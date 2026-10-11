Zelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vladimir Zelenskiyning Rossiya bilan tuzilgan energetika kelishuvini «AQSH ma’muriyatining ojizligi» deb atagan bayonoti Donald Trampning OAV bilan muloqoti chog‘ida afsonaviy bokschi Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldi.
- Trampning yaqin do‘sti va tarafdori hisoblangan Tayson, Zelenskiyning bayonotini eshitgan zahoti yuz qiyofasini o‘zgartirib, reportyorning telefoniga g‘azab bilan qaradi.
AQSH prezidenti Donald Trampning OAV vakillari bilan muloqoti chog‘ida Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning Oq uy manziliga bildirgan keskin tanqidi atrofida noodatiy vaziyat yuzaga keldi. Jurnalistlar Trampga Zelenskiyning Vashington va Moskva o‘rtasidagi energetika kelishuvini «AQSH ma’muriyatining ojizligi» deb atagan videolavhasini ko‘rsatganda, prezident ortida turgan afsonaviy bokschi Mayk Taysonning keskin hissiy reaksiyasi kameralar e’tiboriga tushdi.
Donald Trampning ko‘p yillik yaqin do‘sti va tarafdori hisoblangan og‘ir vaznli sobiq jahon chempioni o‘z do‘stiga qaratilgan bunday bayonotni befarq qoldirmadi.
Tramp ortidagi nigoh: Voqea qanday yuz berdi?
OAV bilan muloqot davomida reportyorlar Donald Trampga Vladimir Zelenskiyning Rossiya bilan tuzilgan dizel bitimi haqidagi bayonotini keltirib, qurilmada yozuvni namoyish etishdi:
Yuz ifodasining keskin o‘zgarishi: Telegram-kanal muallifi, jurnalist Aleksandr Yunashevning qayd etishicha, Trampning ortida turgan Mayk Tayson bayonotni eshitgan zahoti yuz qiyofasini keskin o‘zgartirib, reportyorning telefoniga g‘azabli nigoh tashlagan;
«Yana bir dushman»: «Bokschi — Amerika prezidentining azaliy tarafdori. U o‘z qadrdonini kim haqorat qilayotganiga ochiqchasiga qiziqib qoldi. Mana, yana bir dushman orttirishdi», — deya ta’kidladi vaziyatni kuzatgan jurnalist;
Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokama: Videolavha tez fursat ichida tarmoqlarda tarqalib, siyosat va sport olamidagi eng ko‘p muhokama qilingan kadrlardan biriga aylandi.
Bahs sababi: Rossiya bilan tuzilgan yirik dizel bitimi
Mazkur siyosiy tortishuvga Vashington va Moskva o‘rtasidagi yangi kelishuv sabab bo‘ldi:
9 oktyabrdagi kelishuv: Donald Tramp RF prezidenti Vladimir Putin bilan AQSHga Rossiya dizel yoqilg‘isini yetkazib berish bo‘yicha rasmiy kelishuvga erishganini e’lon qildi;
Yirik hajmlar: Amerika yetakchisining so‘zlariga ko‘ra, birinchi partiya 300 ming tonnadan oshadi, noyabr oyida esa yana 500 ming tonna yetkazib berilishi kutilmoqda;
Zelenskiyning reaksiyasi: Ukraina yetakchisi Vashington va Moskva o‘rtasidagi bunday energetik kelishuvni Oq uyning kuchsizligi va pozitsiyalarining yumshashi sifatida baholab, keskin norozilik bildirgan edi.
AQSH prezidentining ushbu qarori hamda Zelenskiy bilan ochiq tortishuvlari fonida Mayk Tayson kabi taniqli shaxslarning Tramp yonida paydo bo‘lishi jamoatchilik e’tiborini yanada kuchaytirmoqda.
Izohlar 0
…