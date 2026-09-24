Reja barbod bo‘ldi: Tramp Si Szinpinni kutib olish chog‘idagi kutilmagan «teskari effekt»

·138·Dunyo
Reja barbod bo‘ldi: Tramp Si Szinpinni kutib olish chog‘idagi kutilmagan «teskari effekt»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Xitoy rahbari Si Szinpinni kutib olishda harbiy kuch namoyishini tashkil qilib, B-1 Lancer bombardimonchi samolyotlarini havoga ko‘tardi.
  • Ushbu harakatdan maqsad Si Szinpinni hayratga solish va AQSHning harbiy ustunligini ko‘rsatish edi.
  • Biroq, bu demarsh kutilmagan teskari effekt berib, Vashingtonning noqulay va agressiv holatini ko‘rsatdi.

Vashington va Pekin o‘rtasidagi global geosiyosiy raqobatning eng nozik va tarixiy lahzalaridan birida AQSH ma’muriyati tomonidan amalga oshirilgan kutilmagan diplomatik harakat xalqaro hamjamiyatda ulkan shov-shuvga sabab bo‘ldi. AQSHga rasmiy davlat tashrifi bilan tashrif buyurgan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinni shaxsan kutib olgan Donald Tramp xitoylik hamkasbini hayratga solish va Amerikaning harbiy qudratini namoyish etish maqsadida AQSH Harbiy-havo kuchlarining strategik B-1 Lancer og‘ir bombardimonchi samolyotlarini havoga ko‘tardi.

Oq uy protokoli tomonidan puxta o‘ylangan va Pekin yetakchisiga psixologik bosim o‘tkazish, Amerikaning mutlaq harbiy ustunligini ko‘rsatib qo‘yish uchun mo‘ljallangan ushbu shov-shuvli demarsh kutilmaganda butunlay teskari effekt berdi. Diplomatik doiralar va xalqaro tahlilchilarning ta’kidlashicha, Xitoy yetakchisining sovuqqon va vazmin xarakteri, Pekinning mislsiz sabr-toqatga asoslangan sharqona diplomatiyasi qarshisida strategik aviatsiyaning bu tarzda namoyish etilishi Vashingtonning hayiqishi va haddan tashqari bezovtaligi sifatida qabul qilindi.

Xo‘sh, Donald Tramp nima sababdan Si Szinpinga aynan B-1 Lancer samolyotlari bilan kuch ko‘rsatishga qaror qildi, ushbu qadam nima uchun teskari natija berdi va ikki buyuk derjava o‘rtasidagi sammit kun tartibini bu voqea qanday o‘zgartirib yubordi?

«B-1 Lancer parvozi, Si Szinpin sovuqqonligi va diplomatik xato»: Voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

Tramp va Si Szinpin uchrashuvidagi shov-shuvli voqelikdan eng muhim faktlar:

  • Shaxsiy kutib olish va oliy darajadagi ehtirom: Donald Tramp AQSHga davlat tashrifi bilan kelgan Xitoy rahbari Si Szinpinni shaxsan o‘zi qarshi oldi;

  • Strategik B-1 Lancer bombardimonchilari parvozi: Oliy martabali mehmonni hayratlantirish va harbiy qudratni ko‘rsatish uchun tovushdan tez uchar strategik samolyotlar havoga ko‘tarildi;

  • Psixologik bosim maqsadi: Vashington ushbu namoyish orqali savdo va geosiyosiy muzokaralar oldidan kuchli pozitsiyani egallashga urindi;

  • Kutilmagan «teskari effekt»: Kuch ko‘rsatish rejasi Si Szinpinni hayratga solmadi, aksincha, AQSH ma’muriyatining noqulay va agressiv holatini namoyon etib qo‘ydi;

  • Sharqona diplomatiyaning g‘alabasi: Xitoy delegatsiyasi ushbu harbiy shouni e’tiborsiz qoldirib, muzokaralardagi o‘z strategik manfaatlariga sovuqqonlik bilan e’tibor qaratdi.

