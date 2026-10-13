Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud nega yashirin rejimga o‘tdi?

·56·Dunyo
Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud nega yashirin rejimga o‘tdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud husiylarning raketa va dron hujumlari keskinlashgani sababli yer osti bunkerlari bilan jihozlangan, o‘ta qattiq qo‘riqlanadigan qarorgohlar o‘rtasida harakatlanish rejimiga o‘tdi.
  • Bu chora 2026 yil sentyabrida avj olgan mojaro mintaqaviy xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani bilan bog‘liq.
  • Husiylar Saudiya Arabistoni havo hududini harbiy amaliyotlar zonasi deb belgilab, podshohlik aeroportlarini ochiq nishonga aylantirdi.

Saudiya Arabistonining amaldagi rahbari, valiahd shahzoda va bosh vazir Muhammad bin Salmon Ol Saud husiylar xavfi sabab yer osti bunkerlari bilan jihozlangan, o‘ta qattiq qo‘riqlanadigan qarorgohlar o‘rtasida harakatlanish rejimiga o‘tdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, uning xavfsizligini ta’minlash uchun maxsus tanlab olingan elita xavfsizlik bo‘linmasi jalb etilgan.

Ben Salmon jamoatchilik oldida so‘nggi bor 6 oktyabr kuni, qon topshirish bo‘yicha milliy aksiyada ishtirok etgan paytida ko‘rinish bergan. Ko‘rilayotgan favqulodda xavfsizlik choralari Yaman husiylari («Ansor Alloh»)ning podshohlik hududiga uyushtirayotgan raketa va dron hujumlari keskin faollashgani bilan bog‘liq.

Qizil dengizdagi to‘qnashuv va Saudiya aeroportlariga ketma-ket zarbalar

2026 yil sentyabrida yangi kuch bilan avj olgan mojaro mintaqaviy xavfsizlikka jiddiy tahdid solmoqda:

  • Strategik bo‘g‘oz ustidan nazorat: Husiylar Yamanning g‘arbiy qirg‘oqlarida hujum boshlab, Moxa porti, Bob al-Mandeb bo‘g‘ozidagi Perim oroli va Dubab shahrini egallab oldi. Xalqaro tan olingan Yaman hukumati umumiy safarbarlik e’lon qildi va 4 oktyabrdan qarshi harbiy operatsiya boshladi;

  • Saudiyaning aralashuv rejalari: Ar-Riyod harbiy amaliyotlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘shilish ssenariylarini ko‘rib chiqmoqda — bu Bob al-Mandeb atrofidagi nuqtali aviazarbalar yoki 100 mingdan ortiq yamanlik harbiylarni Saudiya aviatsiyasi bilan qo‘llab-quvvatlagan holda keng ko‘lamli quruqlik hujumini o‘z ichiga oladi;

  • Osmon — «harbiy hudud» deb e’lon qilindi: Husiylar Saudiya Arabistoni havo hududini (Makka va Madinadan tashqari) harbiy amaliyotlar zonasi deb belgilab, podshohlik aeroportlarini ochiq nishonga aylantirdi;

  • Ar-Riyod aeroportiga berilgan zarbalar fojiasi:

    • 6 oktyabr: Ar-Riyoddagi xalqaro aviagavan, Jiddadagi Saudi Aramco obyekti va mamlakat janubidagi aeroport nishonga olindi;

    • 8 oktyabr: Poytaxtdagi Qirol Xolid nomidagi aeroportga qayta hujum oqibatida 3 kishi halok bo‘ldi, bir necha kishi yaralandi;

    • 11 oktyabr: Aeroportga qilingan navbatdagi ommaviy zarba oqibatida 12 kishi halok bo‘ldi (qurbonlar orasida Saudiya, AQSH, Misr, Iordaniya, Suriya, Falastin, Bangladesh va Sudan fuqarolari bor), yana 309 kishi jarohatlandi.

Geosiyosiy boshiberk ko‘cha: «Ar-Riyod uchun qulay tanlov qolmadi»

Hududiy tahlilchilar Muhammad bin Salmon o‘ta og‘ir qaror qarshisida turganini qayd etmoqda:

  • Asimmetrik urush tuzog‘i: Rays universiteti Beyker instituti tahlilchilariga ko‘ra, har qanday keng ko‘lamli harbiy javob zarbasi podshohlikni yanada chuqurroq nizoga tortib ketadi — bu urushda husiylar strategik obyektlarga og‘ir va ramziy talafotlar yetkazishga qodirligini isbotlab ulgurdi;

  • Iqtisodiyot va investitsiyalarga xavf: Yirik aviaxablar va neft infratuzilmalarining muntazam o‘qqa tutilishi Saudiya Arabistonining global iqtisodiy islohotlari va ambitsiyali loyihalarini bevosita xavf ostiga qo‘ymoqda.

Saudiya rahbariyatining xavfsizligi va Qizil dengiz atrofidagi vaziyat harbiy qarama-qarshilik yanada kengayishi mumkinligidan dalolat bermoqda.

Muhammad bin SalmonXusiylarQizil dengizSaudiya Arabistoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdiArab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi8 oktabr 16:49«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi11 sentabr 23:35Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!12 sentabr 00:11Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?11 sentabr 00:04Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!2 oktabr 15:26«BMTdagi katta veto!»: Xitoy va Rossiya Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasini blokladi«BMTdagi katta veto!»: Xitoy va Rossiya Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasini blokladi17 sentabr 21:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda