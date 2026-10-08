AQSH Maduro va uning rafiqasiga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Nyu-York federal prokuraturasi Venesuela prezidenti Nikolas Maduro va uning rafiqasi Siliya Floresga qarshi AQSH fuqarolarini noqonuniy ushlab turish va qiynoqlar qo'llashda yangi ayblovlar qo'yishni rejalashtirmoqda.
- Ushbu yangi ayblovlar 8 oktyabrda e'lon qilinishi kutilmoqda va 10 dan ortiq AQSH fuqarosining asossiz hibsga olinishi bilan bog'liq.
AQSH tomonidan maxsus harbiy amaliyot davomida hibsga olingan Venesuela prezidenti Nikolas Maduro hamda uning rafiqasi Siliya Floresga qarshi yangi, yanada og‘ir jinoiy ayblovlar qo‘yilishi kutilmoqda. Nufuzli CNN telekanalining o‘z manbalariga tayanib xabar berishicha, Nyu-York federal prokuraturasi sobiq yetakchi va uning turmush o‘rtog‘ini Venesuela qamoqxonalarida saqlangan AQSH fuqarolarini g‘ayriqonuniy ushlab turish hamda ularga nisbatan qiynoqlar qo‘llashda ayblamoqda.
Telekanal suhbatdoshlarining ta’kidlashicha, yangi ayblovlar paketi rasman 8 oktyabr kuni e’lon qilinishi mumkin.
Yangi tergov yo‘nalishi: Amerikaliklarga nisbatan qiynoqlar
Ish doirasidagi yangi ma’lumotlar Maduro rejimi davrida qamoqqa olingan xorijliklar masalasiga qaratilgan:
Noqonuniy hibslar: Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, yangi ayblovlar Maduro hukmronligi yillarida 10 dan ortiq AQSH fuqarosining asossiz ravishda hibsga olinishi va qamoqda saqlanishi bilan bog‘liq;
Shafqatsiz muomala: AQSH prokuraturasi ushbu mahbuslarga nisbatan ruhiy va jismoniy qiynoqlar qo‘llangani bo‘yicha dalillarni to‘plagan;
Sheriklar doirasi: Tergovchilar qiynoqlarda bevosita ishtirok etgan yana bir nechta venesuelalik amaldor va kuch tuzilmalari xodimlariga nisbatan ham ayblov e’lon qilish masalasini ko‘rib chiqmoqda.
Maxsus operatsiya va giyohvandlik ayblovi
Nikolas Maduroning qo‘lga olinishi xalqaro huquqda misli ko‘rilmagan voqea sifatida baholangan edi:
2026 yil boshidagi operatsiya: AQSH kuchlari Venesuela hududida favqulodda harbiy amaliyot o‘tkazib, Maduro va uning rafiqasini mamlakatdan olib chiqib ketgandi;
Dastlabki sabab: Ushbu operatsiyaga Maduroning AQSH tomonidan xalqaro qidiruvga berilgani va yirik miqdordagi giyohvandlik moddalari noqonuniy savdosiga rahnamolik qilganlikda ayblangani asosiy sabab bo‘lgan.
Sud jarayoni va jazo muddati: Umrbod qamoq xavfi
Xalqaro jamoatchilik nigohida turgan ushbu shov-shuvli mahkamaning taqvimi va ehtimoliy oqibatlari:
Sud kuni belgilandi: Nikolas Maduro va Siliya Flores ustidan asosiy sud mahkamasi 2027 yil 1 iyun kuni boshlanadi;
Umrbod qamoq ehtimoli: Agar hakamlar hay’ati Maduro va uning rafiqasini AQSHga noqonuniy ravishda kokain olib kirish maqsadida til biriktirganlikda aybdor deb topsa, ularning ikkalasi ham umrbod ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Nyu-York sudida yangi moddalarning qo‘shilishi Karakasning sobiq rahbariyati ustidan kechadigan mahkamani XXI asrning eng rezonansli va murakkab geosiyosiy sud jarayonlaridan biriga aylantirmoqda.
Izohlar 0
…