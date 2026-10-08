9 yoshli xitoylik bola Rubik kubigini 2,51 soniyada yig‘ib, jahon rekordini yangiladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoylik 9 yoshli Syuani Gen rasmiy musobaqada Rubik kubigini 2,51 soniyada yig‘ib, jahon rekordini o‘rnatdi.
- Bu natija yosh vunderkindni sayyoramizning eng tezkor spidkuberi maqomiga qaytardi.
- Syuani Gen avvalgi rekorddan 0,25 soniya tezroq natija ko‘rsatib, 3 soniyalik to‘siqni ham yengib o‘tdi.
- Bu rekord uzoq yillik mashg‘ulotlar, yuqori konsentratsiya va tezkor algoritmlar natijasidir.
Spidkubing (Rubik kubigini tezkor yig‘ish) olamida inson aql-zakovati va reaksiya tezligining chegaralarini buzib tashlagan yangi tarixiy natija qayd etildi. Xitoylik 9 yoshli Syuani Gen rasmiy musobaqada kubikni aql bovar qilmas ko‘rsatkich — 2,51 soniyada to‘liq yig‘ib, navbatdagi jahon rekordi sohibiga aylandi.
Musobaqa tablosida qayd etilgan mazkur fantastik natija yosh vunderkindni sayyoramizning eng tezkor spidkuberi maqomiga qaytardi va sport turi mutaxassislarini hayratda qoldirdi.
Taxtning qaytishi va 3 soniyalik to‘siqning yo‘q qilinishi
Syuani Genning rekordi shunchaki tasodif emas, balki uzoq yillik tinimsiz mashg‘ulotlar samarasidir:
7 yoshidagi ilk triumf: Syuani ilk bor dunyoning eng yaxshi natijasini atigi 7 yoshida o‘rnatib, mutaxassislar e’tiborini tortgan edi;
Raqobat va javob zarbasi: Keyinchalik uning mazkur ko‘rsatkichi boshqa raqiblari tomonidan yangilangan va ular tarixda ilk bor 3 soniyalik marrani bosib o‘tib, 2,76 soniyalik natija ko‘rsatgan edi;
Chorak soniyalik ustunlik: 9 yoshli mahorat egasi taslim bo‘lmadi va avvalgi rekorddan naq chorak soniyani (0,25 soniya) olib tashlab, vaqtni 2,51 soniyagacha qisqartirdi.
Barmoqlarning soniyalik harakati: Bunga qanday erishildi?
Spidkubing bo‘yicha 2,51 soniyalik natija inson ko‘zi ilg‘ashi qiyin bo‘lgan algoritmlar va yuqori konsentratsiyani talab qiladi:
Oldindan hisob-kitob: Musobaqa qoidalariga ko‘ra, ishtirokchiga kubik berilgach, bir necha soniya ichida barcha kombinatsiyalarni xayolan rejalashtirish talab etiladi;
Sekundning mingdan bir qismi: Syuani start tugmasini bosgan ondan boshlab, bir soniyada 10 dan ortiq burilishlarni benuqson amalga oshirib, yakuniy to‘xtatish paneliga qo‘l tegizdi.
9 yoshli Syuani Genning bu ko‘rsatkichi zamonaviy spidkubing tarixida yangi rekord bosqichini ochib berdi va bolalar intellektual salohiyatining chegarasi yo‘qligini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…