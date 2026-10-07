Norvegiya qirolichasi Mette-Marit nega rasmiy tadbirlardan chetlatildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Norvegiya qirolichasi Mette-Marit o‘pka ko‘chirib o‘tkazish operatsiyasidan so‘ng tiklanish jarayoni tufayli kelgusi yil yoziga qadar rasmiy tadbirlarda ishtirok etmaydi.
- Yangi qirol Hokon VIII mamlakat ichida turli qatlam vakillari bilan uchrashuvlar o‘tkazishga, xorijiy safarlar esa kuz va qish mavsumida rejalashtirilmaganiga e’tibor qaratadi.
- Qirol Harald V va malika Astrid Mod Ingeborg vafotidan so‘ng qirollik oilasi motamni yakunlab, yangi boshqaruv bosqichiga o‘tmoqda.
Yevropaning eng qadimiy sulolalaridan biri hisoblangan Norvegiya qirollik oilasida motam yakunlanib, hokimiyatning yangi davri boshlanmoqda. Qirollik xonadoni matbuot xizmati monarx va uning oila a’zolari rasmiy jamoatchilik tadbirlariga qaytishga tayyorgarlik ko‘rayotganini e’lon qildi. Biroq yangi qirolicha Mette-Marit jiddiy tibbiy sabab tufayli kelgusi yil yoziga qadar hech qanday ommaviy marosim va tadbirlarda ishtirok etmaydi.
Xabar qilinishicha, bu cheklov iyun oyida o‘tkazilgan murakkab jarrohlik amaliyoti — o‘pka ko‘chirib o‘tkazilishi (transplantatsiya)dan keyingi uzoq muddatli tiklanish jarayoni bilan bog‘liq.
Hokon VIII faoliyatini ichki muammolardan boshlaydi
Qirollikda avvalgi hukmdorning vafoti munosabati bilan e’lon qilingan rasmiy motam 9 oktyabr kuni o‘z nihoyasiga yetadi:
Ichki uchrashuvlar ustuvorligi: Taxtning yangi sohibi 53 yoshli qirol Hokon VIII yaqin orada mamlakat ichkarisida bir qator uchrashuvlar o‘tkazishni, xususan, jamiyatning turli qatlamlari va oddiy fuqarolar bilan yuzma-yuz muloqot qilishni rejalashtirgan;
Xorijiy safarlar to‘xtatildi: Qirollik saroyi bayonotiga ko‘ra, kuz va qish mavsumida hech qanday rasmiy xorijiy tashriflar yoki davlatlararo safarlar rejalashtirilmagan — yangi monarx bor diqqatini ichki davlat ishlariga qaratadi;
Qirolichaning sog‘lig‘i: Mette-Marit shifokorlar nazorati ostida reabilitatsiya kursini davom ettiradi va dastlabki xulosalarga ko‘ra, kelgusi yozga qadar protokol tadbirlaridan ozod etiladi.
Yosh valiahd Avstraliyaga qaytadi, sobiq qirolicha esa safda
Qirollik oilasining boshqa a’zolari o‘z faoliyatini quyidagi tartibda davom ettiradi:
Ingrid Aleksandraning tahsili: Taxtning keyingi vorisi, 22 yoshli kron-malika Ingrid Aleksandra fevral oyida Avstraliyaga jo‘nab ketadi. U Sidney universitetida xalqaro munosabatlar va siyosiy iqtisod yo‘nalishi bo‘yicha tahsilini davom ettiradi;
Beva qirolicha ko‘magi: Marhum Harald V ning rafiqasi Sonya saroyning rasmiy marosimlari va protokol uchrashuvlarida ishtirok etishni davom ettirib, o‘g‘liga yelkadosh bo‘ladi.
Monarxiyadagi og‘ir yo‘qotishlar
Norvegiya so‘nggi oylarda bir vaqtning o‘zida ikkita yirik motamni boshidan kechirdi:
Eng keksa hukmdor vidosi: 28 avgust kuni dunyoning eng yoshi ulug‘ hukmron monarxi hisoblangan qirol Harald V 89 yoshida olamdan o‘tdi;
Ikkinchi zarba: Qirolni dafn etish marosimidan roppa-rosa ikki kun o‘tib, uning 94 yoshli singlisi, malika Astrid Mod Ingeborg ham hayotdan ko‘z yumdi.
Motam yakunlanishi bilan Norvegiya qirollik saroyi Hokon VIII boshchiligida yangi boshqaruv bosqichiga qadam qo‘ymoqda, bunda jamoatchilikning asosiy e’tibori yangi qirolichaning murakkab operatsiyadan so‘ng salomatligi tiklanishiga qaratilgan.
Izohlar 0
…