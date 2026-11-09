“Ukraina boshqacha ko‘rinish oladi”: Tramp urush yakuni, yangi chegaralar va kelishuv haqida

·120·Dunyo
“Ukraina boshqacha ko‘rinish oladi”: Tramp urush yakuni, yangi chegaralar va kelishuv haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Ukraina va Rossiya o‘rtasidagi qurolli nizoni hal etish bo‘yicha tinchlik kelishuvi juda yaqin ekanini ma’lum qildi.
  • U urush yakuniga ko‘ra Ukraina o‘z hududiy chegaralarini to‘liq saqlab qololmasligi va mamlakat xaritasi o‘zgarishi mumkinligini ta’kidladi.
  • AQSH rahbari mazkur jarayon doirasida AQSH, Ukraina va Rossiya vakillari ishtirokida uch tomonlama uchrashuv o‘tkazishni rejalashtirmoqda.

AQSH prezidenti Donald Tramp Ukraina atrofidagi qurolli nizoni hal etish bo‘yicha navbatdagi shov-shuvli bayonotlarni ilgari surdi. Amerikaning mashhur CBS News telekanaliga bergan intervyusida Oq uy rahbari harbiy harakatlarni to‘xtatish va tinchlik kelishuviga erishishga tomonlar juda yaqin turganini ta’kidladi.

Shu bilan birga, AQSH yetakchisi urush yakunlariga ko‘ra Ukraina hozirgi mavjud chegaralarini to‘liq saqlab qololmasligi va mamlakat xaritasi o‘zgarishi mumkinligini ochiq tan oldi.

Trampning intervyusidagi asosiy urg‘ular

Prezident Trampning televideniye orqali bergan bayonotlari quyidagi hal qiluvchi nuqtalarga qaraldi:

  • «Ukraina o‘zgacha shakl oladi»: Jurnalistlarning Ukrainaning kelgusi taqdiri haqidagi savoliga javob berar ekan, Tramp urush yakuni bo‘yicha davlat boshqacha hududiy ko‘rinish olishi (territorial chegaralari o‘zgarishi) mumkinligini taxmin qildi. Biroq bu boradagi aniq detallarni oshkor qilishdan tiyildi;

  • Sulh juda yaqin: Tramp qurolli to‘qnashuv tomonlari bitim tuzishga har qachongidan ham yaqin ekaniga ishonch bildirdi va ushbu mojaroni hal qilishda bosh muhim rol shaxsan uning o‘ziga tegishli ekanini yana bir bor urg‘uladi;

  • Kimga ishonch ko‘proq — Putingami yoki Zelenskiyga? Oq uy rahbari jurnalistlarning «Vladimir Putinga ko‘proq ishonasizmi yoki Vladimir Zelenskiyga?» degan to‘g‘ridan to‘g‘ri savoliga aniq javob berishdan bosh tortdi. U har ikki yetakchi bilan ham yaxshi munosabatda ekanini takrorlash bilan cheklandi;

  • Uch tomonlama katta uchrashuv: AQSH prezidenti AQSH, Ukraina va Rossiya vakillari ishtirokida tayyorlanayotgan uch tomonlama uchrashuvni eslatib o‘tdi.

Ukraina doirasidan tashqariga chiquvchi global arxitektura

Trampning ta’kidlashicha, ishlab chiqilayotgan hujjat shunchaki mahalliy otashkesim bitimi bilan cheklanib qolmaydi.

Yo‘nalish

Kutilayotgan kelishuv mohiyati

Hududiy masala

Sulh shartlariga muvofiq chegara chiziqlarini qayta ko‘rib chiqish yoki de-fakto holatni mustahkamlash ehtimoli.

Uch tomonlama format

AQSH, Rossiya va Ukraina muzokarachilari ishtirokida to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqotni yo‘lga qo‘yish.

Yevropa xavfsizligi

Mojaro doirasidan chiqib, NATO, Yevropa Ittifoqi va Rossiya o‘rtasidagi umumiy strategik barqarorlik arxitekturasini qayta shakllantirish.

AQSH ma’muriyati ushbu keng qamrovli kelishuv yaqin kunlarda xalqaro muhokamaga chiqarilishini va u Yevropa qit’asidagi uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlarini belgilab berishini maqsad qilgan.

Donald TrampUkraina-Rossiya mojarosiVladimir ZelenskiyVladimir Putin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48Dunyo tartibotini o‘zgartiradimi: Tramp Putin va Si Szinpin bilan nimalarni kelishmoqchi?Dunyo tartibotini o‘zgartiradimi: Tramp Putin va Si Szinpin bilan nimalarni kelishmoqchi?Bugun 11:56Ryuttedan kutilmagan burilish: U Putin va Tramp o‘rtasidagi yaqinlashuvni muhim deb atadiRyuttedan kutilmagan burilish: U Putin va Tramp o‘rtasidagi yaqinlashuvni muhim deb atadi7 noyabr 14:09Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilari noyabrda bir stol atrofida to‘planadimi?Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilari noyabrda bir stol atrofida to‘planadimi?3 noyabr 18:43Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?3 noyabr 10:03“Qizil chiziqlar”: Ukraina Rossiyadan nimalarni talab qiladi va nimalarga rozi bo‘lmaydi?“Qizil chiziqlar”: Ukraina Rossiyadan nimalarni talab qiladi va nimalarga rozi bo‘lmaydi?26 oktabr 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi