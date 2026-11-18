Dohadagi shiddatli bahs: O‘zbekiston safarda Saudiya Arabistonini qanday mag‘lub etdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Doha shahrida o‘tgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida Saudiya Arabistoni ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvda Sherzod Esanov 19 va 35-daqiqalarda ikkita gol urib, jamoamizga g‘alaba keltirdi, raqib safida esa Firas Al-Buraykan hisobni tenglashtirgan edi.
- Ikkinchi bo‘limda Saudiya Arabistoni himoyachisi Ali Lajami qizil kartochka olib maydonni tark etdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Qatarning Doha shahrida tashkil etilgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Qattiq kurashlarga boy o‘tgan muhim bahsda vakillarimiz Saudiya Arabistoni terma jamoasi ustidan 2:1 hisobida irodali va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Sherzod Esanovning karomatli dubli va shiddatli hisob
Uchrashuvning boshidan har ikki jamoa faol hujumlarga kirishdi. O‘yinda bosh qahramonga aylangan hujumchimiz Sherzod Esanov 19-daqiqada o‘z imkoniyatidan unumli foydalanib, hisobni ochdi. Tezkor goldan so‘ng saudiyaliklar hujumni kuchaytirdi va 23-daqiqada Firas Al-Buraykan muvozanatni tikladi.
Biroq birinchi bo‘lim tugashiga qadar hujumchimiz yana o‘z so‘zini aytdi:
G‘alaba goli: 35-daqiqada Sherzod Esanov yana bir bor raqib himoyachilarini ojiz qoldirib, aniq zarba bilan O‘zbekiston terma jamoasini yana oldinga olib chiqdi (2:1).
Qizil kartochka va ustunlikni saqlab qolish
Ikkinchi bo‘limda Saudiya Arabistoni terma jamoasi uchun vaziyat yanada murakkablashdi. Zaxiradan maydonga tushgan himoyachi Ali Lajami qo‘pol o‘yini uchun qizil kartochka olib, jamoasini bir o‘yinchi kam qoldirdi. Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan o‘zbekistonlik futbolchilar uchrashuv oxirigacha hisobni boy bermasdan, muhim g‘alabani saqlab qolishdi.
Uchrashuv ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar
Uchrashuv joyi
Doha, Qatar (xalqaro o‘rtoqlik bahsi)
Yakuniy hisob
Saudiya Arabistoni — O‘zbekiston 1:2
Gollar muallifi
Sherzod Esanov (19, 35) — Firas Al-Buraykan (23)
Chetlatish
Ali Lajami (Saudiya Arabistoni)
Noyabr oyidagi yakunlar va reyting ochkolari
Shu tariqa, O‘zbekiston terma jamoasi noyabr oyidagi o‘rtoqlik uchrashuvlari seriyasini ko‘tarinki kayfiyat va g‘alaba bilan yakunladi. Eslatib o‘tamiz, 12 noyabr kuni Fabio Kannavaro shogirdlari Rossiya terma jamoasiga qarshi kechgan murosasiz bahsda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi.
Saudiya Arabistoniga qarshi o‘yin oldidan O‘zbekiston milliy terma jamoasi FIFA reytingida 60-o‘rinda qayd etilgan edi. Safarda qo‘lga kiritilgan ushbu qimmatli g‘alaba vakillarimizga qo‘shimcha 5,35 reyting ochkosini olib keldi. Natijada terma jamoaning umumiy ochkolari 1418,10 ni tashkil etdi, biroq hozirgacha yakunlangan boshqa uchrashuvlar natijasiga ko‘ra jamoamizning reytingdagi o‘rni o‘zgarishsiz qoldi.
Sizningcha, Sherzod Esanovning porloq o‘yini va terma jamoamizning noyabr oyidagi natijalari kelajakdagi rasmiy o‘yinlar oldidan murabbiylar shtabiga qanday imkoniyatlar ochib beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…