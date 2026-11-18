Argentina Kosta-Rikani 7:0 hisobida mag‘lub etdi: Messisiz jamoa qanday o‘ynamoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Kosta-Rika ustidan 7:0 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
- Lionel Messisiz harakat qilgan jamoa tarkibida Niko Pas, Xulian Alvares va Franko Mastantuono ikkitadan gol urgan bo‘lsa, Aleksis Mak Allister bitta golga mualliflik qildi.
- Murabbiylar shtabi ushbu bahsda asosiy tarkib bilan bir qatorda yosh futbolchilarni ham sinovdan o‘tkazdi.
Argentina milliy jamoasi Lionel Messi ishtirokisiz o‘ynashga asta-sekin moslashib borayotganini yana bir bor isbotladi. Urugvayga qarshi kechgan so‘nggi bahsdagi 1:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng Lionel Skaloni shogirdlari navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvida Kosta-Rika terma jamoasini qabul qilib, chinakam gollar shousini namoyish etdi va 7:0 hisobida juda yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Birinchi bo‘limdagi tezkor gollar va tashabbus
Uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq argentinaliklar maydonda to‘liq ustunlikni o‘z qo‘llariga olishdi. Natija uzoq kuttirmadi:
Hisob ochilishi: 8-daqiqada Enso Fernandesning uzatmasidan keyin Niko Pas hisobni ochdi.
Alvaresning dubli: 35-daqiqada Xulian Alvares ustunlikni mustahkamladi, oradan ko‘p o‘tmay — 43-daqiqada yana o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.
Pasning dubli: 39-daqiqada esa Niko Pas yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, tanaffusgacha hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi (4:0).
Ikkinchi bo‘limdagi yirik hisob va yoshlarning faolligi
Tanaffusdan keyin ham maydonda bir tomonlama o‘yin davom etdi. Zaxiradan maydonga tushgan yosh iqtidor egasi Franko Mastantuono 48-daqiqadayoq hisobni 5:0 ga yetkazdi. 78-daqiqada tajribali Aleksis Mak Allister navbatdagi golni kiritgan bo‘lsa, uchrashuv so‘nggida — 89-daqiqada Mastantuono o‘z dublini rasmiylashtirib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Uchrashuv ishtirokchilari
Ko‘rsatkichlar va natija
Maydon egalari
Argentina — 7 ta gol
Mehmonlar
Kosta-Rika — 0 ta gol
Asosiy qahramonlar
Niko Pas (2 ta), Xulian Alvares (2 ta), Franko Mastantuono (2 ta), Aleksis Mak Allister (1 ta)
Maydondagi tarkiblar
Ushbu o‘rtoqlik bahsida murabbiylar shtabi asosiy tarkib bilan birga bir qator yosh futbolchilarni ham sinovdan o‘tkazdi:
Argentina: Emiliano Martines, Lisandro Martines (Troyilo, 61), Vega (Taliafiko, 61), Xyay (Flako Lopes, 46), Medina (Anselmino, 71), Enso Fernandes (Almada, 55), Maksimo Perrone, Aleksis Mak Allister, Xulian Alvares (Montiyel, 46), Niko Pas (Mastantuono, 46), Prestiani (Juliano Simeone, 71).
Kosta-Rika: Sekeyra, Salazar (Jon Ruis, 47), Teylor, Xuan Pablo Vargas, Kalvo, Kenel Mishel (Alkoser, 46), Soto (Duglas Lopes, 46), Xosimar Mendes (Kenay Mayri, 55), Karlos Mora (Xosef Mora, 68), Selso Borxes (Gabriyel Leyva, 68), Manfred Ugalde (Alvarado Morera, 77).
Sizningcha, Lionel Messisiz harakat qilayotgan Argentina terma jamoasining keyingi rasmiy musobaqalardagi imkoniyatlari qanday baholanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…