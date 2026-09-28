AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH sharqiy sohilida yopirilgan shiddatli bo‘ron oqibatida o‘n minglab uylar elektr ta’minotisiz qolgan va 56 yoshli Uy-joy qurilishi boshqarmasi xodimi halok bo‘lgan.
- Tabiiy ofat transport tarmog‘ini ham falaj qilib, mamlakatning yirik aeroportlarida 700 dan ortiq aviaqatnov kechiktirilishi yoki bekor qilinishiga sabab bo‘lgan.
- Nyu-Jersi kabi shtatlarda yo‘llar suvga to‘lib, daraxtlar qulashi va simyog‘ochlarning ag‘darilishi kabi vayronagarchiliklar kuzatilgan.
AQSHning sharqiy sohillari bo‘ylab yopirilgan shiddatli bo‘ron va keskin noqulay ob-havo infratuzilmada jiddiy falokatlarni keltirib chiqardi. ABC7 New York nashrining ma’lum qilishicha, tabiiy ofat oqibatida o‘n minglab xonadonlar elektr ta’minotisiz qolgan, kuchli shamol va yomg‘ir katta vayronagarchiliklarga sabab bo‘lgan. Nyu-York shahrida fojiali holat qayd etilib, Uy-joy qurilishi boshqarmasining (NYCHA) 56 yoshli xodimi xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtda halok bo‘ldi.
To‘fon transport tarmog‘ini ham falaj holatga keltirib qo‘ydi: yakshanba kuni mamlakatning yirik aeroportlarida 700 dan ortiq aviaqatnov kechiktirildi yoki bekor qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda Nyu-Jersi ko‘chalarida daraxtlar qulagani, suv bosishi va simyog‘ochlarning qulab tushgani aks etgan bo‘lib, favqulodda xizmatlar to‘liq kuchaytirilgan rejimda ish olib bormoqda.
«Halok bo‘lgan xodim, 700 dan ortiq bekor bo‘lgan reys va zulmat»: Bo‘ronning 5 ta asosiy nuqtasi
AQSHdagi kuchli bo‘ron va uning oqibatlari bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:
Inson o‘limi bilan bog‘liq fojia: Nyu-York uy-joy qurilishi boshqarmasining 56 yoshli xodimi bo‘ron paytida halok bo‘ldi;
O‘n minglab uylar elektrsiz qoldi: Kuchli shamol transformator va elektr uzatish tarmoqlarini ishdan chiqarib, aholini zulmatda qoldirdi;
700 dan ortiq aviaqatnov to‘xtatildi: Noqulay ko‘rinish va xavf tufayli yakshanba kuni yirik aviaxablarda reyslar kechiktirildi;
Nyu-Jersidagi vayronagarchiliklar: Eng ko‘p zarar ko‘rgan shtatlardan biri bo‘lgan Nyu-Jersida yo‘llar suvga to‘lib, infratuzilmaga og‘ir talafot yetdi;
Favqulodda xizmatlar safarbarligi: Kommunal va qutqaruv bo‘linmalari to‘xtovsiz tarzda tarmoqlarni tiklash va xavfli hududlarni tozalash bilan band.
AQSH sharqiy sohilidagi bo‘ron ko‘lami va yetkazilgan zarar ko‘rsatkichlari
Tabiiy ofat oqibatida rasmiy organlar va OAV tomonidan qayd etilgan holatlar tasnifi:
Oqibat va zarar yo‘nalishlari
Rasmiy qayd etilgan ko‘rsatkichlar va holatlar
Hodisa qamrovi va markazi
AQSHning sharqiy mintaqasi (Nyu-York, Nyu-Jersi va yondosh hududlar)
Inson qurbonlari
1 nafar xodim halok bo‘ldi (Nyu-York Uy-joy boshqarmasi ishchisi, 56 yosh)
Energiya tizimidagi inqiroz
O‘n minglab iste’molchilar va turar joylar tarmoqdan uzilib qoldi
Aviatsiya va transport kollapsi
700 dan ortiq reyslar kechiktirildi yoki butunlay qoldirildi
Ko‘chalar va shahar infratuzilmasi
Daraxtlar qulashi, suv toshqinlari va yo‘llardagi harakat cheklovlari
Qutqaruv choralari
Tezkor tiklash guruhlari va favqulodda brigadalarning kechayu-kunduz ishi
Xavfsizlik va meteorologiya ekspertizasi: Nega bu galgi bo‘ron infratuzilmani tez falaj qildi?
Meteorologlar, favqulodda vaziyatlar mutaxassislari va infratuzilma ekspertlarining xulosalari:
«Shiddatli bosim va eskirgan havo liniyalari»: Nyu-York va Nyu-Jersi hududlaridagi ko‘plab elektr uzatish tarmoqlari ochiq havoda joylashgan bo‘lib, daraxtlarning qulashi simlarning bir lahzada uzilishiga olib keldi; bir necha soat ichida minglab odamlarning chiroqsiz qolishi tarmoqlarning bo‘ronga chidamsizligini ko‘rsatdi;
Aviatsiya xavfsizligi protokollari: Shamol tezligining keskin oshishi va ko‘rinish masofasining pasayishi AQSH Federal aviatsiya ma’muriyatini (FAA) parvozlarni yoppasiga to‘xtatishga majbur qildi; 700 dan ortiq reysning kechiktirilishi butun mamlakat bo‘ylab logistika zanjirini izdan chiqardi;
Iqlim o‘zgarishi va keskin sinov: AQSH sharqiy sohilida kuz faslida bunday agressiv vayronkor siklonlarning tez-tez takrorlanishi shahar kommunal xizmatlari va qurilish boshqarmalari xodimlarining xavfsizlik choralarini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda.
Sizningcha, AQSH kabi rivojlangan davlatlarda tabiiy ofatlar paytida elektr tarmoqlari va aviaqatnovlarning bu qadar tez ishdan chiqishi infratuzilma muammosimi yoki tabiat qarshisida har qanday texnologiya ojizmi? Elektr uzatish liniyalarini yer ostiga o‘tkazish shunday kollapslarga to‘liq chek qo‘ya oladi deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va AQSHdagi ofat tafsilotlariga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…