Nyu-Yorkda uch qavatli bino qulab tushdi: Fojia oqibatida qurbonlar va jarohatlanganlar bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yil 11-noyabr kuni Nyu-Yorkning Bruklin tumanida 1930-yilda qurilgan uch qavatli binoning qulashi oqibatida 2 kishi halok bo‘ldi va 17 kishi jarohatlandi.
- Jabrlanganlar orasida 7 nafar bola va 1 nafar o‘t o‘chiruvchi bor, 4 nafar shaxsning ahvoli o‘ta og‘ir deb baholanmoqda.
- Voqea joyiga 250 dan ortiq qutqaruvchi jalb etilgan bo‘lib, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, fojiaga qo‘shni uchastkadagi yer qazish ishlari sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.
2026 yil 11 noyabr kuni AQSHning Nyu-York shahri Bruklin tumanidagi Fletbush (Flatbush) mahallasida katta fojia yuz berdi. CNN nashrining xabar berishicha, uch qavatli binoning to‘satdan qulab tushishi oqibatida kamida 2 kishi halok bo‘lgan va 17 kishi turli darajadagi tan jarohatlarini olgan.
Hodisa tafsilotlari va vaqti
Mazkur ko‘ngilsiz hodisa 11 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:00 atrofida Fletbush avenyusidagi (1321 Flatbush Ave) 1930 yilda qurilgan binoda sodir bo‘lgan. Ma’lum qilinishicha, qulab tushgan binoning birinchi qavatida tijorat do‘koni joylashgan bo‘lib, yuqori qavatlarida to‘rtta turar joy xonadoni mavjud edi.
Qulash natijasida bino yonidagi ochiq qurilish maydonchasiga to‘kilib tushgan. Shuningdek, fojia tufayli qo‘shni uch qavatli turar joy binosining ham yon devori ko‘chib tushib, ichki xonalar ochilib qolgan.
Hodisaning asosiy ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Sodir bo‘lgan vaqt va joy
2026 yil 11 noyabr, Nyu-York, Bruklin (Fletbush mahallasi)
Jabrlanganlar umumiy soni
19 nafar (2 nafar vafot etgan, 4 nafari o‘ta og‘ir ahvolda)
Jabrlanganlar toifasi
Ular orasida 7 nafar bola va 1 nafar o‘t o‘chiruvchi ham bor
Binoning yoshi
1930 yilda qurilgan uch qavatli bino
Jalb etilgan kuchlar
250 dan ortiq qutqaruvchilar va tez yordam xodimlari (FDNY)
«Nyu-York o‘t o‘chirish departamenti (FDNY) ma’lumotiga ko‘ra, voqea joyiga 250 dan ortiq qutqaruvchilar jalb etilgan bo‘lib, vayronalar ostida qolib ketgan boshqa odamlarni qidirish ishlari jadal davom etmoqda».
Qutqaruv amaliyoti va sabablarini o‘rganish
Shahar qurilish departamenti (DOB) hodisaning kelib chiqish sabablarini chuqur o‘rganmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bino qulayotgan paytda qo‘shni uchastkada yer qazish ishlari olib borilayotgani aniqlangan.
Voqea joyiga yetib borgan Nyu-York meri Zoxran Mamdani qutqaruvchilarning tezkor va fidoyi harakatlarini yuqori baholadi. Shuningdek, uy-joyidan mahrum bo‘lgan kamida sakkizta oila uchun mahalliy markazda vaqtinchalik boshpana va maxsus yordam shtabi tashkil etildi.
Sizningcha, yirik megapolislarda eskirgan binolar yaqinida olib boriladigan qurilish va yer qazish ishlari ustidan nazoratni yanada kuchaytirish uchun qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…