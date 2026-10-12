2026 yilgi iqtisodiyot bo‘yicha Nobel mukofoti sohiblari e’lon qilindi

·37·Dunyo
2026 yilgi iqtisodiyot bo‘yicha Nobel mukofoti sohiblari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilgi iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti amerikalik iqtisodchilar Robert E. Xoll va Maykl Vudfordga «Makroiqtisodiy barqarorlashuvning mikroiqtisodiy asoslarini ishlab chiqqanliklari uchun» topshirildi.
  • Ularning tadqiqotlari iste'molchilar va biznes qarorlarining inflyatsiya, bozor o'zgarishlari va moliyaviy barqarorlikka ta'sirini iqtisodiy modellar bilan asoslab berdi.

Shvetsiya Qirollik fanlar akademiyasining Nobel qo‘mitasi 2026 yilgi Alfred Nobel xotirasiga bag‘ishlangan iqtisodiyot fanlari bo‘yicha nufuzli mukofot laureatlari nomini rasman e’lon qildi. Jahonning eng oliy ilmiy sovrini hamda 1,2 million AQSH dollari miqdoridagi mukofot puli ikki nafar atoqli amerikalik iqtisodchi — Robert E. Xoll (Robert E. Hall) va Maykl Vudford (Michael Woodford) o‘rtasida teng taqsimlanadi.

Ushbu qaror Nobel qo‘mitasining rasmiy sahifasida o‘z tasdig‘ini topdi.

Mukofot qaysi ilmiy yutuq uchun berildi?

Olimlar iqtisodiy nazariyaning ikki muhim qutbi — kichik iqtisodiy subyektlar va umumiy davlat iqtisodiyoti o‘rtasidagi aloqani mustahkamlaganliklari uchun taqdirlandilar:

  • Rasmiy ta’rif: Yuksak mukofot olimlarga «Makroiqtisodiy barqarorlashuvning mikroiqtisodiy asoslarini ishlab chiqqanliklari uchun» («for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation») topshirildi;

  • Ilmiy kashfiyotning mohiyati: Xoll va Vudfordning tadqiqotlari iste’molchilar va biznesning qarorlari butun boshli davlat darajasidagi inflyatsiya, bozor o‘zgarishlari va moliyaviy barqarorlikka qanday ta’sir ko‘rsatishini aniq iqtisodiy modellar asosida asoslab berdi.

2026 yilgi iqtisodiyot bo‘yicha Nobel mukofoti sohiblari e’lon qilindi

Amaliy ahamiyat va xalqaro e’tirof

Iqtisodiyot yo‘nalishidagi mukofot an’anaviy Nobel haftaligining yakuniy nuqtasi hisoblanadi:

  • Mukofot jamg‘armasi: 1,2 million dollarlik umumiy pul mukofoti amerikalik ikki tadqiqotchi o‘rtasida teng ulushlarda bo‘linadi;

  • Markaziy banklar uchun qo‘llanma: Olimlar tomonidan ishlab chiqilgan nazariy mexanizmlar bugungi kunda dunyoning yetakchi moliya regulyatorlari va markaziy banklari tomonidan inqirozlarga qarshi kurashish hamda foiz stavkalari siyosatini to‘g‘ri belgilashda faol qo‘llanilmoqda.

Nobel qo‘mitasining ushbu tanlovi global makroiqtisodiy qarorlar qabul qilishda mikroiqtisodiy omillar va real bozor ishtirokchilari xulq-atvorini chuqur hisobga olish naqadar muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Nobel mukofotiRobert E. XollMaykl VudfordIqtisodiyot bo‘yicha Nobel mukofoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tibbiyotda inqilob: 2026 yilgi Nobel mukofoti optogenetika sohasi asoschilariga berildiTibbiyotda inqilob: 2026 yilgi Nobel mukofoti optogenetika sohasi asoschilariga berildi6 oktabr 08:26Ximiya bo‘yicha 2026 yilgi Nobel mukofoti sohiblari e’lon qilindiXimiya bo‘yicha 2026 yilgi Nobel mukofoti sohiblari e’lon qilindi7 oktabr 21:379 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:22Enn Karson adabiyot bo‘yicha Nobel mukofotiga sazovor bo‘ldiEnn Karson adabiyot bo‘yicha Nobel mukofotiga sazovor bo‘ldi8 oktabr 17:03Lyudovik XIII davridan qolgan meros kul bo‘ldi»: Parijda tarixiy bozor to‘liq yonib ketdiLyudovik XIII davridan qolgan meros kul bo‘ldi»: Parijda tarixiy bozor to‘liq yonib ketdiBugun 23:19Rim papasi Lev XIV shifoxonaga yotqizilib, operatsiya qilinadiRim papasi Lev XIV shifoxonaga yotqizilib, operatsiya qilinadiBugun 23:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi