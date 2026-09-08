8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?
Bugun — 2026 yil 8 sentyabr, seshanba. Bu sana taqvimdagi oddiy kunlardan biri emas. 8 sentyabr xalqaro savodxonlik va fizioterapiya sohalariga e’tibor qaratiladigan kun bo‘lishi bilan birga, jahon san’ati va siyosiy tarixida iz qoldirgan bir qator voqealar bilan ham bog‘liq.
Mikelanjeloning «Dovud» haykali Florensiya aholi va mehmonlariga ilk bor namoyish etilgan kun ham aynan 8 sentyabrga to‘g‘ri keladi. Oradan asrlar o‘tib, shu sana Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II vafoti bilan ham tarixga kirdi.
Bugun qanday kunlar nishonlanadi?
8 sentyabr bir vaqtning o‘zida ta’lim, sog‘liqni saqlash va san’at sohalari uchun ahamiyatli sanaladi.
Sana
Kun yoki voqea
8 sentyabr
Xalqaro savodxonlik kuni
8 sentyabr
Butunjahon fizioterapiya kuni
8 sentyabr
AQSHda Aktyorlar kuni sifatida qayd etiladi
1504 yil
Mikelanjeloning «Dovud» haykali ommaga namoyish etildi
1636 yil
Garvard kolleji tashkil etilish jarayoni boshlandi
1923 yil
Butunrossiya ko‘rlar jamiyati ustavi tasdiqlandi
1926 yil
Germaniya Millatlar Ligasiga qabul qilindi
2022 yil
Yelizaveta II vafot etdi
Xalqaro savodxonlik kuni: 2026 yilda muhim yubiley
8 sentyabr — YUNЕSKO tashabbusi bilan nishonlanadigan Xalqaro savodxonlik kuni.
Bu sana 1966 yilda YUNЕSKO tomonidan e’lon qilingan va 1967 yildan boshlab har yili nishonlab kelinadi. 2026 yilda uning 60 yilligi nishonlanmoqda.
Bu yilgi mavzu — «Insonlar, sayyora va farovonlik uchun savodxonlik».
YUNЕSKO ma’lumotiga ko‘ra, 2024 yil holatida dunyoda kamida 739 million nafar yosh va katta yoshli inson bazaviy savodxonlik ko‘nikmalariga ega emas. Shuningdek, bolalarning katta qismi o‘qish bo‘yicha minimal darajaga ham yetib bormayapti.
Savodxonlik — faqat o‘qish va yozishni bilish emas, balki insonning ta’lim, mehnat va jamiyatda to‘liq ishtirok etishi uchun muhim asosdir.
2026 yilgi asosiy xalqaro tadbirlar 8–9 sentyabr kunlari Meksikaning Chyapas hududida o‘tkazilmoqda.
Fizioterapiya kuni: 8 sentyabrning yana bir muhim ma’nosi
Bugun Butunjahon fizioterapiya kuni ham nishonlanadi.
World Physiotherapy ma’lumotiga ko‘ra, bu sana har yili 8 sentyabrda o‘tkaziladi. 1996 yilda aynan shu sana fizioterapiya sohasi vakillarining xalqaro birdamlik kuni sifatida belgilangan.
2026 yilda asosiy e’tibor yurak-qon tomir kasalliklari va insultning oldini olish, boshqarish hamda reabilitatsiyasida fizioterapiya va jismoniy faollikning o‘rniga qaratilgan.
1504 yil: Mikelanjelo «Dovud»ni dunyoga namoyish qildi
8 sentyabr san’at tarixida ham alohida o‘ringa ega.
1504 yilda Mikelanjelo Buonarrotining mashhur «Dovud» haykali Florensiyada ommaga namoyish etildi. 5 metrdan ortiq balandlikdagi asar Karrara marmarining bir bo‘lagidan yaratilgan.
Haykal dastlab Florensiya sobori tomiga o‘rnatilishi rejalashtirilgan edi. Biroq asar tayyor bo‘lgach, uni yanada ko‘zga ko‘rinadigan joyga o‘rnatishga qaror qilindi.
Natijada «Dovud» Florensiyadagi Sinoriya maydoniga joylashtirildi.
Qiziq faktlar:
Mikelanjelo haykal ustida taxminan uch yil ishlagan;
asar balandligi 5 metrdan ziyod;
u yagona marmar bo‘lagidan yaratilgan;
1873 yilda asarni asrash maqsadida Florensiyadagi Akademiya galereyasiga ko‘chirilgan;
maydonda esa uning nusxasi qoldirilgan.
1636 yil: Garvard haqidagi muhim aniqlik
Siz keltirgan ro‘yxatda «1636 yil 8 sentyabr — Garvard universiteti tashkil topdi» degan ma’lumot bor.
Bu yerda muhim tarixiy izoh bor.
Garvardning rasmiy tarixi uning asos solingan sanasini 1636 yil 28 oktyabr deb ko‘rsatadi. O‘sha kuni Massachusets ko‘rfazi koloniyasi Bosh sudi yangi kollej tashkil etish haqida qaror qabul qilgan.
Ayrim manbalarda esa 8 sentyabr sanasi uchraydi. Masalan, Garvardning CS50 ta’lim materiallarida 1636 yil 8 sentyabr keltirilgan. Ammo Garvard universitetining rasmiy tarixiy ma’lumotlarida 28 oktyabr sanasi qabul qilingan.
Shuning uchun maqolada bu voqeani 8 sentyabr emas, 28 oktyabr 1636 yil deb berish tarixiy jihatdan aniqroq bo‘ladi.
1923 yil: ko‘zi ojiz insonlar uchun muhim qadam
1923 yil 8 sentyabrda RSFSR Ichki ishlar xalq komissarligi Butunrossiya ko‘rlar jamiyatining dastlabki ustavini tasdiqlagan.
Tarixiy hujjatda ustavning aynan 1923 yil 8 sentyabrda tasdiqlangani qayd etilgan.
Keyinchalik tashkilotning birinchi ta’sis s’ezdi 1925 yilda o‘tkazilgan. Shu bois 8 sentyabr ko‘zi ojiz insonlarni birlashtirish harakati tarixida muhim sana hisoblanadi.
1926 yil: Germaniya Millatlar Ligasiga qo‘shildi
1926 yil 8 sentyabrda Germaniya Millatlar Ligasiga qabul qilindi.
Bu voqea Birinchi jahon urushidan keyingi xalqaro siyosiy tizimda Germaniyaning yanada faol o‘rin egallay boshlaganini anglatgan muhim diplomatik qadamlardan biri edi.
2022 yil: Yelizaveta II vafot etgan kun
8 sentyabr zamonaviy tarixda yana bir og‘ir voqea bilan bog‘liq.
2022 yil 8 sentyabrda Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II 96 yoshida vafot etdi. U Shotlandiyadagi Balmoral qarorgohida hayotdan ko‘z yumdi.
Yelizaveta II taxtda qariyb 70 yil o‘tirdi va Buyuk Britaniya tarixida eng uzoq hukmronlik qilgan monarxga aylandi. Uning vafotidan keyin katta o‘g‘li Charlz III qirol bo‘ldi.
Qirolichaning vafoti butun dunyoda katta aks-sado berdi. Chunki u nafaqat Britaniya, balki XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshidagi xalqaro tarixning eng tanilgan ramziy shaxslaridan biri edi.
Aktyorlar kuni ham 8 sentyabrda
8 sentyabr AQSHda Aktyorlar kuni (Actors' Day) sifatida ham qayd etiladi. Bu rasmiy federal bayram emas, balki aktyorlik kasbi va sahna hamda ekran ijodkorlariga e’tibor qaratishga bag‘ishlangan sana sifatida nishonlanadi.
Bu kun teatr, kino, televideniye va boshqa sahna san’ati yo‘nalishlarida mehnat qilayotgan ijodkorlarning kasbiy mahoratini qadrlashga xizmat qiladi.
8 sentyabr nima uchun tarixda qolgan?
Bir sana ichida ta’lim, tibbiyot, san’at, diplomatiya va monarxiya tarixiga oid voqealarning jamlanishi 8 sentyabrni qiziqarli sanalardan biriga aylantiradi.
Bugun:
savodxonlikning inson hayotidagi ahamiyati yana bir bor eslatiladi;
fizioterapiyaning sog‘liqni tiklashdagi o‘rniga e’tibor qaratiladi;
Mikelanjeloning «Dovud» asari ommaga namoyish etilganiga 522 yil to‘ladi;
Germaniyaning Millatlar Ligasiga kirgani 100 yil oldingi voqea sifatida yodga olinadi;
Yelizaveta II vafot etganiga to‘rt yil to‘ladi.
Xulosa
8 sentyabr — bir qarashda oddiy kalendar sanasi. Ammo uning ortida insonning bilim olish huquqidan tortib, tibbiyot, buyuk san’at asarlari, xalqaro diplomatiya va qirollik tarixigacha bo‘lgan ulkan voqealar turibdi.
Eng muhimi, bu sana bizga tarix faqat o‘tmish haqida emasligini eslatadi: savodxonlik, sog‘lom hayot, madaniyat va inson qadri bilan bog‘liq masalalar bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.
…