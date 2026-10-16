Dunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildi

·56·Dunyo
Dunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron AQSH harbiy kuchlari mintaqani tark etsa, Hurmuz bo‘g‘ozining to‘liq ochilishini va mintaqa davlatlari ishtirokida kollektiv xavfsizlik kafolatlanishini shart qilib qo‘ydi.
  • Oktyabr oyida ushbu suv yo‘lidagi keskinlik tarixiy cho‘qqiga chiqib, qisqa muddat ichida kamida 10 ta savdo kemasiga hujum uyushtirildi, jumladan, 11 oktyabr kuni bir sutkada 6 ta kema hujumga uchradi.

Dunyoning eng muhim neft arteriyasi hisoblangan Hurmuz bo‘g‘ozidagi vaziyat o‘zining eng kritik va xavfli nuqtasiga yetdi. Eron Qurolli kuchlari rasmiy vakili Muhammad Akraminia mintaqadagi kemalar qatnovi va bo‘g‘ozning ochilishi bo‘yicha Vashingtonga nisbatan ochiqchasiga keskin shart qo‘ydi.

Pars Today xabariga ko‘ra, Tehron mintaqadagi xavfsizlik inqirozining asosiy sababchisi sifatida AQSH harbiy kuchlarini ko‘rsatmoqda.

«AQSH ketmasa, o‘zimiz haydab chiqaramiz»: Eronning rasmiy bayonoti

Muhammad Akraminia ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida mintaqa kelajagiga doir quyidagi qat’iy pozitsiyani bildirdi:

  • Bo‘g‘ozning ochilish sharti: «Agar AQSH mintaqani tark etsa, Hurmuz bo‘g‘ozi to‘liq ochiladi, mintaqa davlatlari ishtirokida kollektiv xavfsizlik kafolatlanadi va jahon iqtisodiyoti tiklanish uchun kuchli turtki oladi;

  • Ochiq ogohlantirish: Agar AQSH o‘z ixtiyori bilan chiqib ketmasa, biz ularni mintaqadan haydab chiqaramiz», — deya ta’kidladi Eron harbiy qo‘mondonligi vakili.

Antirekord: Bir necha kunda 10 dan ortiq kemaga hujum uyushtirildi

Buyuk Britaniyaning Dengiz savdo tashuvlari boshqarmasi (UKMTO) bergan ma’lumotlarga ko‘ra, oktyabr oyida suv yo‘lidagi keskinlik tarixiy cho‘qqiga chiqdi:

  • Rekord darajadagi hujumlar: Qisqa muddat ichida kamida 10 ta savdo kemasiga zarba berilgan bo‘lib, bu mojaro boshlanganidan buyon qayd etilgan eng yuqori ko‘rsatkichdir;

  • Bir sutkada 6 ta kema: Ayniqsa, 11 oktyabr kuni bir sutkaning o‘zida naq 6 ta kema hujumga uchragani xabar qilindi;

  • Yong‘inlar, cho‘kish va qurbonlar: Kemalarning dengiz qoidalarini buzgani bahona qilingan ushbu zarbalar oqibatida sudnolar yonib, cho‘kib ketmoqda. Xususan, «Cape Dao» yuk kemasiga qilingan hujum oqibatida Hindiston fuqarosi halok bo‘lgan, bir qator tankerlar esa dengiz minalariga duch kelgan.

Nima uchun Hurmuz bo‘g‘ozi butun dunyo uchun muhim?

Mazkur inqirozning ko‘lami global darajaga ega:

  • Dunyo neftining 20 foizi: Yer yuzida iste’mol qilinadigan jami xom neftning taxminan 20 foizi aynan shu tor bo‘g‘oz orqali tankerlarda jahon bozorlariga olib chiqiladi;

  • Global narxlar va inflyatsiya: Bo‘g‘ozning yopilishi yoki undagi to‘xtovsiz hujumlar allaqachon jahon bo‘ylab yoqilg‘i narxlari, logistika xarajatlari va global inflyatsiyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Hurmuz bo‘g‘ozidagi harbiy qarama-qarshilik yaqin kunlarda diplomatik yo‘l bilan hal etilmasa, mintaqada keng ko‘lamli yangi urush o‘chog‘i yuzaga kelishi mumkin.

Hurmuz bo‘g‘oziEron Qurolli kuchlariUKMTONeft sexti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdiEron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdi8 oktabr 13:22Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)28 sentabr 11:36Tankerga snaryad kelib tushdi: Ummon sohillari yaqinida neft kemasi hujumga uchradiTankerga snaryad kelib tushdi: Ummon sohillari yaqinida neft kemasi hujumga uchradi3 oktabr 16:12Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldiHurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldiKecha 23:01Yaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkinYaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkin29 sentabr 09:40Abbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildiAbbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildi27 sentabr 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi