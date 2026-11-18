Millatlar ligasida A ligasi uchun kurash qiziydi: Turkiya va Chexiyaning taqdiri hal bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasining 2026/27 yilgi mavsumi guruh bosqichi yakuniga ko'ra, Turkiya va Chexiya terma jamoalari A ligasini tark etishi aniq bo'ldi.
- Shveysariya, Shimoliy Irlandiya, Avstriya va Shvetsiya esa guruh g'oliblari sifatida to'g'ridan to'g'ri A ligasiga ko'tarildi.
UYEFA Millatlar ligasining 2026/27 yilgi mavsumida guruh bosqichi yakunlandi. Endi ayrim terma jamoalar yuqori divizionga ko‘tarilishni nishonlayotgan bir paytda, boshqalar A ligasida qolish uchun hal qiluvchi pley-off bahslarida qatnashadi. Turkiya va Chexiya esa allaqachon elita divizionni tark etishi aniq bo‘lgan jamoalar qatoriga qo‘shildi.
To‘rtta terma jamoa A ligasiga yo‘l oldi
Guruh bosqichi natijalariga ko‘ra, Shveysariya, Shimoliy Irlandiya, Avstriya va Shvetsiya o‘z guruhlarida birinchi o‘rinni egallab, A ligasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘tarilish huquqini qo‘lga kiritdi.
Ular kelasi mavsumda yuqori divizionni tark etadigan jamoalar o‘rnini egallaydi. Shu tariqa, mazkur to‘rt terma jamoa Yevropa futbolining eng kuchli milliy jamoalari ishtirok etadigan bosqichda o‘zini sinab ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi.
Turkiya va Chexiya A ligasini tark etadi
A ligasidagi eng og‘ir vaziyat Turkiya va Chexiya terma jamoalarida yuzaga keldi. Ularning quyi divizionga tushib ketishi aniq bo‘ldi.
Qolgan to‘rtta o‘rin taqdiri esa pley-off orqali hal qilinadi. Bu yo‘llanmalar uchun sakkizta terma jamoa kurash olib boradi:
A ligasida uchinchi o‘rinni egallagan eng past natijali jamoalar — Daniya va Xorvatiya;
A ligasida to‘rtinchi o‘rinni olganlar orasida eng yaxshi natija ko‘rsatganlar — Serbiya va Uels;
B ligasida ikkinchi o‘rinni egallaganlar — Sloveniya, Vengriya, Irlandiya va Bosniya va Hersegovina.
Demak, ushbu sakkiz jamoa uchun har bir gol va har bir xatoning qiymati juda yuqori bo‘ladi. G‘oliblar A ligasida qolish imkoniyatini saqlab qoladi, mag‘lublar esa quyi divizionga tushib ketadi.
Pley-off qur’asi qachon tashlanadi?
Hal qiluvchi bahslar juftliklari 20 noyabr, juma kuni bo‘lib o‘tadigan qur’a marosimida aniqlanadi.
Pley-offning dastlabki uchrashuvlari 2027 yil 25–27 mart kunlari, javob bellashuvlari esa 28–30 mart sanalarida o‘tkaziladi.
Amaldagi chempion — Portugaliya
Eslatib o‘tamiz, Millatlar ligasining amaldagi g‘olibi Portugaliya terma jamoasi hisoblanadi. O‘tgan mavsum finalida portugaliyaliklar Ispaniya bilan asosiy vaqtda 2:2 hisobida durang o‘ynagan, penaltilar seriyasida esa 5:3 hisobida g‘alaba qozongan edi.
Shuningdek, Millatlar ligasidagi natijalar 2028 yilgi Yevropa chempionati saralash jarayoni bilan ham bog‘liq. Shu bois musobaqadagi o‘rinlar nafaqat divizion taqdiri, balki terma jamoalarning kelgusi xalqaro imkoniyatlari uchun ham ahamiyatli.
Endi asosiy e’tibor 20 noyabr kunigi qur’aga qaratiladi. Daniya va Xorvatiya kabi kuchli jamoalar A ligasida qolish uchun kurashadi, Serbiya, Uels va boshqa terma jamoalar esa yuqori divizionga ko‘tarilish imkoniyatini sinovdan o‘tkazadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…