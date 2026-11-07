Yevropa osmonida favqulodda xaos: 25 ta samolyot qo‘ndirildi, havoda “kod 7700” trevogasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa havo hududida sodir bo'lgan keng ko'lamli soxta portlash tahdidlari tufayli kamida 25 ta yo'lovchi samolyoti favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi.
- Xususan, Pragadan Rimga uchayotgan Wizz Air layneri Venetsiyaga yo'naltirildi, Lissabon va Buxarest yo'nalishidagi reyslarda esa 7700 favqulodda signali faollashtirildi.
- Mutaxassislar ushbu hodisalarni Yevropa transport infratuzilmasini izdan chiqarishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan gibrid hujum deb baholamoqda.
Yevropa havo hududida sodir bo‘lgan keng ko‘lamli va muvofiqlashtirilgan soxta portlash tahdidlari to‘lqini qit’a bo‘ylab havo qatnovini izdan chiqardi. O‘nlab yo‘lovchi samolyotlari havoda favqulodda xavf signalini yoqib, kursni o‘zgartirishga majbur bo‘ldi.
Italiyaning nufuzli Repubblica nashri aviatsiya ma’muriyatlariga tayanib xabar berishicha, umumiy hisobda kamida 25 ta yo‘lovchi reysiga bortda portlovchi moslama borligi haqida ogohlantirish kelib tushgan. Ularning aksariyati rejalashtirilmagan aeroportlarga favqulodda avariyaviy qo‘nishni amalga oshirgan.
Havodagi trevoga va Venetsiyaga shoshilinch qo‘nish
Anonim tahdidlar ayniqsa Italiya va Markaziy Yevropa yo‘nalishlarida og‘ir vaziyatni yuzaga keltirdi:
Italiyaga bog‘liq 9 ta reys: Tahdidga uchragan havo kemalarining to‘qqiztasi bevosita Italiya aeroportlari bilan bog‘liq bo‘lgan;
Wizz Air samolyotining yo‘nalishini o‘zgartirishi: Pragadan Rimga muntazam reys bilan uchayotgan Vengriyaning Wizz Air loukosteri bortiga portlovchi modda qo‘yilgani haqida xabar kelgach, ekipaj kursni keskin o‘zgartirib, Venetsiya aeroportiga favqulodda qo‘ndi. Samolyot, barcha yo‘lovchilar va yuklar maxsus xizmatlar tomonidan to‘liq tekshiruvdan o‘tkazildi;
Parij uzra favqulodda signal (Squawk 7700): Lissabondan havoga ko‘tarilgan Airbus A321-251N layneri Parijga yaqinlashganda bortda nostandart vaziyat yuzaga kelganini bildiruvchi xalqaro favqulodda avariyaviy signal — 7700 kodini faollashtirdi;
Ruminiya reysidagi tahdid: Xuddi shunday trevoga signali Pragadan Buxarestga uchayotgan Ruminiya aviakompaniyasining Boeing 737-8H6 layneri tomonidan ham uzatildi. Havo kemasi qutqaruv va tezkor xizmatlar nazorati ostida pastlashga majbur bo‘ldi.
«Bu — puxta rejalangan gibrid hujum»: Xaosning ortida kim turibdi?
Yevropa kuch tuzilmalari va aviatsiya xavfsizligi ekspertlari sodir bo‘layotgan hodisa shunchaki tasodifiy bezorilik emasligini ta’kidlamoqda:
Maqsadli beqarorlik: Bir vaqtning o‘zida amalga oshirilgan ommaviy tahdidlar Yevropa Ittifoqining kritik transport infratuzilmasida boshboshdoqlik va sarosima yaratishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan gibrid operatsiya ekani aytilmoqda;
Radikal guruhlarning maktublari: Rim aeroporti bergan ma’lumotlarga ko‘ra, tahdidli xabarlarning bir qismi elektron pochta orqali Yevropa osmonida vaziyatni izdan chiqarish niyatida bo‘lgan radikal guruhlar nomidan yuborilgan;
Xalqaro tekshiruv: Ayni paytda Yevropaning bir nechta davlatlari politsiya va maxsus xizmatlari mazkur xabarlar manbasini aniqlash bo‘yicha qo‘shma surishtiruv olib bormoqda.
Ushbu soxta xabarlar to‘lqini qit’a transport tizimining psixologik bosim va «telefon terrorizmi» oldidagi zaifligini ko‘rsatib, aviakompaniyalarga ulkan logistik hamda moliyaviy zarar yetkazdi.
Izohlar 0
…