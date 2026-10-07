Norvegiya qirolichasi Mette-Marit nega rasmiy tadbirlardan chetlatildi?

·0·Dunyo
Norvegiya qirolichasi Mette-Marit nega rasmiy tadbirlardan chetlatildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Norvegiya qirolichasi Mette-Marit o‘pka ko‘chirib o‘tkazish operatsiyasidan so‘ng tiklanish jarayoni tufayli kelgusi yil yoziga qadar rasmiy tadbirlarda ishtirok etmaydi.
  • Yangi qirol Hokon VIII mamlakat ichida turli qatlam vakillari bilan uchrashuvlar o‘tkazishga, xorijiy safarlar esa kuz va qish mavsumida rejalashtirilmaganiga e’tibor qaratadi.
  • Qirol Harald V va malika Astrid Mod Ingeborg vafotidan so‘ng qirollik oilasi motamni yakunlab, yangi boshqaruv bosqichiga o‘tmoqda.

Yevropaning eng qadimiy sulolalaridan biri hisoblangan Norvegiya qirollik oilasida motam yakunlanib, hokimiyatning yangi davri boshlanmoqda. Qirollik xonadoni matbuot xizmati monarx va uning oila a’zolari rasmiy jamoatchilik tadbirlariga qaytishga tayyorgarlik ko‘rayotganini e’lon qildi. Biroq yangi qirolicha Mette-Marit jiddiy tibbiy sabab tufayli kelgusi yil yoziga qadar hech qanday ommaviy marosim va tadbirlarda ishtirok etmaydi.

Xabar qilinishicha, bu cheklov iyun oyida o‘tkazilgan murakkab jarrohlik amaliyoti — o‘pka ko‘chirib o‘tkazilishi (transplantatsiya)dan keyingi uzoq muddatli tiklanish jarayoni bilan bog‘liq.

Hokon VIII faoliyatini ichki muammolardan boshlaydi

Qirollikda avvalgi hukmdorning vafoti munosabati bilan e’lon qilingan rasmiy motam 9 oktyabr kuni o‘z nihoyasiga yetadi:

  • Ichki uchrashuvlar ustuvorligi: Taxtning yangi sohibi 53 yoshli qirol Hokon VIII yaqin orada mamlakat ichkarisida bir qator uchrashuvlar o‘tkazishni, xususan, jamiyatning turli qatlamlari va oddiy fuqarolar bilan yuzma-yuz muloqot qilishni rejalashtirgan;

  • Xorijiy safarlar to‘xtatildi: Qirollik saroyi bayonotiga ko‘ra, kuz va qish mavsumida hech qanday rasmiy xorijiy tashriflar yoki davlatlararo safarlar rejalashtirilmagan — yangi monarx bor diqqatini ichki davlat ishlariga qaratadi;

  • Qirolichaning sog‘lig‘i: Mette-Marit shifokorlar nazorati ostida reabilitatsiya kursini davom ettiradi va dastlabki xulosalarga ko‘ra, kelgusi yozga qadar protokol tadbirlaridan ozod etiladi.

Yosh valiahd Avstraliyaga qaytadi, sobiq qirolicha esa safda

Qirollik oilasining boshqa a’zolari o‘z faoliyatini quyidagi tartibda davom ettiradi:

  • Ingrid Aleksandraning tahsili: Taxtning keyingi vorisi, 22 yoshli kron-malika Ingrid Aleksandra fevral oyida Avstraliyaga jo‘nab ketadi. U Sidney universitetida xalqaro munosabatlar va siyosiy iqtisod yo‘nalishi bo‘yicha tahsilini davom ettiradi;

  • Beva qirolicha ko‘magi: Marhum Harald V ning rafiqasi Sonya saroyning rasmiy marosimlari va protokol uchrashuvlarida ishtirok etishni davom ettirib, o‘g‘liga yelkadosh bo‘ladi.

Monarxiyadagi og‘ir yo‘qotishlar

Norvegiya so‘nggi oylarda bir vaqtning o‘zida ikkita yirik motamni boshidan kechirdi:

  • Eng keksa hukmdor vidosi: 28 avgust kuni dunyoning eng yoshi ulug‘ hukmron monarxi hisoblangan qirol Harald V 89 yoshida olamdan o‘tdi;

  • Ikkinchi zarba: Qirolni dafn etish marosimidan roppa-rosa ikki kun o‘tib, uning 94 yoshli singlisi, malika Astrid Mod Ingeborg ham hayotdan ko‘z yumdi.

Motam yakunlanishi bilan Norvegiya qirollik saroyi Hokon VIII boshchiligida yangi boshqaruv bosqichiga qadam qo‘ymoqda, bunda jamoatchilikning asosiy e’tibori yangi qirolichaning murakkab operatsiyadan so‘ng salomatligi tiklanishiga qaratilgan.

Norvegiya monarxiyasiXarold VMette-MaritXokon VIII
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiyada qirollik oilasi a’zosi zo‘rlashda ayblanib 40 ta ayblov bilan qamaldiNorvegiyada qirollik oilasi a’zosi zo‘rlashda ayblanib 40 ta ayblov bilan qamaldi15 iyun 16:46«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqda«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqda22 sentabr 16:26Grenlandiya haqidagi yolg‘on fosh bo‘ldi: Tramp va Daniya o‘rtasidagi kelishuv sirlari ochildiGrenlandiya haqidagi yolg‘on fosh bo‘ldi: Tramp va Daniya o‘rtasidagi kelishuv sirlari ochildi19 sentabr 22:158 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentabr 09:19Venada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiVenada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandi31 avgust 15:38Runi va’dasini bajardi: Gudzonda «vikinglarcha» eshkak eshdi...Runi va’dasini bajardi: Gudzonda «vikinglarcha» eshkak eshdi...20 iyul 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?