AQSH va Xitoy sammiti: Trampning harbiy demarshi va tomonlar pozitsiyalari taqqosi

Vashingtonning kuch ko‘rsatish taktikasi va Pekinning diplomatik reaksiyasi tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

AQSH tomoni (Donald Tramp ma’muriyati)

Xitoy tomoni (Si Szinpin delegatsiyasi)

Tashrif maqomi va manfaat

Davlat tashrifini global gegemonlik platformasiga aylantirish

Huquqiy tenglik va global iqtisodiy sheriklikni mustahkamlash

Tanlangan psixologik instrument

B-1 Lancer strategik bombardimonchilarini havoga ko‘tarish

Mutlaq sovuqqonlik, vazminlik va ochiq provokatsiyaga berilmaslik

Ko‘zlangan bosh maqsad

Xitoy rahbarini hayratlantirish va harbiy kuch bilan hayiqtirish

Strategik barqarorlik va o‘z pozitsiyasining mustahkamligini saqlash

Olingan yakuniy natija

«Teskari effekt» — kuch emas, asabiy bezovtalik taassuroti

Moral va diplomatik ustunlikni namoyish etish

Protokol formati

Odatdagi diplomatik me’yorlardan tashqari harbiy shou

Rasmiy, qat’iy va muvozanatli davlatlararo protokol

Xalqaro jamoatchilik bahosi

Ortiqcha teatrlashtirilgan va noo‘rin harbiy bosim

Yuksak siyosiy madaniyat va barqaror davlatchilik irodasi

Geosiyosiy va harbiy ekspertiza: Nega B-1 Lancer demarshi Trampga qarshi ishladi?

Xalqaro xavfsizlik tahlilchilari va sharqshunoslarning xulosalari:

  • Sharq falsafasida kuch ko‘rsatish — zaiflik belgisi: Xitoy siyosiy madaniyatida ochiqchasiga mushak ko‘rsatish va qurol bilan maqtanish kuch emas, balki asabiylik, ishonchsizlik va muqobil argumentlar yo‘qligining isboti sifatida talqin qilinadi; Si Szinpinga bombardimonchilarni ko‘rsatish orqali Tramp Pekin oldida diplomatik ojizlikni sezdirib qo‘ydi;

  • B-1 Lancer ramzi va uning ma’nosi: Tovushdan tez uchuvchi B-1 Lancer yadroviy va og‘ir qanotli raketalarni tashiy oluvchi qurol hisoblanadi; uni tinch diplomatik sammitda do‘stlik yoki sheriklik timsoli sifatida qo‘llash davlatlararo etikaga zid bo‘lib, muzokaralarning samimiyligiga darz ketkazdi;

  • Pekinning tayyorgarligi va qarshi choralari: Xitoy allaqachon o‘z gipertovushli qurollari, zamonaviy flot va havo mudofaasi tizimlariga ega bo‘lgan ikkinchi superdavlat sanaladi; bunday arsenalga ega bo‘lgan rahbarni samolyotlar shovqini bilan cho‘chitish mutlaqo reallikka mos kelmas edi;

  • Ichki va tashqi auditoriya farqi: Ushbu demarsh amerikalik saylovchilar va ichki media uchun tomoshabop ko‘ringan bo‘lishi mumkin, biroq katta geosiyosat sahnasida Vashingtonning sheriklari va raqiblari tomonidan pastki darajadagi siyosiy shou sifatida baholandi.

Donald Trampning B-1 Lancer bilan Si Szinpinga «saboq berish» rejasi diplomatiyada harbiy kuch namoyishi har doim ham g‘alaba keltirmasligini isbotlagan tarixiy saboq bo‘ldi.

Sizningcha, oliy darajadagi davlat tashriflarida bunday og‘ir harbiy texnika va bombardimonchilarni havoga ko‘tarish o‘rinlimi yoki bu diplomatik etiketning qo‘pol buzilishimi? Si Szinpinning sovuqqon vazminligi Trampning kuch ko‘rsatish taktikasini sindira oldimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatining parda orti ochilgan ushbu eksklyuziv tahlilini barcha geosiyosat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Donald TrampSi SzinpinB-1 LancerGeosiyosiy raqobat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?22 sentabr 08:19Shavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpinni tug‘ilgan kuni bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpinni tug‘ilgan kuni bilan tabrikladi15 iyun 12:22«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdiKecha 06:43Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Kecha 09:48Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?Kecha 08:30«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdiKecha 08:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota