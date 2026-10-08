Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdi

·58·Dunyo
Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdi, bu esa Fors ko‘rfazidagi harbiy keskinlikning yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.
  • Ushbu hodisa Eronning o‘ziga qarshi qo‘llanilgan transport blokadasini aylanib o‘tish uchun foydalanilayotgan Hurmuz bo‘g‘ozidagi dengiz yo‘nalishlarini to‘liq yopib qo‘yishini e’lon qilganidan so‘ng yuz berdi.

Yaqin Sharqdagi eng muhim neft arteriyasi bo‘lgan Fors ko‘rfazida harbiy keskinlik yangi xavfli bosqichga chiqdi. Britaniya dengiz xavfsizligi agentligi ma’lumotlariga tayanib The Guardian nashrining xabar berishicha, Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida navbatdagi yirik neft tankeriga snaryadlar orqali zarba yo‘llagan.

Ushbu hodisa rasmiy Tehronning o‘ziga qarshi qo‘llanilgan transport blokadasini aylanib o‘tish uchun foydalanilayotgan Hurmuz bo‘g‘ozidagi dengiz yo‘nalishlarini to‘liq yopib qo‘yishini e’lon qilganidan so‘ng sodir bo‘ldi.

Qatar yaqinidagi hujum: Snaryadlar qayerdan va qanday urildi?

Britaniya dengiz savdo operatsiyalari boshqarmasi (UKMTO) voqea tafsilotlarini qayd etdi:

  • Zarba masofasi: Hujumga uchragan savdo kemasi Fors ko‘rfazida, Hurmuz bo‘g‘ozidan 500 kilometr g‘arbda suzib ketayotgan bo‘lgan;

  • Ketma-ket zarbalar: Boshqarmaning shoshilinch hisobotiga ko‘ra, tanker bortiga bir nechta harbiy snaryadlar to‘g‘ridan to‘g‘ri kelib urilgan va bu kema harakatiga xavf tug‘dirgan;

  • Blokada javobi: Hujum Eronning mintaqaviy transport qamalini amalda kuchaytirish qarori bilan uzviy bog‘liq ekani aytilmoqda.

Hurmuz bo‘g‘ozidagi «olovli hafta»: 12 ta kemaga zarba berildi

Xavfsizlik xizmatlaridagi bir nechta manbalar ta’kidlashicha, hududdagi vaziyat falokatli darajada murakkablashgan:

  • Bir haftada 12 ta hujum: 5 oktyabrda yakunlangan so‘nggi haftaning o‘zida bo‘g‘oz hududida neft, suyultirilgan tabiiy gaz (LNG) hamda uglevodorod xomashyosini tashuvchi kamida 12 ta tanker hujumga uchragan;

  • Jabrlangan dengizchilar: Hindiston Tashqi ishlar vazirligi Hurmuz bo‘g‘ozida nishonga olingan Panama bayrog‘i ostidagi tankerda kamida 12 nafar ekipaj a’zosi jarohatlanganini rasman ma’lum qildi;

  • Dronlar va KSIR harakati: AQSH Harbiy-dengiz kuchlari tizimidagi kuzatuv xizmati Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (KSIR) katerlari va zarbdor uchuvchisiz qurilmalari bo‘g‘oz orqali o‘tayotgan tijorat kemalarini uzluksiz ta’qib qilayotganini bildirdi.

Neft bozoriga tahdid va geosiyosiy to‘qnashuv

Mintaqadagi to‘qnashuvlarning tarixi va uning global iqtisodiyotga xavfi:

  • 28 fevraldan keyingi davr: 28 fevralda AQSH va Isroilning Eron hududiga yo‘llagan zarbalaridan so‘ng, Fors ko‘rfazidagi neft va yuk kemalari tinimsiz nishonga olina boshlandi;

  • Yagona energetik darvoza: Hurmuz bo‘g‘ozi mintaqaning ulkan uglevodorod zaxiralarini jahon bozoriga olib chiquvchi yagona muhim suv yo‘li hisoblanadi. Bu yerdagi har bir keskinlik jahonda neft va gaz narxlarining keskin ko‘tarilishiga zamin yaratmoqda.

Hurmuz bo‘g‘ozi va Qatar akvatoriyasida kuzatilayotgan bunday ko‘lamli hujumlar dengiz transporti qatnovini to‘xtatib qo‘yish xavfini tug‘dirib, xalqaro savdo yo‘llarining xavfsizligini jiddiy so‘roq ostida qoldirmoqda.

Fors ko‘rfaziHurmuz bo‘g‘oziEronUKMTO
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tankerga snaryad kelib tushdi: Ummon sohillari yaqinida neft kemasi hujumga uchradiTankerga snaryad kelib tushdi: Ummon sohillari yaqinida neft kemasi hujumga uchradi3 oktabr 16:12“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi27 sentabr 11:09Yaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkinYaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkin29 sentabr 09:40Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)28 sentabr 11:36Abbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildiAbbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildi27 sentabr 22:20Eron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqdaEron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqda15 sentabr 13:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?