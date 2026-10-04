Paragvayda kuchli bo‘ron: osmondan tennis to‘pidek do‘l yog‘di
Paragvayda kuchli bo‘ron aholiga kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Mamlakat poytaxti Asunson va bir qator hududlarda ob-havoning keskin yomonlashishi ortidan yirik do‘l yog‘di.
Guvohlarning aytishicha, ayrim do‘l zarralarining hajmi tennis to‘pidek katta bo‘lgan. Osmondan katta tezlikda tushgan do‘llar avtomobillarga jiddiy zarar yetkazgan. Ko‘plab mashinalarning old va orqa oynalari singan, kuzov qismi esa turli joylaridan ezilib ketgan.
Kuchli bo‘ron nafaqat transport vositalariga, balki aholi xonadonlariga ham zarar yetkazgan. Xususan, ayrim uylarning tom qismi shikastlangani xabar qilinmoqda.
Mahalliy ommaviy axborot vositalari tabiiy ofat oqibatida ko‘plab avtomobillar zararlanganini ma’lum qilmoqda. Hozirda bo‘ron yetkazgan zarar ko‘lami aniqlanmoqda.
Paragvaydagi ushbu hodisa yirik do‘lning naqadar xavfli bo‘lishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi. Aholiga kuchli bo‘ron vaqtida ochiq joylarda qolmaslik va imkoni boricha xavfsiz binolarda bo‘lish tavsiya etilmoqda.ng qator hududlarini kuchli bo‘ron qamrab oldi. Tabiiy ofat paytida tennis to‘pidek kattalikdagi do‘l yog‘ib, jiddiy zarar
Izohlar 0
…