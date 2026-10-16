«Agar ichganimda va chekkanimda...»: Tramp o‘z hayoti va zararli odatlar haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Donald Tramp o‘zining hayotida ko‘plab jiddiy muammolar borligini, ammo chekish va alkogol ularning qatoriga kirmasligini ta’kidladi.
- Uning fikricha, siyosat va biznesdagi muvaffaqiyatlari zararli odatlardan yiroq bo‘lishi bilan bog‘liq.
- Trampning akasi Fred Trampning alkogolga qaramlikdan vafot etishi unga yoshligidan saboq bo‘lgan.
- Prezident stress va bosim ostida ishlash uchun sog‘lom tana va tiniq fikrlash zarurligini ko‘rsatdi.
AQSH prezidenti Donald Tramp o‘z hayotidagi murakkabliklar, kundalik siyosiy bosimlar hamda shaxsiy odatlari haqida gapira turib, salomatlik va intizom borasidagi qat’iy pozitsiyasini yana bir bor eslatib o‘tdi. Davlat rahbarining ta’kidlashicha, uning hayotida yetarlicha jiddiy va murakkab muammolar bor, biroq ular orasida zararli odatlar aslo o‘rin olmagan.
Prezident siyosat va katta biznesdagi ulkan muvaffaqiyatlari zamirida aynan zararli odatlardan butunlay yiroq bo‘lish tamoyili yotganini ochiqladi.
«Agar chekib, ichganimda — hozir bu yerda o‘tirmasdim»
Donald Tramp o‘zining sog‘lom turmush tarzi va zararli odatlardan yiroqligini quyidagicha ta’rifladi:
Shaxsiy tanlov va qat’iyat: «Mening bir nechta juda jiddiy muammolarim bor, ammo chekish va alkogol ularning qatoriga kirmaydi. Men bularni o‘z muammolarim ro‘yxatiga qo‘shishni mutlaqo istamayman;
Muvaffaqiyat omili: Agar men chekkanimda va spirtli ichimlik ichganimda, ishontirib aytamanki, hozir bu yerda bo‘lmas edim», — deya ta’kidladi u.
Trampning mashhur prinsipi: Zararli odatlardan umrbod voz kechish
Trampning spirtli ichimliklar, tamaki va boshqa zararli moddalarga qarshi pozitsiyasi uning butun hayoti davomida eng muhim prinsiplaridan biri bo‘lib kelgan:
Oilaviy tajriba va saboq: Siyosatchi bir necha bor ta’kidlaganidek, uning akasi Fred Trampning alkogolga qaramlik ortidan bevaqt hayotdan ko‘z yumishi unga yoshligidan bunday moddalarga hech qachon qo‘l urmaslik borasida ulkan saboq bo‘lgan;
Energiya va tiniq aql: Tramp yuqori darajadagi stress, muttasil bosim va kecha-yu kunduz ishlash talab etiladigan davlat boshqaruvida faqat sog‘lom tana va tiniq fikrlash bilangina barqaror natijaga erishish mumkinligini ko‘rsatmoqda.
AQSH prezidentining ushbu bayonoti zamonaviy dunyoda stress va charchoqni yengish uchun zararli odatlarga ruju qo‘yish muammosini hal qilmasligi, aksincha, muvaffaqiyat va uzoq umr ko‘rishning bosh omili sog‘lom tanlov ekanini eslatdi.
Izohlar 0
…