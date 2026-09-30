Ko‘zi ojiz erkak 240 km mashina haydab, politsiyaga tushdi

·6·Dunyo
Ko‘zi ojiz erkak 240 km mashina haydab, politsiyaga tushdi

Buyuk Britaniyada haydovchilik guvohnomasiga ega bo‘lmagan, qonuniy jihatdan ko‘zi ojiz erkak mashinada qariyb 240 kilometr yo‘l bosib o‘tdi. Hodisa mamlakatda katta e’tibor uyg‘otdi.

Ma’lum bo‘lishicha, 50 yoshli Entoni Xoll Haddersfilddagi uyidan sherigiga tegishli avtomobilda yo‘lga chiqqan. U M6 avtomagistrali orqali Shotlandiya tomon harakatlangan.

Sudda ma’lum qilinishicha, Xoll yo‘lda harakatlanish uchun oldinda ketayotgan yuk mashinalarining chiroqlariga qarab yo‘nalish olgan. U ikki yil avval ko‘rish qobiliyatini deyarli to‘liq yo‘qotganini aytgan.

Politsiya 29 iyun kuni tungi vaqtda avtomagistralda xavfli harakatlanayotgan mashinani payqagan. Avtomobil bir necha bor o‘z harakat yo‘nalishidan chetga chiqqanidan so‘ng Xoll to‘xtatilgan.

Tekshiruv davomida uning haydovchilik guvohnomasi va sug‘urtasi yo‘qligi aniqlangan. Xoll sudda xavfli haydovchilik, ruxsatsiz avtomobildan foydalanish va boshqa qator qoidabuzarliklarga iqror bo‘lgan.

Sud unga 36 haftalik qamoq jazosini tayinlagan, biroq jazo 18 oyga shartli ravishda kechiktirilgan. Shuningdek, unga reabilitatsiya dasturida qatnashish va bir yil davomida avtomobil boshqarmaslik majburiyati yuklatilgan.

Entoni XollBuyuk BritaniyaM6 avtomagistralihavfli haydovchilik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

240 million yil avval yashagan sirli hayvon: uning qoldiqlari 60 yil muzeyda yotgan240 million yil avval yashagan sirli hayvon: uning qoldiqlari 60 yil muzeyda yotgan26 sentabr 15:568 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentabr 09:19Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...2 sentabr 15:31Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi18 avgust 09:31Xitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdiXitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdi14 avgust 18:04Noutbuk o‘g‘irlanishi mashhur aktyorni politsiyagacha yetakladiNoutbuk o‘g‘irlanishi mashhur aktyorni politsiyagacha yetakladi10 sentabr 15:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota