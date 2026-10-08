Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistoni boshchiligidagi Arab koalitsiyasi Yaman shimolidagi «Ansor Alloh» harakatining 82 ta strategik harbiy nuqtasiga havodan aniq zarbalar berdi.
- Ushbu keng ko‘lamli harbiy operatsiya Saudiya Arabistonining ikkita yirik fuqarolik aeroportiga qilingan qonli raketa hujumlariga javoban amalga oshirildi, bu hujumlar oqibatida 3 nafar xorijiy fuqaro halok bo‘ldi va 36 kishi yarador bo‘ldi.
Saudiya Arabistoni boshchiligidagi Arab koalitsiyasi Yaman shimolida hokimiyatni qo‘lda ushlab turgan «Ansor Alloh» (husiylar) harakati pozitsiyalariga qarshi keng ko‘lamli harbiy operatsiya o‘tkazdi. Koalitsiya qo‘mondonligi tarqatgan rasmiy bayonotga ko‘ra, bir vaqtning o‘zida isyonchilarning jami 82 ta strategik harbiy nuqtasiga havodan aniq zarbalar berilgan.
Mazkur qaqshatqich harbiy amaliyot Saudiya Arabistonining ikkita yirik fuqarolik aeroportiga qilingan qonli raketa hujumlariga javoban amalga oshirildi.
Aeroportlarga hujum: Tinch aholi orasida qurbonlar bor
Harbiy javob zarbasiga qirollik fuqarolik aviatsiyasi infratuzilmasi nishonga olingani sabab bo‘ldi:
Ikki aeroportga zarba: Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod hamda janubdagi Abha shahrida joylashgan xalqaro aeroportlarga raketa zarbalari yo‘lladi;
Qurbonlar va yaradorlar: Qirollik Fuqarolik aviatsiyasi bosh boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, hujumlar oqibatida 3 nafar xorijiy davlat fuqarosi halok bo‘lgan, yana 36 kishi turli darajada tan jarohati olgan;
Qat’iy pozitsiya: Koalitsiya vakillari xalqaro fuqarolik aeroportlari va begunoh insonlarga qarshi amalga oshirilgan ushbu harakatlar hech qachon javobsiz qolmasligini qat’iy ta’kidladi.
Nishonda — raketa omborlari va qo‘mondonlik punktlari
Koalitsiya havo kuchlari Yamanning shimoliy va g‘arbiy qismidagi to‘rtta viloyat bo‘ylab rejali operatsiya o‘tkazdi:
82 ta harbiy obyekt: Husiylarning nazorati ostida bo‘lgan hududlardagi asosiy infratuzilmalar nishonga olindi;
11 ta ballistik ombor: Zarbalar natijasida raketa hujumlarini uyushtirish uchun saqlanayotgan 11 ta yirik ballistik raketa ombori portlatib yuborildi;
Aloqa markazlari yo‘qotildi: Shuningdek, guruhning jangovar harakatlarini muvofiqlashtiruvchi bir nechta boshqaruv va aloqa markazlari butunlay ishdan chiqarildi.
To‘rt yillik sukunatdan so‘ng yangilangan olovli to‘qnashuv
Mintaqadagi ushbu keskinlashuv tasodifan yuzaga kelgani yo‘q, balki uzoq yillik beqarorlikning yangi bosqichidir:
Iyul oyidagi sinish nuqtasi: Saudiya Arabistoni va husiylar o‘rtasidagi faol qurolli to‘qnashuvlar to‘rt yillik tinchlikdan so‘ng shu yilning iyul oyida qayta alanga oldi;
Mojaroning boshlanishi: To‘qnashuvlarning yangi to‘lqini Sano aeroportiga — husiylar rahbariyati delegatsiyasini olib kelgan Eron fuqarolik samolyoti qo‘nayotgan paytda berilgan zarbalardan so‘ng boshlanib ketgan edi.
Arab koalitsiyasining navbatdagi yirik zarbalari Yaman inqirozini yana bir bor xalqaro kun tartibining markaziga olib chiqdi va mintaqa bo‘ylab energetik hamda tranzit xavfsizligiga jiddiy xavf solmoqda.
Izohlar 0
…