“Ukraina boshqacha ko‘rinish oladi”: Tramp urush yakuni, yangi chegaralar va kelishuv haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Ukraina va Rossiya o‘rtasidagi qurolli nizoni hal etish bo‘yicha tinchlik kelishuvi juda yaqin ekanini ma’lum qildi.
- U urush yakuniga ko‘ra Ukraina o‘z hududiy chegaralarini to‘liq saqlab qololmasligi va mamlakat xaritasi o‘zgarishi mumkinligini ta’kidladi.
- AQSH rahbari mazkur jarayon doirasida AQSH, Ukraina va Rossiya vakillari ishtirokida uch tomonlama uchrashuv o‘tkazishni rejalashtirmoqda.
AQSH prezidenti Donald Tramp Ukraina atrofidagi qurolli nizoni hal etish bo‘yicha navbatdagi shov-shuvli bayonotlarni ilgari surdi. Amerikaning mashhur CBS News telekanaliga bergan intervyusida Oq uy rahbari harbiy harakatlarni to‘xtatish va tinchlik kelishuviga erishishga tomonlar juda yaqin turganini ta’kidladi.
Shu bilan birga, AQSH yetakchisi urush yakunlariga ko‘ra Ukraina hozirgi mavjud chegaralarini to‘liq saqlab qololmasligi va mamlakat xaritasi o‘zgarishi mumkinligini ochiq tan oldi.
Trampning intervyusidagi asosiy urg‘ular
Prezident Trampning televideniye orqali bergan bayonotlari quyidagi hal qiluvchi nuqtalarga qaraldi:
«Ukraina o‘zgacha shakl oladi»: Jurnalistlarning Ukrainaning kelgusi taqdiri haqidagi savoliga javob berar ekan, Tramp urush yakuni bo‘yicha davlat boshqacha hududiy ko‘rinish olishi (territorial chegaralari o‘zgarishi) mumkinligini taxmin qildi. Biroq bu boradagi aniq detallarni oshkor qilishdan tiyildi;
Sulh juda yaqin: Tramp qurolli to‘qnashuv tomonlari bitim tuzishga har qachongidan ham yaqin ekaniga ishonch bildirdi va ushbu mojaroni hal qilishda bosh muhim rol shaxsan uning o‘ziga tegishli ekanini yana bir bor urg‘uladi;
Kimga ishonch ko‘proq — Putingami yoki Zelenskiyga? Oq uy rahbari jurnalistlarning «Vladimir Putinga ko‘proq ishonasizmi yoki Vladimir Zelenskiyga?» degan to‘g‘ridan to‘g‘ri savoliga aniq javob berishdan bosh tortdi. U har ikki yetakchi bilan ham yaxshi munosabatda ekanini takrorlash bilan cheklandi;
Uch tomonlama katta uchrashuv: AQSH prezidenti AQSH, Ukraina va Rossiya vakillari ishtirokida tayyorlanayotgan uch tomonlama uchrashuvni eslatib o‘tdi.
Ukraina doirasidan tashqariga chiquvchi global arxitektura
Trampning ta’kidlashicha, ishlab chiqilayotgan hujjat shunchaki mahalliy otashkesim bitimi bilan cheklanib qolmaydi.
Yo‘nalish
Kutilayotgan kelishuv mohiyati
Hududiy masala
Sulh shartlariga muvofiq chegara chiziqlarini qayta ko‘rib chiqish yoki de-fakto holatni mustahkamlash ehtimoli.
Uch tomonlama format
AQSH, Rossiya va Ukraina muzokarachilari ishtirokida to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqotni yo‘lga qo‘yish.
Yevropa xavfsizligi
Mojaro doirasidan chiqib, NATO, Yevropa Ittifoqi va Rossiya o‘rtasidagi umumiy strategik barqarorlik arxitekturasini qayta shakllantirish.
AQSH ma’muriyati ushbu keng qamrovli kelishuv yaqin kunlarda xalqaro muhokamaga chiqarilishini va u Yevropa qit’asidagi uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlarini belgilab berishini maqsad qilgan.
Izohlar 0
…