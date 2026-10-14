Daniyada o‘qituvchilarga tartibbuzar o‘quvchilarga nisbatan jismoniy kuch ishlatishga ruxsat beriladi

·13·Dunyo
Daniyada o‘qituvchilarga tartibbuzar o‘quvchilarga nisbatan jismoniy kuch ishlatishga ruxsat beriladi

Daniyada 2027 yil avgust oyidan boshlab o‘qituvchilar dars jarayoniga xalaqit berayotgan o‘quvchilarni sinfdan majburan chiqarish va zarur hollarda jismoniy kuch ishlatish huquqiga ega bo‘lishi kutilmoqda. Yangi tartib maktablarda intizomni mustahkamlash hamda o‘quvchilar o‘rtasidagi zo‘ravonlik va tajovuzkor xatti-harakatlarga qarshi kurashish maqsadida ishlab chiqilgan.

Ta’lim vazirligi tayyorlagan qonun loyihasiga ko‘ra, jismoniy kuch ishlatish odatiy chora sifatida emas, balki faqat alohida vaziyatlarda zarurat tug‘ilgandagina qo‘llanilishi mumkin. Bunday holatlarning har biri haqida o‘quvchining ota-onasi va tegishli munitsipal kengash xabardor qilinishi shart.

Vazirlik e’lon qilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, 2025 yilda Daniyadagi maktab sinflarining 55 foizida o‘quvchilar o‘rtasida kamida bir marta jismoniy zo‘ravonlik kuzatilgan. Boshlang‘ich sinflarda bu ko‘rsatkich 75 foizga, 4–6-sinflarda 59 foizga, 7–10-sinflarda esa 27 foizga teng bo‘lgan.

So‘rov natijalari yana bir jihatni ko‘rsatgan: zo‘ravonlik yoki tajovuzkor xatti-harakatlar qayd etilgan sinflarning 60 foizida bunday holatlarga bir yoki ikki nafar o‘quvchi sababchi bo‘lgan.

Yangi tartib o‘qituvchilarga murakkab vaziyatlarda aniqroq vakolat berish va sinfdagi xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan. Biroq jismoniy aralashuv so‘nggi chora bo‘lishi, vaziyatga mutanosib qo‘llanishi va o‘quvchiga imkon qadar kam zarar yetkazishi kerak.

DaniyaTa’lim vazirligijismoniy zo‘ravonlikDaniyadagi maktablar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!13 sentabr 09:45Daniyada kiberfalokat: 8,8 million kishining shaxsiy ma’lumotlari internetga sizib chiqdiDaniyada kiberfalokat: 8,8 million kishining shaxsiy ma’lumotlari internetga sizib chiqdi6 oktabr 08:44Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»27 iyul 12:36Ozarbayjonda maktab formasi talablari sabab ommaviy noroziliklar va hibslar boshlandiOzarbayjonda maktab formasi talablari sabab ommaviy noroziliklar va hibslar boshlandi12 oktabr 22:39AQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiAQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydi18 iyul 23:37Singapurda bulling qilgan o‘quvchilarga qattiq jazo joriy etildiSingapurda bulling qilgan o‘quvchilarga qattiq jazo joriy etildi6 may 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda