«Agar ichganimda va chekkanimda...»: Tramp o‘z hayoti va zararli odatlar haqida gapirdi

·105·Dunyo
«Agar ichganimda va chekkanimda...»: Tramp o‘z hayoti va zararli odatlar haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Donald Tramp o‘zining hayotida ko‘plab jiddiy muammolar borligini, ammo chekish va alkogol ularning qatoriga kirmasligini ta’kidladi.
  • Uning fikricha, siyosat va biznesdagi muvaffaqiyatlari zararli odatlardan yiroq bo‘lishi bilan bog‘liq.
  • Trampning akasi Fred Trampning alkogolga qaramlikdan vafot etishi unga yoshligidan saboq bo‘lgan.
  • Prezident stress va bosim ostida ishlash uchun sog‘lom tana va tiniq fikrlash zarurligini ko‘rsatdi.

AQSH prezidenti Donald Tramp o‘z hayotidagi murakkabliklar, kundalik siyosiy bosimlar hamda shaxsiy odatlari haqida gapira turib, salomatlik va intizom borasidagi qat’iy pozitsiyasini yana bir bor eslatib o‘tdi. Davlat rahbarining ta’kidlashicha, uning hayotida yetarlicha jiddiy va murakkab muammolar bor, biroq ular orasida zararli odatlar aslo o‘rin olmagan.

Prezident siyosat va katta biznesdagi ulkan muvaffaqiyatlari zamirida aynan zararli odatlardan butunlay yiroq bo‘lish tamoyili yotganini ochiqladi.

«Agar chekib, ichganimda — hozir bu yerda o‘tirmasdim»

Donald Tramp o‘zining sog‘lom turmush tarzi va zararli odatlardan yiroqligini quyidagicha ta’rifladi:

  • Shaxsiy tanlov va qat’iyat: «Mening bir nechta juda jiddiy muammolarim bor, ammo chekish va alkogol ularning qatoriga kirmaydi. Men bularni o‘z muammolarim ro‘yxatiga qo‘shishni mutlaqo istamayman;

  • Muvaffaqiyat omili: Agar men chekkanimda va spirtli ichimlik ichganimda, ishontirib aytamanki, hozir bu yerda bo‘lmas edim», — deya ta’kidladi u.

Trampning mashhur prinsipi: Zararli odatlardan umrbod voz kechish

Trampning spirtli ichimliklar, tamaki va boshqa zararli moddalarga qarshi pozitsiyasi uning butun hayoti davomida eng muhim prinsiplaridan biri bo‘lib kelgan:

  • Oilaviy tajriba va saboq: Siyosatchi bir necha bor ta’kidlaganidek, uning akasi Fred Trampning alkogolga qaramlik ortidan bevaqt hayotdan ko‘z yumishi unga yoshligidan bunday moddalarga hech qachon qo‘l urmaslik borasida ulkan saboq bo‘lgan;

  • Energiya va tiniq aql: Tramp yuqori darajadagi stress, muttasil bosim va kecha-yu kunduz ishlash talab etiladigan davlat boshqaruvida faqat sog‘lom tana va tiniq fikrlash bilangina barqaror natijaga erishish mumkinligini ko‘rsatmoqda.

AQSH prezidentining ushbu bayonoti zamonaviy dunyoda stress va charchoqni yengish uchun zararli odatlarga ruju qo‘yish muammosini hal qilmasligi, aksincha, muvaffaqiyat va uzoq umr ko‘rishning bosh omili sog‘lom tanlov ekanini eslatdi.

Donald Trampsog‘lom turmushzararli odatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari25 sentabr 07:59Tramp okean nomini ham o‘zgartirmoqchi: «Tramp okeani» paydo bo‘ladimi?Tramp okean nomini ham o‘zgartirmoqchi: «Tramp okeani» paydo bo‘ladimi?12 oktabr 10:00Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48Si Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadiSi Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadi25 sentabr 08:50“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi30 sentabr 12:10Tramp va Si Szinpinning tarixiy uchrashuvi — 10 yil ichidagi ilk davlat tashrifi tahliliTramp va Si Szinpinning tarixiy uchrashuvi — 10 yil ichidagi ilk davlat tashrifi tahlili25 sentabr 08:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi