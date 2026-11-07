Yevropa osmonida favqulodda xaos: 25 ta samolyot qo‘ndirildi, havoda “kod 7700” trevogasi

·105·Dunyo
Yevropa osmonida favqulodda xaos: 25 ta samolyot qo‘ndirildi, havoda “kod 7700” trevogasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa havo hududida sodir bo'lgan keng ko'lamli soxta portlash tahdidlari tufayli kamida 25 ta yo'lovchi samolyoti favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi.
  • Xususan, Pragadan Rimga uchayotgan Wizz Air layneri Venetsiyaga yo'naltirildi, Lissabon va Buxarest yo'nalishidagi reyslarda esa 7700 favqulodda signali faollashtirildi.
  • Mutaxassislar ushbu hodisalarni Yevropa transport infratuzilmasini izdan chiqarishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan gibrid hujum deb baholamoqda.

Yevropa havo hududida sodir bo‘lgan keng ko‘lamli va muvofiqlashtirilgan soxta portlash tahdidlari to‘lqini qit’a bo‘ylab havo qatnovini izdan chiqardi. O‘nlab yo‘lovchi samolyotlari havoda favqulodda xavf signalini yoqib, kursni o‘zgartirishga majbur bo‘ldi.

Italiyaning nufuzli Repubblica nashri aviatsiya ma’muriyatlariga tayanib xabar berishicha, umumiy hisobda kamida 25 ta yo‘lovchi reysiga bortda portlovchi moslama borligi haqida ogohlantirish kelib tushgan. Ularning aksariyati rejalashtirilmagan aeroportlarga favqulodda avariyaviy qo‘nishni amalga oshirgan.

Havodagi trevoga va Venetsiyaga shoshilinch qo‘nish

Anonim tahdidlar ayniqsa Italiya va Markaziy Yevropa yo‘nalishlarida og‘ir vaziyatni yuzaga keltirdi:

  • Italiyaga bog‘liq 9 ta reys: Tahdidga uchragan havo kemalarining to‘qqiztasi bevosita Italiya aeroportlari bilan bog‘liq bo‘lgan;

  • Wizz Air samolyotining yo‘nalishini o‘zgartirishi: Pragadan Rimga muntazam reys bilan uchayotgan Vengriyaning Wizz Air loukosteri bortiga portlovchi modda qo‘yilgani haqida xabar kelgach, ekipaj kursni keskin o‘zgartirib, Venetsiya aeroportiga favqulodda qo‘ndi. Samolyot, barcha yo‘lovchilar va yuklar maxsus xizmatlar tomonidan to‘liq tekshiruvdan o‘tkazildi;

  • Parij uzra favqulodda signal (Squawk 7700): Lissabondan havoga ko‘tarilgan Airbus A321-251N layneri Parijga yaqinlashganda bortda nostandart vaziyat yuzaga kelganini bildiruvchi xalqaro favqulodda avariyaviy signal — 7700 kodini faollashtirdi;

  • Ruminiya reysidagi tahdid: Xuddi shunday trevoga signali Pragadan Buxarestga uchayotgan Ruminiya aviakompaniyasining Boeing 737-8H6 layneri tomonidan ham uzatildi. Havo kemasi qutqaruv va tezkor xizmatlar nazorati ostida pastlashga majbur bo‘ldi.

«Bu — puxta rejalangan gibrid hujum»: Xaosning ortida kim turibdi?

Yevropa kuch tuzilmalari va aviatsiya xavfsizligi ekspertlari sodir bo‘layotgan hodisa shunchaki tasodifiy bezorilik emasligini ta’kidlamoqda:

  • Maqsadli beqarorlik: Bir vaqtning o‘zida amalga oshirilgan ommaviy tahdidlar Yevropa Ittifoqining kritik transport infratuzilmasida boshboshdoqlik va sarosima yaratishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan gibrid operatsiya ekani aytilmoqda;

  • Radikal guruhlarning maktublari: Rim aeroporti bergan ma’lumotlarga ko‘ra, tahdidli xabarlarning bir qismi elektron pochta orqali Yevropa osmonida vaziyatni izdan chiqarish niyatida bo‘lgan radikal guruhlar nomidan yuborilgan;

  • Xalqaro tekshiruv: Ayni paytda Yevropaning bir nechta davlatlari politsiya va maxsus xizmatlari mazkur xabarlar manbasini aniqlash bo‘yicha qo‘shma surishtiruv olib bormoqda.

Ushbu soxta xabarlar to‘lqini qit’a transport tizimining psixologik bosim va «telefon terrorizmi» oldidagi zaifligini ko‘rsatib, aviakompaniyalarga ulkan logistik hamda moliyaviy zarar yetkazdi.

Wizz AirYevropa aviatsiyasigibrid hujumtelefon terrorizmi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?30 sentabr 13:31FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?30 sentabr 13:19Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldi16 sentabr 09:10Yoqutistonda eng noyob tabiiy ko‘k olmos topildi — uning noyobligi va qiymati nimada?Yoqutistonda eng noyob tabiiy ko‘k olmos topildi — uning noyobligi va qiymati nimada?Bugun 14:20“O‘z mudofaamizda bo‘shliq paydo bo‘ladi”: Germaniya Kiyevga Patriot tizimini berishni to‘xtatdi“O‘z mudofaamizda bo‘shliq paydo bo‘ladi”: Germaniya Kiyevga Patriot tizimini berishni to‘xtatdiBugun 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi