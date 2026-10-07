Ximiya bo‘yicha 2026 yilgi Nobel mukofoti sohiblari e’lon qilindi

·55·Dunyo
Ximiya bo‘yicha 2026 yilgi Nobel mukofoti sohiblari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilgi kimyo bo‘yicha Nobel mukofoti fransiyalik Anri B. Kagan va yaponiyalik Kenso Soai tomonidan asimmetrik organik sintezda chiziqsiz effektlar va avtokataliz hodisalarini kashf etganliklari uchun berildi.
  • Ushbu kashfiyotlar farmatsevtika va yangi materiallar yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi, ayniqsa, nojo‘ya ta’sirlari kam bo‘lgan dori vositalarini ishlab chiqarishni yaxshilaydi.

Shvetsiya Qirollik fanlar akademiyasining Nobel qo‘mitasi 2026 yilgi kimyo yo‘nalishi bo‘yicha nufuzli mukofot sovrindorlari nomini rasman e’lon qildi. Qo‘mitaning rasmiy bayonotiga muvofiq, joriy yilda oliy ilmiy mukofotga fransiyalik taniqli olim Anri B. Kagan (Henri B. Kagan) hamda yaponiyalik kimyogar Kenso Soai (Kenso Soai) munosib ko‘rildi.

Tadqiqotchilar organik kimyo sohasida inqilobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lgan fundamental yangiliklari bilan jahon ilm-fani xazinasini boyitgan.

Asimmetrik sintezdagi yutuq: Mukofot aynan nima uchun berildi?

Olimlarning tadqiqotlari zamonaviy farmatsevtika va yangi materiallar yaratish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi:

  • Rasmiy formulirovka: Nobel qo‘mitasi xulosasiga ko‘ra, mukofot «asimmetrik organik sintezdagi chiziqsiz (nolineyniy) effektlar va avtokataliz hodisasini kashf etganliklari uchun» («for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis») topshirildi;

  • Amaliy ahamiyati: Molekulalarning ko‘zgudagi aksidek bir-biriga o‘xshash, biroq turlicha ta’sir ko‘rsatuvchi shakllarini (xirallik) nazorat qilish va kerakli moddani yuqori aniqlikda sintez qilish imkoni kengaydi;

  • Farmatsevtika uchun ahamiyati: Ushbu kashfiyotlar, ayniqsa, nojo‘ya ta’sirlari kam bo‘lgan yuqori samarali dori vositalarini xavfsiz va arzon usulda ishlab chiqarish tizimini tubdan yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Mukofot miqdori va ilmiy mavsum tafsilotlari

Nobel haftaligi doirasida g‘oliblarni taqdirlash shartlari an’anaviy moliyaviy ko‘rsatkichlarga ega:

  • Moliyaviy jamg‘arma: 2026 yilda har bir nominatsiya bo‘yicha mukofot fondi 12 million shved kronasini (qariyb 1,2 million AQSH dollari) tashkil etmoqda;

  • Taqsimot: Kimyo bo‘yicha ajratilgan ushbu mablag‘ ikki laureat o‘rtasida teng taqsimlanadi;

  • Avvalgi e’lonlar: Eslatib o‘tamiz, Zamin.uz bundan avval tibbiyot va fiziologiya hamda fizika yo‘nalishlarida 2026 yilgi Nobel mukofoti sohiblari haqida batafsil ma’lumot bergan edi.

Anri Kagan va Kenso Soaining bu yutug‘i zamonaviy kimyoning eng murakkab sohalaridan birida o‘nlab yillar davom etgan mashaqqatli izlanishlarning jahon miqyosidagi oliy e’tirofi bo‘ldi.

Nobel mukofoti 2026Anri B. KaganKenso Soaiasimmetrik organik sintez
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tibbiyotda inqilob: 2026 yilgi Nobel mukofoti optogenetika sohasi asoschilariga berildiTibbiyotda inqilob: 2026 yilgi Nobel mukofoti optogenetika sohasi asoschilariga berildiKecha 08:26Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldi19 sentabr 08:05SI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdiSI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdi12 sentabr 16:09Xitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladiXitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladi14 sentabr 21:15Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladiYaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi15 sentabr 20:492026 yilgi Nobel tinchlik mukofoti: Tramp yana daʼvogarlar roʻyxatida...2026 yilgi Nobel tinchlik mukofoti: Tramp yana daʼvogarlar roʻyxatida...1 may 00:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?