Tankerga snaryad kelib tushdi: Ummon sohillari yaqinida neft kemasi hujumga uchradi
Yaqin Sharq suvlarida strategik ahamiyatga ega dengiz yo‘llari yana keskinlik o‘chog‘iga aylandi. 3 oktyabr kuni Ummon sohillari yaqinida xom neft olib ketayotgan yirik tankerga noma’lum snaryad kelib urildi.
Bu haqda Buyuk Britaniyaning Dengiz savdo operatsiyalari boshqarmasi (UKMTO) xalqaro yuk tashuvchilar va dengizchilarni ogohlantiruvchi shoshilinch bayonotida ma’lum qildi.
Hodisa tafsilotlari: Zarba chap bortga berilgan
UKMTO bergan ma’lumotlarga ko‘ra, favqulodda hodisa Ummon qirg‘oqlaridan to‘rt dengiz mili sharqda yuz bergan:
Xom neft tashuvchi tanker kapitani kemaning chap bortiga noma’lum snaryad kelib tekkani haqida dispetcherlik markaziga zudlik bilan xabar qilgan.
Zarbaga qaramay, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, kema ekipaji a’zolari xavfsiz va jabrlanmagan.
Dengiz suvlariga neft to‘kilishi yoki atrof-muhitga yetkazilgan zarar bo‘yicha hozircha rasmiy talofatlar qayd etilmagan.
Hozirda hududdagi vakolatli organlar va xalqaro xavfsizlik xizmatlari tomonidan hodisa yuzasidan chuqur tergov harakatlari olib borilmoqda.
Izohlar 0
…