloq xo‘jaligi vazirining yaqinda yuborgan murojaatiga javob berilganini tasdiqladi.

«Javobimizda biz mavjud mexanizmlardan foydalangan holda Ukraina agrar sektorini qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlarini belgilab oldik», — dedi Markus Lammert.

Shu tariqa, Kiyev so‘ragan qo‘shimcha 220 million yevro mablag‘ ajratilmaydi.

Ukraina fermerlari hozir qanday yordam olmoqda?

Yevropa Komissiyasi vakiliga ko‘ra, ukrainalik fermerlar Bryusselning amaldagi dasturlari doirasida qo‘llab-quvvatlanmoqda.

Asosiy yordam turlaridan biri — qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari uchun kreditlar bo‘yicha foiz stavkalarini subsidiyalash.

Portlardagi muammo eksportni keskin kamaytirdi

Ukraina qishloq xo‘jaligi sektori uchun asosiy muammolardan biri Qora dengiz portlari orqali mahsulot eksport qilishdagi qiyinchiliklar bo‘lib qolmoqda.

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, avgust oyining dastlabki ikki haftasida Ukraina don eksporti o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 75 foizga kamaygan.

Qora dengiz portlari orqali qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportining deyarli to‘xtab qolishi Ukraina iqtisodiyotiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Natija qanday bo‘lishi mumkin?

Eksport hajmining bunday keskin pasayishi Ukraina fermerlarining daromadlariga, qishloq xo‘jaligi korxonalarining moliyaviy holatiga va mamlakatning valyuta tushumlariga bosimni kuchaytirishi mumkin.

Hozircha Yevropa Ittifoqi qo‘shimcha 220 million yevro o‘rniga mavjud moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlaridan foydalanishni taklif qilmoqda.

Yevropa IttifoqiUkrainaYevropa KomissiyasiMarkus LammertReuters
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiYuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiBugun, 09:3338 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladiBugun, 09:28Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimVens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimBugun, 08:14Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiAmerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiBugun, 08:07Tramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaTramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaBugun, 08:01Olimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiOlimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiBugun, 01:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi