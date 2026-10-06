Daniyada kiberfalokat: 8,8 million kishining shaxsiy ma’lumotlari internetga sizib chiqdi

·3·Dunyo
Daniyada kiberfalokat: 8,8 million kishining shaxsiy ma’lumotlari internetga sizib chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Daniyada 8,8 million kishining shaxsiy ma’lumotlari, jumladan, ism-shariflari, manzillari va shaxsiy identifikatsiya raqamlari internetga sizib chiqdi.
  • Bu ma’lumotlar Jismoniy shaxslar markaziy reyestriga (CPR) kirish imkoniga ega bo‘lgan noma’lum shaxslar tomonidan olingan.
  • Daniya Oliy ta’lim, fan va raqamlashtirish vaziri Kristina Egelunn bu hodisani «favqulodda darajadagi jiddiy va xavfli insident» deb atadi va CPR tizimini to‘liq tekshirish bo‘yicha ko‘rsatma berdi.

Yevropaning raqamli jihatdan eng ilg‘or mamlakatlaridan biri sanalgan Daniyada davlat xavfsizligi va fuqarolar maxfiyligiga oid misli ko‘rilmagan yirik ma’lumotlar sizib chiqishi (utechka) ro‘y berdi. Nufuzli Bloomberg axborot agentligi xabariga ko‘ra, noma’lum shaxslar mamlakat Jismoniy shaxslar markaziy reyestriga (CPR) kirish imkoniga ega bo‘lgan.

Mazkur kiberhodisa oqibatida qariyb 8,8 million kishining ism-shariflari, aniq yashash manzillari va eng muhimi — maxfiy shaxsiy identifikatsiya raqamlari ochiqqa chiqib ketgan.

Aholi soni 6 million bo‘lgan davlatda 8,8 million odamning ma’lumoti qanday chiqib ketdi?

Bu raqam ko‘plab savollarni keltirib chiqardi, chunki Daniyaning rasmiy aholisi ayni paytda taxminan 6 million kishini tashkil etadi. Vaziyatga mutasaddilar quyidagicha izoh berdi:

  • Reyestrning umumiy qamrovi: Mamlakatning yagona reyestrida (CPR) jami 11 millionga yaqin inson qayd etilgan bo‘lib, bu ro‘yxatdan nafaqat hozir yashayotganlar, balki marhumlar va xorijga ko‘chib ketgan sobiq fuqarolar ham o‘rin olgan;

  • Oshkor bo‘lgan ma’lumotlar ko‘lami: Xavfsizlik tizimining buzilishi natijasida mana shu umumiy bazaning katta qismi — naq 8,8 million kishilik ma’lumotlar to‘plami uchinchi shaxslar nazoratiga tushib qolgan;

  • Identifikatsiya raqamining xavfi: Daniyada shaxsiy CPR raqami bank hisoblarini ochish, tibbiy xizmatlardan foydalanish va barcha davlat portallariga kirish uchun asosiy «raqamli kalit» hisoblanadi. Uning begonalarga o‘tishi firibgarlik xavfini keskin oshiradi.

«Bu nihoyatda xavfli hodisa»: Hukumat favqulodda tekshiruv boshladi

Mazkur shov-shuvli holatga Daniya Oliy ta’lim, fan va raqamlashtirish vaziri Kristina Egelunn rasmiy munosabat bildirdi:

«Bu favqulodda darajadagi jiddiy va xavfli insident. Biz davlat tizimi xavfsizligiga bunday putur yetishiga aslo yo‘l qo‘ya olmaymiz».

Vazir CPR markaziy tizimining barcha himoya qatlamlarini zudlik bilan to‘liq tekshiruvdan o‘tkazish bo‘yicha ko‘rsatma berdi. Shu bilan birga, u barcha fuqarolarni hushyor bo‘lishga chaqirib, shubhali qo‘ng‘iroqlar, fishing xabarlar va elektron pochta firibgarliklariga aldanib qolmaslik haqida jiddiy ogohlantirdi.

Dunyo uchun raqamli saboq

Mutaxassislarning fikricha, davlat xizmatlarini 100 foiz raqamlashtirgan va qog‘ozbozlikdan to‘liq voz kechgan G‘arb davlatida bunday ko‘lamdagi ma’lumotlar o‘g‘irlanishi — butun dunyo uchun katta ogohlantirishdir.

Hodisa shuni ko‘rsatmoqdaki, yagona baza markazlashgani sari, bitta xato yoki zaiflik butun boshli mamlakat fuqarolarining xavfsizligini xavf ostiga qo‘yishi mumkin. Hozirda xakerlik hujumi yoki tizimdagi texnik nosozlikning kelib chiqish sabablari bo‘yicha xalqaro darajadagi kibertergov davom etmoqda.

DaniyaCPR reyestrikiberxavfsizlikKristina Egelunn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldiMeksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldi12 sentabr 17:10Pasportini videoda ko‘rsatgan qiz firibgarlar tuzog‘iga tushdiPasportini videoda ko‘rsatgan qiz firibgarlar tuzog‘iga tushdi12 sentabr 15:37Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...4 sentabr 14:2616 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi16 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdiKecha 00:07Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?21 sentabr 11:299 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi17 avgust 14:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota