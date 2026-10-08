AQSH Maduro va uning rafiqasiga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surmoqda

·43·Dunyo
AQSH Maduro va uning rafiqasiga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Nyu-York federal prokuraturasi Venesuela prezidenti Nikolas Maduro va uning rafiqasi Siliya Floresga qarshi AQSH fuqarolarini noqonuniy ushlab turish va qiynoqlar qo'llashda yangi ayblovlar qo'yishni rejalashtirmoqda.
  • Ushbu yangi ayblovlar 8 oktyabrda e'lon qilinishi kutilmoqda va 10 dan ortiq AQSH fuqarosining asossiz hibsga olinishi bilan bog'liq.

AQSH tomonidan maxsus harbiy amaliyot davomida hibsga olingan Venesuela prezidenti Nikolas Maduro hamda uning rafiqasi Siliya Floresga qarshi yangi, yanada og‘ir jinoiy ayblovlar qo‘yilishi kutilmoqda. Nufuzli CNN telekanalining o‘z manbalariga tayanib xabar berishicha, Nyu-York federal prokuraturasi sobiq yetakchi va uning turmush o‘rtog‘ini Venesuela qamoqxonalarida saqlangan AQSH fuqarolarini g‘ayriqonuniy ushlab turish hamda ularga nisbatan qiynoqlar qo‘llashda ayblamoqda.

Telekanal suhbatdoshlarining ta’kidlashicha, yangi ayblovlar paketi rasman 8 oktyabr kuni e’lon qilinishi mumkin.

Yangi tergov yo‘nalishi: Amerikaliklarga nisbatan qiynoqlar

Ish doirasidagi yangi ma’lumotlar Maduro rejimi davrida qamoqqa olingan xorijliklar masalasiga qaratilgan:

  • Noqonuniy hibslar: Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, yangi ayblovlar Maduro hukmronligi yillarida 10 dan ortiq AQSH fuqarosining asossiz ravishda hibsga olinishi va qamoqda saqlanishi bilan bog‘liq;

  • Shafqatsiz muomala: AQSH prokuraturasi ushbu mahbuslarga nisbatan ruhiy va jismoniy qiynoqlar qo‘llangani bo‘yicha dalillarni to‘plagan;

  • Sheriklar doirasi: Tergovchilar qiynoqlarda bevosita ishtirok etgan yana bir nechta venesuelalik amaldor va kuch tuzilmalari xodimlariga nisbatan ham ayblov e’lon qilish masalasini ko‘rib chiqmoqda.

Maxsus operatsiya va giyohvandlik ayblovi

Nikolas Maduroning qo‘lga olinishi xalqaro huquqda misli ko‘rilmagan voqea sifatida baholangan edi:

  • 2026 yil boshidagi operatsiya: AQSH kuchlari Venesuela hududida favqulodda harbiy amaliyot o‘tkazib, Maduro va uning rafiqasini mamlakatdan olib chiqib ketgandi;

  • Dastlabki sabab: Ushbu operatsiyaga Maduroning AQSH tomonidan xalqaro qidiruvga berilgani va yirik miqdordagi giyohvandlik moddalari noqonuniy savdosiga rahnamolik qilganlikda ayblangani asosiy sabab bo‘lgan.

Sud jarayoni va jazo muddati: Umrbod qamoq xavfi

Xalqaro jamoatchilik nigohida turgan ushbu shov-shuvli mahkamaning taqvimi va ehtimoliy oqibatlari:

  • Sud kuni belgilandi: Nikolas Maduro va Siliya Flores ustidan asosiy sud mahkamasi 2027 yil 1 iyun kuni boshlanadi;

  • Umrbod qamoq ehtimoli: Agar hakamlar hay’ati Maduro va uning rafiqasini AQSHga noqonuniy ravishda kokain olib kirish maqsadida til biriktirganlikda aybdor deb topsa, ularning ikkalasi ham umrbod ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.

Nyu-York sudida yangi moddalarning qo‘shilishi Karakasning sobiq rahbariyati ustidan kechadigan mahkamani XXI asrning eng rezonansli va murakkab geosiyosiy sud jarayonlaridan biriga aylantirmoqda.

Nikolas MaduroSiliya FloresNyu-York federal prokuraturasiVenesuelada AQSH fuqarolarining hibsga olinishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi5 oktabr 09:58Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)6 sentabr 18:29AQSh Eronga qarshi «qo'shaloq zarba» strategiyasini e'lon qildiAQSh Eronga qarshi «qo'shaloq zarba» strategiyasini e'lon qildi15 avgust 08:09Eng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiEng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildi29 avgust 22:44Pokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiPokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdi31 iyul 13:33«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdi«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdi10 iyul 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?