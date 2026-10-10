Peruda Gitler Mussolini ismli siyosatchi mer etib saylandi

·45·Dunyo
Peruda Gitler Mussolini ismli siyosatchi mer etib saylandi

Peruning And tog‘laridagi kichik Kveropalka tumani merligi uchun o‘tkazilgan saylovda Gitler Mussolini Simeon Flores ismli siyosatchi g‘alaba qozondi. U saylovda 34,54 foiz ovoz to‘plab, raqiblaridan o‘zib ketdi. Bu haqda The Guardian xabar berdi.

45 yoshli Flores «Ahora Nación» partiyasidan nomzod sifatida qatnashgan. U 229 ta ovoz olgan. Uning eng yaqin raqibi Gaspar Osorio esa 204 ta ovoz bilan ikkinchi o‘rinni egallagan. Shu tariqa, Flores raqibidan atigi 25 ta ovoz ko‘proq to‘plagan.

Siyosatchining ismi ko‘pchilik e’tiborini tortdi. Uning ism-sharifi tarkibidagi «Gitler» va «Mussolini» so‘zlari XX asrning eng mashhur diktatorlari — Adolf Gitler va Benito Mussolini nomlarini eslatadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Flores 4 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan mahalliy saylovlarda g‘alaba qozongan. Biroq xabarlar e’lon qilingan paytda uning g‘alabasi rasman e’lon qilinishi kutilgan edi. U 2027 yil 1 yanvardan merlik lavozimiga kirishadi.

Ta’kidlash joizki, siyosatchining tarixiy shaxslar bilan bir xil nomga ega ekani uning mafkuraviy qarashlari ham ularnikiga o‘xshashligini anglatmaydi.

Simeon FloresAhora NaciónAnd tog‘laridagi saylovPeru
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda 10-tur trilleri: Erkaklar Armanistonni, ayollar Peruni tor-mor etdi!Samarqandda 10-tur trilleri: Erkaklar Armanistonni, ayollar Peruni tor-mor etdi!26 sentabr 22:16Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldi8 avgust 06:02Peruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildiPeruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildi12 iyul 23:37Peruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildiPeruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildi12 iyul 12:1469,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...69,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...29 iyun 23:02Starlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandiStarlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandi22 iyun 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi