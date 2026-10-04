Paragvayda kuchli bo‘ron: osmondan tennis to‘pidek do‘l yog‘di

·53·Dunyo
Paragvayda kuchli bo‘ron: osmondan tennis to‘pidek do‘l yog‘di

Paragvayda kuchli bo‘ron aholiga kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Mamlakat poytaxti Asunson va bir qator hududlarda ob-havoning keskin yomonlashishi ortidan yirik do‘l yog‘di.

Guvohlarning aytishicha, ayrim do‘l zarralarining hajmi tennis to‘pidek katta bo‘lgan. Osmondan katta tezlikda tushgan do‘llar avtomobillarga jiddiy zarar yetkazgan. Ko‘plab mashinalarning old va orqa oynalari singan, kuzov qismi esa turli joylaridan ezilib ketgan.

Kuchli bo‘ron nafaqat transport vositalariga, balki aholi xonadonlariga ham zarar yetkazgan. Xususan, ayrim uylarning tom qismi shikastlangani xabar qilinmoqda.

Mahalliy ommaviy axborot vositalari tabiiy ofat oqibatida ko‘plab avtomobillar zararlanganini ma’lum qilmoqda. Hozirda bo‘ron yetkazgan zarar ko‘lami aniqlanmoqda.

Paragvaydagi ushbu hodisa yirik do‘lning naqadar xavfli bo‘lishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi. Aholiga kuchli bo‘ron vaqtida ochiq joylarda qolmaslik va imkoni boricha xavfsiz binolarda bo‘lish tavsiya etilmoqda.ng qator hududlarini kuchli bo‘ron qamrab oldi. Tabiiy ofat paytida tennis to‘pidek kattalikdagi do‘l yog‘ib, jiddiy zarar

ParagvayAsunsontabiiy ofatdo‘l
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:18Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!27 sentabr 21:52Kuchli bo‘ron paytida erkak tom bilan birga uchib ketdiKuchli bo‘ron paytida erkak tom bilan birga uchib ketdi18 may 07:2630 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi9 avgust 18:34«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi10 avgust 08:44Hindistonda kuchli bo‘ron yuzlab insonlarga ofat keltirdiHindistonda kuchli bo‘ron yuzlab insonlarga ofat keltirdi15 may 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota