9 yoshli xitoylik bola Rubik kubigini 2,51 soniyada yig‘ib, jahon rekordini yangiladi (video)

·50·Dunyo
9 yoshli xitoylik bola Rubik kubigini 2,51 soniyada yig‘ib, jahon rekordini yangiladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik 9 yoshli Syuani Gen rasmiy musobaqada Rubik kubigini 2,51 soniyada yig‘ib, jahon rekordini o‘rnatdi.
  • Bu natija yosh vunderkindni sayyoramizning eng tezkor spidkuberi maqomiga qaytardi.
  • Syuani Gen avvalgi rekorddan 0,25 soniya tezroq natija ko‘rsatib, 3 soniyalik to‘siqni ham yengib o‘tdi.
  • Bu rekord uzoq yillik mashg‘ulotlar, yuqori konsentratsiya va tezkor algoritmlar natijasidir.

Spidkubing (Rubik kubigini tezkor yig‘ish) olamida inson aql-zakovati va reaksiya tezligining chegaralarini buzib tashlagan yangi tarixiy natija qayd etildi. Xitoylik 9 yoshli Syuani Gen rasmiy musobaqada kubikni aql bovar qilmas ko‘rsatkich — 2,51 soniyada to‘liq yig‘ib, navbatdagi jahon rekordi sohibiga aylandi.

Musobaqa tablosida qayd etilgan mazkur fantastik natija yosh vunderkindni sayyoramizning eng tezkor spidkuberi maqomiga qaytardi va sport turi mutaxassislarini hayratda qoldirdi.

Taxtning qaytishi va 3 soniyalik to‘siqning yo‘q qilinishi

Syuani Genning rekordi shunchaki tasodif emas, balki uzoq yillik tinimsiz mashg‘ulotlar samarasidir:

  • 7 yoshidagi ilk triumf: Syuani ilk bor dunyoning eng yaxshi natijasini atigi 7 yoshida o‘rnatib, mutaxassislar e’tiborini tortgan edi;

  • Raqobat va javob zarbasi: Keyinchalik uning mazkur ko‘rsatkichi boshqa raqiblari tomonidan yangilangan va ular tarixda ilk bor 3 soniyalik marrani bosib o‘tib, 2,76 soniyalik natija ko‘rsatgan edi;

  • Chorak soniyalik ustunlik: 9 yoshli mahorat egasi taslim bo‘lmadi va avvalgi rekorddan naq chorak soniyani (0,25 soniya) olib tashlab, vaqtni 2,51 soniyagacha qisqartirdi.

Barmoqlarning soniyalik harakati: Bunga qanday erishildi?

Spidkubing bo‘yicha 2,51 soniyalik natija inson ko‘zi ilg‘ashi qiyin bo‘lgan algoritmlar va yuqori konsentratsiyani talab qiladi:

  • Oldindan hisob-kitob: Musobaqa qoidalariga ko‘ra, ishtirokchiga kubik berilgach, bir necha soniya ichida barcha kombinatsiyalarni xayolan rejalashtirish talab etiladi;

  • Sekundning mingdan bir qismi: Syuani start tugmasini bosgan ondan boshlab, bir soniyada 10 dan ortiq burilishlarni benuqson amalga oshirib, yakuniy to‘xtatish paneliga qo‘l tegizdi.

9 yoshli Syuani Genning bu ko‘rsatkichi zamonaviy spidkubing tarixida yangi rekord bosqichini ochib berdi va bolalar intellektual salohiyatining chegarasi yo‘qligini yana bir bor isbotladi.

Syuani Genspidkubing251 soniyaXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!13 sentabr 09:45Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!23 sentabr 14:598 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalarBugun 09:4161 yoshli buvi "planka" mashqida 5 soat turib, jahon rekordini yangiladi (video)61 yoshli buvi "planka" mashqida 5 soat turib, jahon rekordini yangiladi (video)Bugun 09:11O‘zbekiston fuqarolari uchun Misrga kirish tartibi murakkablashishi mumkiO‘zbekiston fuqarolari uchun Misrga kirish tartibi murakkablashishi mumkiBugun 07:44Vladimir Norov Markaziy Osiyo nega bir tomonni tanlamasligi kerakligini tushuntirdiVladimir Norov Markaziy Osiyo nega bir tomonni tanlamasligi kerakligini tushuntirdiBugun 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?