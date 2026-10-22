Amerikalik talaba ko‘zi bog‘liq holda Rubik kubigini yig‘ib rekord o‘rnatdi

·56·Dunyo
Amerikalik talaba ko‘zi bog‘liq holda Rubik kubigini yig‘ib rekord o‘rnatdi

Amerikalik spidkuber Tommi Cherri Rubik kubigini ko‘zi bog‘langan holda yig‘ish bo‘yicha Ginnes rekordini yangiladi. U 3×3×3 o‘lchamdagi kubikni yig‘ishda o‘rtacha vaqt natijasini 13,97 soniyaga yetkazdi.

Mazkur natija Xitoyda o‘tkazilgan Hefei August Open 2026 musobaqasida qayd etildi. Cherri shu tariqa avstraliyalik Charli Egginsga tegishli 14,05 soniyalik avvalgi rekordni ortda qoldirdi.

Tommi bundan oldin ham ko‘zi bog‘liq holda kubik yig‘ish bo‘yicha yuqori natijalar ko‘rsatgan. U AQSHdagi musobaqalardan birida kubikni 11,56 soniyada yig‘gan.

2005 yilda tug‘ilgan Cherri 2015 yilda o‘quv videosini ko‘rganidan keyin Rubik kubigini yig‘ishga qiziqib qolgan. Oradan bir necha hafta o‘tib, ilk rasmiy musobaqasida qatnashgan.

Hozirda u Florida shtati universitetida tahsil oladi va dunyoning kuchli spidkuberlaridan biri sanaladi. Cherri 2023 yilda ko‘zi bog‘liq holda kubik yig‘ish bo‘yicha Jahon kubik assotsiatsiyasi chempionligini qo‘lga kiritgan. Shuningdek, u AQSH va Shimoliy Amerika chempioni, 2025 yilgi jahon chempionati kumush medali sohibi hamdir.

Tommi CherriSpidkubingGinnes rekordlariJahon kubik assotsiatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

9 yoshli xitoylik bola Rubik kubigini 2,51 soniyada yig‘ib, jahon rekordini yangiladi (video)9 yoshli xitoylik bola Rubik kubigini 2,51 soniyada yig‘ib, jahon rekordini yangiladi (video)8 oktabr 09:17Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi18 avgust 09:31Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!23 sentabr 14:59Nemis talabasi havoda Rubik kubini yig‘ish bo‘yicha rekord o‘rnatdiNemis talabasi havoda Rubik kubini yig‘ish bo‘yicha rekord o‘rnatdi6 may 13:51Hayvonlarda uchraydigan virus ilk bor odamda aniqlandiHayvonlarda uchraydigan virus ilk bor odamda aniqlandiBugun 17:29Turkiyada mushuk bolasiga yordam so‘rab shifoxonaga olib bordiTurkiyada mushuk bolasiga yordam so‘rab shifoxonaga olib bordiBugun 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda