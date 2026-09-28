AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)

·89·Dunyo
AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH sharqiy sohilida yopirilgan shiddatli bo‘ron oqibatida o‘n minglab uylar elektr ta’minotisiz qolgan va 56 yoshli Uy-joy qurilishi boshqarmasi xodimi halok bo‘lgan.
  • Tabiiy ofat transport tarmog‘ini ham falaj qilib, mamlakatning yirik aeroportlarida 700 dan ortiq aviaqatnov kechiktirilishi yoki bekor qilinishiga sabab bo‘lgan.
  • Nyu-Jersi kabi shtatlarda yo‘llar suvga to‘lib, daraxtlar qulashi va simyog‘ochlarning ag‘darilishi kabi vayronagarchiliklar kuzatilgan.

AQSHning sharqiy sohillari bo‘ylab yopirilgan shiddatli bo‘ron va keskin noqulay ob-havo infratuzilmada jiddiy falokatlarni keltirib chiqardi. ABC7 New York nashrining ma’lum qilishicha, tabiiy ofat oqibatida o‘n minglab xonadonlar elektr ta’minotisiz qolgan, kuchli shamol va yomg‘ir katta vayronagarchiliklarga sabab bo‘lgan. Nyu-York shahrida fojiali holat qayd etilib, Uy-joy qurilishi boshqarmasining (NYCHA) 56 yoshli xodimi xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtda halok bo‘ldi.

To‘fon transport tarmog‘ini ham falaj holatga keltirib qo‘ydi: yakshanba kuni mamlakatning yirik aeroportlarida 700 dan ortiq aviaqatnov kechiktirildi yoki bekor qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda Nyu-Jersi ko‘chalarida daraxtlar qulagani, suv bosishi va simyog‘ochlarning qulab tushgani aks etgan bo‘lib, favqulodda xizmatlar to‘liq kuchaytirilgan rejimda ish olib bormoqda.

«Halok bo‘lgan xodim, 700 dan ortiq bekor bo‘lgan reys va zulmat»: Bo‘ronning 5 ta asosiy nuqtasi

AQSHdagi kuchli bo‘ron va uning oqibatlari bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • Inson o‘limi bilan bog‘liq fojia: Nyu-York uy-joy qurilishi boshqarmasining 56 yoshli xodimi bo‘ron paytida halok bo‘ldi;

  • O‘n minglab uylar elektrsiz qoldi: Kuchli shamol transformator va elektr uzatish tarmoqlarini ishdan chiqarib, aholini zulmatda qoldirdi;

  • 700 dan ortiq aviaqatnov to‘xtatildi: Noqulay ko‘rinish va xavf tufayli yakshanba kuni yirik aviaxablarda reyslar kechiktirildi;

  • Nyu-Jersidagi vayronagarchiliklar: Eng ko‘p zarar ko‘rgan shtatlardan biri bo‘lgan Nyu-Jersida yo‘llar suvga to‘lib, infratuzilmaga og‘ir talafot yetdi;

  • Favqulodda xizmatlar safarbarligi: Kommunal va qutqaruv bo‘linmalari to‘xtovsiz tarzda tarmoqlarni tiklash va xavfli hududlarni tozalash bilan band.

AQSH sharqiy sohilidagi bo‘ron ko‘lami va yetkazilgan zarar ko‘rsatkichlari

Tabiiy ofat oqibatida rasmiy organlar va OAV tomonidan qayd etilgan holatlar tasnifi:

Oqibat va zarar yo‘nalishlari

Rasmiy qayd etilgan ko‘rsatkichlar va holatlar

Hodisa qamrovi va markazi

AQSHning sharqiy mintaqasi (Nyu-York, Nyu-Jersi va yondosh hududlar)

Inson qurbonlari

1 nafar xodim halok bo‘ldi (Nyu-York Uy-joy boshqarmasi ishchisi, 56 yosh)

Energiya tizimidagi inqiroz

O‘n minglab iste’molchilar va turar joylar tarmoqdan uzilib qoldi

Aviatsiya va transport kollapsi

700 dan ortiq reyslar kechiktirildi yoki butunlay qoldirildi

Ko‘chalar va shahar infratuzilmasi

Daraxtlar qulashi, suv toshqinlari va yo‘llardagi harakat cheklovlari

Qutqaruv choralari

Tezkor tiklash guruhlari va favqulodda brigadalarning kechayu-kunduz ishi

Xavfsizlik va meteorologiya ekspertizasi: Nega bu galgi bo‘ron infratuzilmani tez falaj qildi?

Meteorologlar, favqulodda vaziyatlar mutaxassislari va infratuzilma ekspertlarining xulosalari:

  • «Shiddatli bosim va eskirgan havo liniyalari»: Nyu-York va Nyu-Jersi hududlaridagi ko‘plab elektr uzatish tarmoqlari ochiq havoda joylashgan bo‘lib, daraxtlarning qulashi simlarning bir lahzada uzilishiga olib keldi; bir necha soat ichida minglab odamlarning chiroqsiz qolishi tarmoqlarning bo‘ronga chidamsizligini ko‘rsatdi;

  • Aviatsiya xavfsizligi protokollari: Shamol tezligining keskin oshishi va ko‘rinish masofasining pasayishi AQSH Federal aviatsiya ma’muriyatini (FAA) parvozlarni yoppasiga to‘xtatishga majbur qildi; 700 dan ortiq reysning kechiktirilishi butun mamlakat bo‘ylab logistika zanjirini izdan chiqardi;

  • Iqlim o‘zgarishi va keskin sinov: AQSH sharqiy sohilida kuz faslida bunday agressiv vayronkor siklonlarning tez-tez takrorlanishi shahar kommunal xizmatlari va qurilish boshqarmalari xodimlarining xavfsizlik choralarini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda.

Sizningcha, AQSH kabi rivojlangan davlatlarda tabiiy ofatlar paytida elektr tarmoqlari va aviaqatnovlarning bu qadar tez ishdan chiqishi infratuzilma muammosimi yoki tabiat qarshisida har qanday texnologiya ojizmi? Elektr uzatish liniyalarini yer ostiga o‘tkazish shunday kollapslarga to‘liq chek qo‘ya oladi deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va AQSHdagi ofat tafsilotlariga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!

AQSHNyu-YorkNyu-Jersitabiiy ofat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi18 avgust 09:31Xabib Nurmagomedov Nyu-Djersidagi uchrashuvda shov-shuvli bayonot berdi...Xabib Nurmagomedov Nyu-Djersidagi uchrashuvda shov-shuvli bayonot berdi...12 avgust 00:09Braziliya terma jamoasi AQSH aeroportida kuchaytirilgan tekshiruvdan o‘tdiBraziliya terma jamoasi AQSH aeroportida kuchaytirilgan tekshiruvdan o‘tdi11 iyun 16:15Nyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildiNyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildi3 avgust 17:24Nyu-Yorkda aniqlangan xavfli kana virusi olimlarni xavotirga soldiNyu-Yorkda aniqlangan xavfli kana virusi olimlarni xavotirga soldi2 avgust 15:41Xo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildiXo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildi30 iyul 19:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota