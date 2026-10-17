Donald Tramp Rossiyaga qarshi «do‘zaxiy sanksiyalar» kuchga kirishini kechiktirdi

·49·Dunyo
Donald Tramp Rossiyaga qarshi «do‘zaxiy sanksiyalar» kuchga kirishini kechiktirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiyaga va uning neft-gazini xarid qilayotgan davlatlarga nisbatan joriy etilishi kerak bo‘lgan keng ko‘lamli yangi cheklov choralarini to‘xtatib turish to‘g‘risida maxsus farmonni imzoladi.
  • Prezident farmoni bilan Rossiya mahsulotlariga 500 foizlik boj hamda Rossiya nefti va tabiiy gazining eng yirik beshta xaridori qatoriga kiruvchi hamda Moskvaga sanksiyalarni chetlab o‘tishda yordam berayotgan uchinchi davlatlar mahsulotlariga qo‘llanilishi…

AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiyaga hamda uning neft va tabiiy gazini eng ko‘p xarid qilayotgan davlatlarga nisbatan joriy etilishi kerak bo‘lgan keng ko‘lamli yangi cheklov choralarini to‘xtatib turish to‘g‘risida maxsus farmonni imzoladi. Oq uy rasmiy saytida e’lon qilingan hujjatda ushbu qadam bevosita «AQSH milliy manfaatlariga mos» ekani bilan izohlangan.

Mazkur cheklovlar sentyabr oyida qabul qilingan va norasmiy ravishda «do‘zaxiy sanksiyalar» deb atalgan mashhur Lindsi Grem qonunida ko‘zda tutilgan edi. Qonunchilikka ko‘ra, ular 18 oktyabrgacha kuchga kirishi lozim edi, biroq prezidentning milliy manfaatlardan kelib chiqib, jarayonni vaqtincha to‘xtatib turish vakolatidan foydalanildi va bu haqda AQSH Kongressi rasman xabardor qilindi.

Qaysi cheklovlar va bojlar muzlatib qo‘yildi?

Prezident farmoni bilan kuchga kirishi kechiktirilgan asosiy choralar:

  • Rossiya mahsulotlariga 500 foizlik boj: AQSHga kirib keladigan Rossiya tovarlari uchun belgilangan 500 foizlik qo‘shimcha tarifni joriy etish to‘xtatib turildi;

  • Neft-gaz xaridori bo‘lgan davlatlarga 100 foizlik boj: Rossiya nefti va tabiiy gazining eng yirik beshta xaridori qatoriga kiruvchi hamda Moskvaga sanksiyalarni chetlab o‘tishda yordam berayotgan uchinchi davlatlar mahsulotlariga qo‘llanishi kerak bo‘lgan 100 foizlik jazo bojlari ham muzlatildi;

  • Muddat va qayta ko‘rib chiqish sharti: Farmonning amal qilish muddati aniq sana bilan cheklanmagan. Cheklovlarni qayta kuchga kiritish masalasi faqatgina prezident, davlat kotibi, moliya vaziri hamda AQSH savdo vakili bilan maslahatlashib, bunga zarurat bor deb topgan taqdirdagina qayta ko‘rib chiqiladi;

  • Eski sanksiyalar o‘z kuchida: Ta’kidlanishicha, bu qaror Grem qonuni qabul qilinguniga qadar Rossiyaga nisbatan joriy etilgan amaldagi sanksiyalar va cheklovlarga aslo daxl qilmaydi.

Rossiya dizeli bo‘yicha kelishuv va benzin narxi masalasi

Yangi sanksiyalar to‘xtatilishidan sal avvalroq Vashington va Moskva o‘rtasida yoqilg‘i bozori bo‘yicha muhim kelishuv e’lon qilingan edi:

  • Dizel bo‘yicha bitim: 9 oktyabr kuni Tramp Rossiya dizel yonilg‘isini AQSH va xalqaro bozorlarga erkin yetkazib berish bo‘yicha kelishuvga erishilganini ma’lum qildi. Ichki bozorda narxlarni tushirish maqsadida AQSH Moliya vazirligi sanksiyalar bilan taqiqlangan ayrim operatsiyalarga 2027 yil 7 aprelgacha ruxsat beruvchi maxsus litsenziya chiqardi;

  • Rossiya cheklovlarni bekor qildi: O‘z navbatida, Rossiya tomoni ham dizel eksportiga kiritilgan cheklovlarni muddatidan oldin bekor qilishini bildirdi.

Zelenskiy bilan ziddiyat va «urushga investitsiya» ayblovi

Axios nashri manbalarining ochiqlashicha, dizel bo‘yicha kelishuv va bojlarni muzlatish qarori Ukraina rahbariyati bilan yuzaga kelgan diplomatik kelishmovchilik ortidan yuz bergan:

  • NQIZlarga zarbalarni to‘xtatish talabi: Tramp bir necha bor Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiydan Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga (NQIZ) dron hujumlarini to‘xtatishni so‘ragan, biroq Kiyev bu talablarni bajarmagan. Zelenskiy bunday hujumlarni faqat Rossiyaning Ukraina energetika obyektlariga zarbalari to‘xtatilishi evazigagina bas qilishi mumkinligini bildirgan;

  • Kiyevning qat’iy noroziligi: Ukraina prezidenti Vashingtonning Rossiya bilan dizel kelishuvini ochiqchasiga «urushga investitsiya» deb atab, Oq uyni o‘t ochishni to‘xtatishga erishish uchun Moskvaga iqtisodiy bosimni susaytirmaslikka va yangi sanksiyalarni to‘liq qo‘llashga chaqirdi.

Trampning ushbu pragmatik harakatlari AQSHning ichki yoqilg‘i narxlarini nazoratda ushlab turish hamda urushni muzokaralar yo‘li bilan to‘xtatishga bo‘lgan strategiyasi doirasida amalga oshirilayotganini ko‘rsatmoqda.

Donald TrampLindsi Grem qonuniVladimir ZelenskiyDizel kelishuvi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid sirlarni oshkor qilishga va’da berdi (video)Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid sirlarni oshkor qilishga va’da berdi (video)Kecha 22:59Zelenskiyning o‘rnini egallashi mumkin bo‘lgan 4 nafar asosiy nomzod ma’lum qilindiZelenskiyning o‘rnini egallashi mumkin bo‘lgan 4 nafar asosiy nomzod ma’lum qilindi13 oktabr 10:09Zelenskiy kutilmaganda aloqaga chiqib, Tramp e’lon qilgan kelishuvga rozilik bildirdiZelenskiy kutilmaganda aloqaga chiqib, Tramp e’lon qilgan kelishuvga rozilik bildirdi11 oktabr 22:16Trampning hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan keyin Zelenskiy qayerga g‘oyib bo‘ldi?Trampning hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan keyin Zelenskiy qayerga g‘oyib bo‘ldi?11 oktabr 21:26«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi11 oktabr 19:11Zelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldiZelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldi11 oktabr 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi