"Yaqin 10 yilda odatiy kasblar tugaydi”: Iqtisodchi o‘ta yuqori intellekt xavfini oshkor qildi

·108·Dunyo
"Yaqin 10 yilda odatiy kasblar tugaydi”: Iqtisodchi o‘ta yuqori intellekt xavfini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Iqtisodiyot bo‘yicha Nobel mukofoti sovrindori Daron Ajemo‘g‘lu, agar sun’iy intellektning rivojlanish yo‘nalishi o‘zgarmasa, yaqin 10 yil ichida an’anaviy mehnat bozori butunlay yo‘q bo‘lib ketishi mumkinligidan ogohlantirdi.
  • Uning fikricha, «o‘ta yuqori intellekt» yaratilishi natijasida kasblarning yo‘qolishi, demokratiyaga tahdid va ishchi kuchining qadrsizlanishi kabi jiddiy oqibatlar yuzaga kelishi mumkin.

Iqtisodiyot bo‘yicha Nobel mukofoti sohibi Daron Ajemo‘g‘lu sun’iy intellektning (AI) shiddatli taraqqiyoti hamda insoniyat tomonidan «o‘ta yuqori intellekt» (Superintelligence) yaratilishi borasidagi harakatlarning og‘ir oqibatlaridan ogohlantirdi.

Dunyoga mashhur iqtisodchi olimning ta’kidlashicha, agar ushbu texnologiyalarning rivojlanish yo‘nalishi tubdan o‘zgartirilmasa, yaqin 10 yil ichida an’anaviy mehnat bozori butunlay yo‘q bo‘lib ketishi mumkin.

«Mehnat bozori qolmaydi»: O‘ta yuqori intellekt xavfi

Daron Ajemo‘g‘lu sun’iy intellekt sanoatining pirovard maqsadi insonning barcha aqliy imkoniyatlaridan ustun turuvchi ong yaratishdan iborat ekanini qayd etib, buning kutilayotgan zararlarini ochiqladi:

  • Kasblarning yo‘qolishi: «Agar biz bunday o‘ta yuqori intellektga hatto yaqinlashsak ham, mehnat bozori butunlay yo‘qoladi. Natijada faqat oddiy jismoniy ishchilar, o‘ta tor ixtisoslikdagi muhandislar yoki kam sonli yirik tadbirkorlargina qoladi...»;

  • Xavf muddati: Olimning so‘zlariga ko‘ra, bu tahdid bugun yoki ertaga sodir bo‘lmaydi, ammo keyingi 10 yillikda insoniyat yuzma-yuz keladigan achchiq haqiqatga aylanishi mumkin;

  • Demokratiyaga tahdid: Bunday nazoratsiz texnologiya nafaqat ishchi kuchini qadrsizlantiradi, balki davlat boshqaruvi va fuqarolik jamiyatining asosi bo‘lgan demokratiya institutlarini ham qulatishi xavfi mavjud.

Najot yo‘li: Texnologiyani insonga xizmat qildirish

Global iqtisodiy inqirozning oldini olish uchun Nobel mukofoti laureati aniq yechimlarni taklif etdi:

  • Strategiyani o‘zgartirish: Sun’iy intellektni insonni butunlay almashtirish emas, balki xodimlarning mehnat samaradorligini oshirish va ularga ko‘maklashish yo‘nalishiga burish kerak;

  • Inson manfaatlari ustuvorligi: Texnologik ishlanmalar millionlab odamlarni ishsiz qoldirishga emas, balki inson ehtiyojlari va yangi imkoniyatlarni yaratishga xizmat qilishi shart.

Ma’lumot o‘rnida: Daron Ajemo‘g‘lu kim?

Daron Ajemo‘g‘lu — turk-amerikalik taniqli iqtisodchi, dunyoning yetakchi oliygohi bo‘lmish Massachusets texnologiya instituti (MIT) professori:

  • Ilmiy maqomi: U Kanadadagi Ilg‘or tadqiqotlar instituti, Amerika San’at va fanlar akademiyasi, AQSH Milliy fanlar akademiyasi hamda Turkiya Fanlar akademiyasining haqiqiy a’zosi hisoblanadi;

  • Nobel mukofoti–2024: 2024 yilda Daron Ajemo‘g‘lu Saymon Jonson va Jeyms Robinson bilan birgalikda «jamiyat institutlarining qanday shakllanishi va ularning farovonlikka ko‘rsatadigan ta’sirini tadqiq etgani uchun» iqtisodiyot bo‘yicha nufuzli Nobel mukofotiga sazovor bo‘lgan.

Bunday yirik olimning ogohlantirishi kelajakda inson mehnati va sun’iy intellekt o‘rtasidagi muvozanatni saqlab qolish bugun qabul qilinadigan global qarorlarga bevosita bog‘liq ekanini ko‘rsatmoqda.

Daron Ajemo‘g‘luSun’iy intellektNobel mukofotiMehnat bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaSunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirda14 iyul 16:28Oliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqdaOliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqda16 sentabr 21:16Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)16 sentabr 09:43Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!28 sentabr 14:36Qozog‘iston poytaxtida ilk bor uchar taksi sinovdan o‘tkazildiQozog‘iston poytaxtida ilk bor uchar taksi sinovdan o‘tkazildi24 iyul 20:05Yangi tug‘ilgan chaqaloqning tug‘ruqxonadagi harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi (video)Yangi tug‘ilgan chaqaloqning tug‘ruqxonadagi harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi (video)Bugun 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi