«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi

·1·Dunyo
«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi

Yaqin Sharqdagi harbiy va geosiyosiy vaziyat eng yuqori nuqtaga yetgan bir pallada, AQSH va uning mintaqadagi asosiy ittifoqchisi bo‘lgan Saudiya Arabistoni o‘rtasidagi yopiq diplomatik aloqalar fosh bo‘ldi. Nufuzli «Axios» nashrining xabar berishicha, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon shaxsan AQSH prezidenti Donald Trampga ikki marta qo‘ng‘iroq qilib, Yamanda shiddat bilan oldinga siljiyotgan husiylar markazlariga shoshilinch ravishda to‘g‘ridan to‘g‘ri aviazarbalar berishni o‘tingan. Biroq Oq uy rahbari qirollikning bu qat’iy talabini kutilmaganda rad etdi. Husiylar Qizil dengizdagi strategik portni egallab, savdo va neft yo‘llarini bo‘g‘ib qo‘yish arafasida turgan bir paytda Vashington nega yangi urushga kirishdan bosh tortdi? Xo‘sh, Tramp Ar-Riyodga qanday muqobil yordamni taklif qildi va Pentagonning asl nishoni kim bo‘lib qolmoqda?

Bir necha soat ichida ikki shoshilinch qo‘ng‘iroq: Moha shahri atrofidagi drama

«Axios» manbalari valiahd shahzoda va Oq uy rahbari o‘rtasidagi keskin muloqotning nozik detallarini ochiqladi:

  • Birinchi qo‘ng‘iroq — shoshilinch signal: Muhammad bin Salmon dastlab Trampga vaziyatning keskin yomonlashganini yetkazish uchun telefon qilgan;

  • Frontdagi chekinish: Shahzoda saudiyaliklar tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan Yaman kuchlari ortga chekinayotgani va husiylar strategik Moha (Al-Moxa) port shahrini egallab olish arafasida turgani haqida ogohlantirgan;

  • Ikkinchi qo‘ng‘iroq — to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba talabi: Atigi bir necha soat o‘tgach, vaziyat izdan chiqqani sababli shahzoda yana qo‘ng‘iroq qilib, Trampdan AQSH qurolli kuchlari yordamida husiylarning pozitsiyalarini bombardimon qilish bo‘yicha buyruq berishni ochiq so‘ragan;

  • Oq uyning qat’iy «yo‘q» javobi: Prezident Donald Tramp iltimosni rad etib, Vashington ayni paytda Yamanda husiylarga qarshi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy operatsiya o‘tkazishni rejalashtirmayotganini ma’lum qilgan.

Harbiy yordam o‘rniga ma’lumot: AQSH nimani taklif qilmoqda?

AQSH to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy zarbalardan chekingan bo‘lsa-da, Saudiya Arabistonini butunlay yolg‘iz tashlab qo‘ymoqchi emas:

  • Razvedka ma’lumotlari bilan ta’minlash: Pentagon to‘g‘ridan to‘g‘ri jangga kirmasdan, Ar-Riyodga husiylarning harakatlari to‘g‘risida yuqori aniqlikdagi razvedka ma’lumotlarini berishga rozi bo‘ldi;

  • Nishonlarni aniqlab berish: AQSH mutaxassislari saudiyalik harbiylarga husiylar omborlari va nuqtalarini yo‘q qilish uchun koordinatalar (targeting data) yetkazib beradi;

  • «Amerika emas, saudiyaliklar ursin» formulasi: Vashington mojaro ichiga o‘zi kirmay, yukni to‘liq arab koalitsiyasi zimmasiga yuklashni ma’qul ko‘rmoqda.

Trampning bosh direktivasi: Nishonda Yaman emas, Eron va Hurmuz bo‘g‘ozi!

AQSH ma’muriyati Yamanda ikkinchi front ochmaslik sababini strategik ustuvorliklar bilan izohladi:

  • Eronni jilovlash siyosati: Trampning bosh harbiy direktivasi barcha e’tiborni asosiy raqib — Eronni jilovlashga qaratgan;

  • Hurmuz bo‘g‘ozi xavfsizligi: AQSH dengiz kuchlari butun dunyo neft ta’minotining asosiy qon tomiri bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozida nazoratni saqlashni birinchi o‘ringa qo‘ymoqda;

  • Bob al-Mandab xavfi: Biroq Moha shahrining husiylar nazoratiga o‘tishi Bob al-Mandab bo‘g‘ozini to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf ostiga qo‘ydi — bu esa saudiya nefti eksporti va global yuk tashuvlari uchun halokatli zarba hisoblanadi.

Trampning Saudiya valiahd shahzodasi iltimosini rad etishi Yaqin Sharqdagi eski ittifoqchilik aloqalarida yangi pragmatik davr boshlanganini ko‘rsatmoqda. Endilikda Ar-Riyod o‘z xavfsizligini faqat Oq uyning qo‘llab-quvvatlashiga ishonib qoldirolmasligini tushunib yetmoqda.

Sizningcha, Donald Trampning Saudiya Arabistoniga to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy yordam berishdan bosh tortishi AQSH va Ar-Riyod o‘rtasidagi ittifoqchilik rishtalariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Husiylarning Bob al-Mandab bo‘g‘oziga yaqinlashishi dunyo neft narxini yanada ko‘tarib yubormaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yaqin Sharqdagi bu shov-shuvli geosiyosiy to‘qnashuv tahlilini barcha tahlil ixlosmandlariga ulashing!

Muhammad bin SalmonDonald TrampXusiylarMoxa port
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiAES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiBugun, 22:44Qozog‘istonga 252 ming dona tuxumni noqonuniy olib kirishga uringanlar to‘xtatildiQozog‘istonga 252 ming dona tuxumni noqonuniy olib kirishga uringanlar to‘xtatildiBugun, 21:48Aqtauda gipermarket yonida avtomobil yondi (video)Aqtauda gipermarket yonida avtomobil yondi (video)Bugun, 21:39Hech kim bilmay qoldi: Nikolay armiyaga ketdi — Prezident kichik o‘g‘li haqidagi sirni ochdiHech kim bilmay qoldi: Nikolay armiyaga ketdi — Prezident kichik o‘g‘li haqidagi sirni ochdiBugun, 20:30«O‘qishdan haydaladimi?!»: Pokistonda afg‘on talabalari atrofida shov-shuvli mojaro...«O‘qishdan haydaladimi?!»: Pokistonda afg‘on talabalari atrofida shov-shuvli mojaro...Bugun, 20:06«Xabar» agentligi «Yevrovideniye-2027» atrofidagi shov-shuvlarga chek qo‘ydi«Xabar» agentligi «Yevrovideniye-2027» atrofidagi shov-shuvlarga chek qo‘ydiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi