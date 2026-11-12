Nyu-Yorkda uch qavatli bino qulab tushdi: Fojia oqibatida qurbonlar va jarohatlanganlar bor

1 daqiqa o'qish83
Nyu-Yorkda uch qavatli bino qulab tushdi: Fojia oqibatida qurbonlar va jarohatlanganlar bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yil 11-noyabr kuni Nyu-Yorkning Bruklin tumanida 1930-yilda qurilgan uch qavatli binoning qulashi oqibatida 2 kishi halok bo‘ldi va 17 kishi jarohatlandi.
  • Jabrlanganlar orasida 7 nafar bola va 1 nafar o‘t o‘chiruvchi bor, 4 nafar shaxsning ahvoli o‘ta og‘ir deb baholanmoqda.
  • Voqea joyiga 250 dan ortiq qutqaruvchi jalb etilgan bo‘lib, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, fojiaga qo‘shni uchastkadagi yer qazish ishlari sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

2026 yil 11 noyabr kuni AQSHning Nyu-York shahri Bruklin tumanidagi Fletbush (Flatbush) mahallasida katta fojia yuz berdi. CNN nashrining xabar berishicha, uch qavatli binoning to‘satdan qulab tushishi oqibatida kamida 2 kishi halok bo‘lgan va 17 kishi turli darajadagi tan jarohatlarini olgan.

Hodisa tafsilotlari va vaqti

Mazkur ko‘ngilsiz hodisa 11 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:00 atrofida Fletbush avenyusidagi (1321 Flatbush Ave) 1930 yilda qurilgan binoda sodir bo‘lgan. Ma’lum qilinishicha, qulab tushgan binoning birinchi qavatida tijorat do‘koni joylashgan bo‘lib, yuqori qavatlarida to‘rtta turar joy xonadoni mavjud edi.

Qulash natijasida bino yonidagi ochiq qurilish maydonchasiga to‘kilib tushgan. Shuningdek, fojia tufayli qo‘shni uch qavatli turar joy binosining ham yon devori ko‘chib tushib, ichki xonalar ochilib qolgan.

Hodisaning asosiy ko‘rsatkichlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Sodir bo‘lgan vaqt va joy

2026 yil 11 noyabr, Nyu-York, Bruklin (Fletbush mahallasi)

Jabrlanganlar umumiy soni

19 nafar (2 nafar vafot etgan, 4 nafari o‘ta og‘ir ahvolda)

Jabrlanganlar toifasi

Ular orasida 7 nafar bola va 1 nafar o‘t o‘chiruvchi ham bor

Binoning yoshi

1930 yilda qurilgan uch qavatli bino

Jalb etilgan kuchlar

250 dan ortiq qutqaruvchilar va tez yordam xodimlari (FDNY)

«Nyu-York o‘t o‘chirish departamenti (FDNY) ma’lumotiga ko‘ra, voqea joyiga 250 dan ortiq qutqaruvchilar jalb etilgan bo‘lib, vayronalar ostida qolib ketgan boshqa odamlarni qidirish ishlari jadal davom etmoqda».

Qutqaruv amaliyoti va sabablarini o‘rganish

Shahar qurilish departamenti (DOB) hodisaning kelib chiqish sabablarini chuqur o‘rganmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bino qulayotgan paytda qo‘shni uchastkada yer qazish ishlari olib borilayotgani aniqlangan.

Voqea joyiga yetib borgan Nyu-York meri Zoxran Mamdani qutqaruvchilarning tezkor va fidoyi harakatlarini yuqori baholadi. Shuningdek, uy-joyidan mahrum bo‘lgan kamida sakkizta oila uchun mahalliy markazda vaqtinchalik boshpana va maxsus yordam shtabi tashkil etildi.

Sizningcha, yirik megapolislarda eskirgan binolar yaqinida olib boriladigan qurilish va yer qazish ishlari ustidan nazoratni yanada kuchaytirish uchun qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari