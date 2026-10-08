Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi

·39·Dunyo
Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni boshchiligidagi Arab koalitsiyasi Yaman shimolidagi «Ansor Alloh» harakatining 82 ta strategik harbiy nuqtasiga havodan aniq zarbalar berdi.
  • Ushbu keng ko‘lamli harbiy operatsiya Saudiya Arabistonining ikkita yirik fuqarolik aeroportiga qilingan qonli raketa hujumlariga javoban amalga oshirildi, bu hujumlar oqibatida 3 nafar xorijiy fuqaro halok bo‘ldi va 36 kishi yarador bo‘ldi.

Saudiya Arabistoni boshchiligidagi Arab koalitsiyasi Yaman shimolida hokimiyatni qo‘lda ushlab turgan «Ansor Alloh» (husiylar) harakati pozitsiyalariga qarshi keng ko‘lamli harbiy operatsiya o‘tkazdi. Koalitsiya qo‘mondonligi tarqatgan rasmiy bayonotga ko‘ra, bir vaqtning o‘zida isyonchilarning jami 82 ta strategik harbiy nuqtasiga havodan aniq zarbalar berilgan.

Mazkur qaqshatqich harbiy amaliyot Saudiya Arabistonining ikkita yirik fuqarolik aeroportiga qilingan qonli raketa hujumlariga javoban amalga oshirildi.

Aeroportlarga hujum: Tinch aholi orasida qurbonlar bor

Harbiy javob zarbasiga qirollik fuqarolik aviatsiyasi infratuzilmasi nishonga olingani sabab bo‘ldi:

  • Ikki aeroportga zarba: Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod hamda janubdagi Abha shahrida joylashgan xalqaro aeroportlarga raketa zarbalari yo‘lladi;

  • Qurbonlar va yaradorlar: Qirollik Fuqarolik aviatsiyasi bosh boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, hujumlar oqibatida 3 nafar xorijiy davlat fuqarosi halok bo‘lgan, yana 36 kishi turli darajada tan jarohati olgan;

  • Qat’iy pozitsiya: Koalitsiya vakillari xalqaro fuqarolik aeroportlari va begunoh insonlarga qarshi amalga oshirilgan ushbu harakatlar hech qachon javobsiz qolmasligini qat’iy ta’kidladi.

Nishonda — raketa omborlari va qo‘mondonlik punktlari

Koalitsiya havo kuchlari Yamanning shimoliy va g‘arbiy qismidagi to‘rtta viloyat bo‘ylab rejali operatsiya o‘tkazdi:

  • 82 ta harbiy obyekt: Husiylarning nazorati ostida bo‘lgan hududlardagi asosiy infratuzilmalar nishonga olindi;

  • 11 ta ballistik ombor: Zarbalar natijasida raketa hujumlarini uyushtirish uchun saqlanayotgan 11 ta yirik ballistik raketa ombori portlatib yuborildi;

  • Aloqa markazlari yo‘qotildi: Shuningdek, guruhning jangovar harakatlarini muvofiqlashtiruvchi bir nechta boshqaruv va aloqa markazlari butunlay ishdan chiqarildi.

To‘rt yillik sukunatdan so‘ng yangilangan olovli to‘qnashuv

Mintaqadagi ushbu keskinlashuv tasodifan yuzaga kelgani yo‘q, balki uzoq yillik beqarorlikning yangi bosqichidir:

  • Iyul oyidagi sinish nuqtasi: Saudiya Arabistoni va husiylar o‘rtasidagi faol qurolli to‘qnashuvlar to‘rt yillik tinchlikdan so‘ng shu yilning iyul oyida qayta alanga oldi;

  • Mojaroning boshlanishi: To‘qnashuvlarning yangi to‘lqini Sano aeroportiga — husiylar rahbariyati delegatsiyasini olib kelgan Eron fuqarolik samolyoti qo‘nayotgan paytda berilgan zarbalardan so‘ng boshlanib ketgan edi.

Arab koalitsiyasining navbatdagi yirik zarbalari Yaman inqirozini yana bir bor xalqaro kun tartibining markaziga olib chiqdi va mintaqa bo‘ylab energetik hamda tranzit xavfsizligiga jiddiy xavf solmoqda.

Arab koalitsiyasiXusiylarYamanSaudiya Arabistoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti20 sentabr 11:47Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!12 sentabr 00:11Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?11 sentabr 00:04«BMTdagi katta veto!»: Xitoy va Rossiya Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasini blokladi«BMTdagi katta veto!»: Xitoy va Rossiya Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasini blokladi17 sentabr 21:01Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...12 sentabr 17:04«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi11 sentabr 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?