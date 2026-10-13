Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud nega yashirin rejimga o‘tdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud husiylarning raketa va dron hujumlari keskinlashgani sababli yer osti bunkerlari bilan jihozlangan, o‘ta qattiq qo‘riqlanadigan qarorgohlar o‘rtasida harakatlanish rejimiga o‘tdi.
- Bu chora 2026 yil sentyabrida avj olgan mojaro mintaqaviy xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani bilan bog‘liq.
- Husiylar Saudiya Arabistoni havo hududini harbiy amaliyotlar zonasi deb belgilab, podshohlik aeroportlarini ochiq nishonga aylantirdi.
Saudiya Arabistonining amaldagi rahbari, valiahd shahzoda va bosh vazir Muhammad bin Salmon Ol Saud husiylar xavfi sabab yer osti bunkerlari bilan jihozlangan, o‘ta qattiq qo‘riqlanadigan qarorgohlar o‘rtasida harakatlanish rejimiga o‘tdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, uning xavfsizligini ta’minlash uchun maxsus tanlab olingan elita xavfsizlik bo‘linmasi jalb etilgan.
Ben Salmon jamoatchilik oldida so‘nggi bor 6 oktyabr kuni, qon topshirish bo‘yicha milliy aksiyada ishtirok etgan paytida ko‘rinish bergan. Ko‘rilayotgan favqulodda xavfsizlik choralari Yaman husiylari («Ansor Alloh»)ning podshohlik hududiga uyushtirayotgan raketa va dron hujumlari keskin faollashgani bilan bog‘liq.
Qizil dengizdagi to‘qnashuv va Saudiya aeroportlariga ketma-ket zarbalar
2026 yil sentyabrida yangi kuch bilan avj olgan mojaro mintaqaviy xavfsizlikka jiddiy tahdid solmoqda:
Strategik bo‘g‘oz ustidan nazorat: Husiylar Yamanning g‘arbiy qirg‘oqlarida hujum boshlab, Moxa porti, Bob al-Mandeb bo‘g‘ozidagi Perim oroli va Dubab shahrini egallab oldi. Xalqaro tan olingan Yaman hukumati umumiy safarbarlik e’lon qildi va 4 oktyabrdan qarshi harbiy operatsiya boshladi;
Saudiyaning aralashuv rejalari: Ar-Riyod harbiy amaliyotlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘shilish ssenariylarini ko‘rib chiqmoqda — bu Bob al-Mandeb atrofidagi nuqtali aviazarbalar yoki 100 mingdan ortiq yamanlik harbiylarni Saudiya aviatsiyasi bilan qo‘llab-quvvatlagan holda keng ko‘lamli quruqlik hujumini o‘z ichiga oladi;
Osmon — «harbiy hudud» deb e’lon qilindi: Husiylar Saudiya Arabistoni havo hududini (Makka va Madinadan tashqari) harbiy amaliyotlar zonasi deb belgilab, podshohlik aeroportlarini ochiq nishonga aylantirdi;
Ar-Riyod aeroportiga berilgan zarbalar fojiasi:
6 oktyabr: Ar-Riyoddagi xalqaro aviagavan, Jiddadagi Saudi Aramco obyekti va mamlakat janubidagi aeroport nishonga olindi;
8 oktyabr: Poytaxtdagi Qirol Xolid nomidagi aeroportga qayta hujum oqibatida 3 kishi halok bo‘ldi, bir necha kishi yaralandi;
11 oktyabr: Aeroportga qilingan navbatdagi ommaviy zarba oqibatida 12 kishi halok bo‘ldi (qurbonlar orasida Saudiya, AQSH, Misr, Iordaniya, Suriya, Falastin, Bangladesh va Sudan fuqarolari bor), yana 309 kishi jarohatlandi.
Geosiyosiy boshiberk ko‘cha: «Ar-Riyod uchun qulay tanlov qolmadi»
Hududiy tahlilchilar Muhammad bin Salmon o‘ta og‘ir qaror qarshisida turganini qayd etmoqda:
Asimmetrik urush tuzog‘i: Rays universiteti Beyker instituti tahlilchilariga ko‘ra, har qanday keng ko‘lamli harbiy javob zarbasi podshohlikni yanada chuqurroq nizoga tortib ketadi — bu urushda husiylar strategik obyektlarga og‘ir va ramziy talafotlar yetkazishga qodirligini isbotlab ulgurdi;
Iqtisodiyot va investitsiyalarga xavf: Yirik aviaxablar va neft infratuzilmalarining muntazam o‘qqa tutilishi Saudiya Arabistonining global iqtisodiy islohotlari va ambitsiyali loyihalarini bevosita xavf ostiga qo‘ymoqda.
Saudiya rahbariyatining xavfsizligi va Qizil dengiz atrofidagi vaziyat harbiy qarama-qarshilik yanada kengayishi mumkinligidan dalolat bermoqda.
Izohlar 0
…