Tramp Putin va Si Szinpin bilan uchrashuvni 10 ballik tizimda 12 ballga baholadi
AQSH prezidenti Donald Tramp Xitoyda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va XXR raisi Si Szinpin bilan bo‘lib o‘tgan uch tomonlama uchrashuvga o‘zining eng yuqori bahosini berdi. NBC News telekanalining Oq uy rahbari bilan telefon orqali suhbatlashgan muxbiri Geyb Guterresga tayanib xabar berishicha, Amerika yetakchisi ushbu muloqotni «ajoyib» deb ta’riflagan va sammit ishtirokchilari «fantastik munosabatlar» o‘rnata olganini ta’kidlagan.
«O‘ylaymanki, uchrashuv 12 ballga o‘tdi. Noldan o‘ngacha bo‘lgan shkala bo‘yicha u 12 ball bilan yakunlandi. Muzokaralar juda yaxshi o‘tdi», — dedi Donald Tramp.
Muzokaralarning bosh mavzulari: Ukraina va «o‘ta intellekt»
Uch jahon yetakchisining muzokaralari 19 noyabr kuni Xitoyning Shenchjen shahrida Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (ATES)ning 33-sammiti doirasida bo‘lib o‘tdi. «Silin Shanchjuan» davlat qarorgohida kechgan suhbat qariyb bir yarim soat davom etdi.
NBC News jurnalisti Geyb Guterresning ma’lum qilishicha, Vashington rahbari muloqotlarining asosiy va markaziy mavzusi Ukraina mojarosini tinch yo‘l bilan hal etish bo‘lgan. Shu bilan birga, Eron atrofidagi vaziyatga muzokaralar chog‘ida deyarli to‘xtalinmagan.
Bundan tashqari, Donald Tramp va Si Szinpin AQSH prezidenti «o‘ta intellekt» deb atagan sun’iy intellekt sohasida bazaviy cheklovchi me’yorlar va qoidalarni joriy etish zarurligini alohida muhokama qilishgan.
Sammit tafsilotlari
Asosiy ma’lumotlar va natijalar
Sana va joy
2026 yil 19 noyabr, Shenchjen («Silin Shanchjuan» qarorgohi)
Davomiyligi
Uch tomonlama suhbat — ~1,5 soat; Putin va Tramp muloqoti — ~40 daqiqa
Asosiy kun tartibi
Ukraina mojarosini hal etish va sun’iy intellekt uchun cheklovchi me’yorlar
Yakuniy hujjat
Yadroviy xatarlarni kamaytirish va BMTni isloh qilish bo‘yicha qo‘shma tinchlik deklaratsiyasi
Qo‘shma tinchlik deklaratsiyasi va ikki tomonlama muloqot
Shenchjenda umumiy sammitdan tashqari Vladimir Putin va Donald Tramp o‘rtasida taxminan 40 daqiqa davom etgan alohida ikki tomonlama muzokaralar ham o‘tkazilgan.
Tarixiy uch tomonlama sammit yakunlari bo‘yicha Rossiya, AQSH va Xitoy rahbarlari qo‘shma tinchlik deklaratsiyasini qabul qilishdi. Ushbu hujjatda uch buyuk derjava yetakchilari yadroviy xatarlarni pasaytirish bo‘yicha muloqotni davom ettirishga hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotini (BMT) isloh qilishga sodiq ekanliklarini rasman tasdiqladilar.
Sizningcha, Donald Trampning sammitga bergan yuqori bahosi va uch derjava tomonidan qabul qilingan qo‘shma tinchlik deklaratsiyasi yaqin oylarda Ukraina mojarosi va global siyosatda real o‘zgarishlarga olib keladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…