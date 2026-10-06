Tibbiyotda inqilob: 2026 yilgi Nobel mukofoti optogenetika sohasi asoschilariga berildi

·5·Dunyo
Tibbiyotda inqilob: 2026 yilgi Nobel mukofoti optogenetika sohasi asoschilariga berildi

Shvetsiya poytaxti Stokgolmda an’anaviy Nobel haftaligi boshlandi. Nobel qo‘mitasining rasmiy saytida e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilgi fiziologiya va tibbiyot bo‘yicha Nobel mukofoti xalqaro olimlar guruhiga — Karl Daysserot, Peter Hegemann hamda Georg Nagelga topshirildi.

Dunyo ilm-fanining bosh mukofoti olimlarga neyrobiologiya va tibbiyotda tub burilish yasagan «yorug‘lik yordamida boshqariladigan ion kanallari va optogenetika sohasidagi kashfiyotlari uchun» berildi.

Optogenetika nima va u insoniyatga nima beradi?

Olimlar ixtiro qilgan va rivojlantirgan texnologiya tibbiyotda miya hamda asab tizimi kasalliklarini davolashda yangi davrni ochib berdi:

  • Yorug‘lik bilan boshqariluvchi hujayralar: Tadqiqotchilar yorug‘lik ta’sirida faollashadigan maxsus oqsillar va ion kanallarini aniqlab, ularni asab hujayralari (neyronlar)ga kiritish mexanizmini ishlab chiqdi;

  • Neyronlarni aniq nishonga olish: Optogenetika usuli yordamida olimlar tirik organizmda miyaning alohida neyronlarini aniq lazer yoki yorug‘lik nuri bilan faollashtirish yoki o‘chirish imkoniyatiga ega bo‘ldi;

  • Og‘ir kasalliklarga davo: Bu kashfiyot Parkinson, Alsgeymer xastaliklari, tutqanoq (epilepsiya), depressiya va ko‘rish qobiliyatining yo‘qolishi kabi og‘ir nevrologik muammolarni tushunish hamda ularni samarali davolashda ulkan amaliy poydevor yaratdi.

Mukofot fondi yangilandi: 12 million shved kronasi

2026 yilda Nobel jamg‘armasi mukofotning moliyaviy hajmi oshirilganini ma’lum qildi:

  • Rekord summa: Barcha yo‘nalishlar (fiziologiya va tibbiyot, fizika, kimyo, adabiyot hamda tinchlik mukofoti) bo‘yicha mukofot qiymati 12 million shved kronasini (taxminan 1,2 million AQSH dollari) tashkil etmoqda;

  • So‘nggi yillardagi dinamika: Jamg‘arma so‘nggi besh yilda mukofot miqdorini ikki marta qayta ko‘rib chiqdi. 2021 va 2022 yillarda u 10 million kron bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilda 11 million krongacha ko‘tarilgan va 2024–2025 yillarda ham shu darajada saqlanib kelgan edi.

50 yillik sir: Boshqa da’vogarlar kim edi?

Nobel fondining qat’iy nizomiga ko‘ra, joriy yilda tibbiyot yo‘nalishi bo‘yicha nomzodi ilgari surilgan boshqa olimlarning ism-shariflari, baholash qaydnomalari va ovoz berish natijalari to‘liq maxfiylashtirilgan.

Ushbu tarixiy hujjatlar oradan roppa-rosa yarim asr o‘tgach — 2076 yildagina ommaga ochiqlanadi. Ayni paytda esa jahon ilmiy hamjamiyati miya sirlarini ochishga yo‘l ko‘rsatgan uch nafar tadqiqotchining tarixiy g‘alabasini olqishlamoqda.

Nobel mukofoti 2026OptogenetikaKarl DaysserotPeter Hegemann
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldi19 sentabr 08:05SI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdiSI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdi12 sentabr 16:09Xitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladiXitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladi14 sentabr 21:15Xitoy Meta va Manus oʻrtasidagi milliard dollarlik kelishuvni taqiqladiXitoy Meta va Manus oʻrtasidagi milliard dollarlik kelishuvni taqiqladi28 aprel 08:552026 yilgi Nobel tinchlik mukofoti: Tramp yana daʼvogarlar roʻyxatida...2026 yilgi Nobel tinchlik mukofoti: Tramp yana daʼvogarlar roʻyxatida...1 may 00:00Hokimiyat — zalvorli yuk: Putin nomzodlarga muhim oʻgit berdiHokimiyat — zalvorli yuk: Putin nomzodlarga muhim oʻgit berdi28 aprel 07:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota