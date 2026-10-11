Zelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldi

·145·Dunyo
Zelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vladimir Zelenskiyning Rossiya bilan tuzilgan energetika kelishuvini «AQSH ma’muriyatining ojizligi» deb atagan bayonoti Donald Trampning OAV bilan muloqoti chog‘ida afsonaviy bokschi Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldi.
  • Trampning yaqin do‘sti va tarafdori hisoblangan Tayson, Zelenskiyning bayonotini eshitgan zahoti yuz qiyofasini o‘zgartirib, reportyorning telefoniga g‘azab bilan qaradi.

AQSH prezidenti Donald Trampning OAV vakillari bilan muloqoti chog‘ida Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning Oq uy manziliga bildirgan keskin tanqidi atrofida noodatiy vaziyat yuzaga keldi. Jurnalistlar Trampga Zelenskiyning Vashington va Moskva o‘rtasidagi energetika kelishuvini «AQSH ma’muriyatining ojizligi» deb atagan videolavhasini ko‘rsatganda, prezident ortida turgan afsonaviy bokschi Mayk Taysonning keskin hissiy reaksiyasi kameralar e’tiboriga tushdi.

Donald Trampning ko‘p yillik yaqin do‘sti va tarafdori hisoblangan og‘ir vaznli sobiq jahon chempioni o‘z do‘stiga qaratilgan bunday bayonotni befarq qoldirmadi.

Tramp ortidagi nigoh: Voqea qanday yuz berdi?

OAV bilan muloqot davomida reportyorlar Donald Trampga Vladimir Zelenskiyning Rossiya bilan tuzilgan dizel bitimi haqidagi bayonotini keltirib, qurilmada yozuvni namoyish etishdi:

  • Yuz ifodasining keskin o‘zgarishi: Telegram-kanal muallifi, jurnalist Aleksandr Yunashevning qayd etishicha, Trampning ortida turgan Mayk Tayson bayonotni eshitgan zahoti yuz qiyofasini keskin o‘zgartirib, reportyorning telefoniga g‘azabli nigoh tashlagan;

  • «Yana bir dushman»: «Bokschi — Amerika prezidentining azaliy tarafdori. U o‘z qadrdonini kim haqorat qilayotganiga ochiqchasiga qiziqib qoldi. Mana, yana bir dushman orttirishdi», — deya ta’kidladi vaziyatni kuzatgan jurnalist;

  • Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokama: Videolavha tez fursat ichida tarmoqlarda tarqalib, siyosat va sport olamidagi eng ko‘p muhokama qilingan kadrlardan biriga aylandi.

Zelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldi

Bahs sababi: Rossiya bilan tuzilgan yirik dizel bitimi

Mazkur siyosiy tortishuvga Vashington va Moskva o‘rtasidagi yangi kelishuv sabab bo‘ldi:

  • 9 oktyabrdagi kelishuv: Donald Tramp RF prezidenti Vladimir Putin bilan AQSHga Rossiya dizel yoqilg‘isini yetkazib berish bo‘yicha rasmiy kelishuvga erishganini e’lon qildi;

  • Yirik hajmlar: Amerika yetakchisining so‘zlariga ko‘ra, birinchi partiya 300 ming tonnadan oshadi, noyabr oyida esa yana 500 ming tonna yetkazib berilishi kutilmoqda;

  • Zelenskiyning reaksiyasi: Ukraina yetakchisi Vashington va Moskva o‘rtasidagi bunday energetik kelishuvni Oq uyning kuchsizligi va pozitsiyalarining yumshashi sifatida baholab, keskin norozilik bildirgan edi.

AQSH prezidentining ushbu qarori hamda Zelenskiy bilan ochiq tortishuvlari fonida Mayk Tayson kabi taniqli shaxslarning Tramp yonida paydo bo‘lishi jamoatchilik e’tiborini yanada kuchaytirmoqda.

Donald TrampVladimir ZelenskiyMayk TaysonRossiya-Ukraina dizel bitimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildiBugun 19:11«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?3 oktabr 17:28Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi23 sentabr 08:36Patriot raketalari va Trampning sharti: Ukraina bilan yangi kelishuv tafsilotlariPatriot raketalari va Trampning sharti: Ukraina bilan yangi kelishuv tafsilotlari9 avgust 13:00Trampdan shov-shuvli bayonot: U Ukrainaga qurol berishni rad etdi!Trampdan shov-shuvli bayonot: U Ukrainaga qurol berishni rad etdi!7 avgust 10:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi