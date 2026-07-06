“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari

·33·Jamiyat
“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari

25 iyun kuni Andijon shahrida piyodalar o‘tish joyida sodir bo‘lgan mudhish yo‘l-transport hodisasi jamoatchilikni larzaga soldi. Katta tezlikda harakatlangan Malibu (60Z511ZZ) avtomobili nabiralarini bog‘chadan olib qaytayotgan va piyodalar yo‘lakchasini kesib o‘tayotgan buvi va uning ikki nafar nabirasini urib yubordi. Oqibatda ularning ikki nafari voqea joyida halok bo‘ldi.

Marhumlarning yaqinlari so‘zlariga ko‘ra, fojiaga sabab bo‘lgan Malibu haydovchisi hodisa vaqtida yuqori tezlikda harakatlanayotgan BMW (60Y017KB) avtomobili bilan poygalashayotgan bo‘lgan. Ularning iddao qilishicha, aynan shu holat fojianing kelib chiqishiga sabab bo‘lgan.

Yaqinlar yana bir dahshatli holatni ham ma’lum qilgan. Ularning aytishicha, zarba oqibatida jabrlangan bolalardan biri Malibu avtomobili tomonidan qariyb 100 metr masofagacha sudrab ketilgan.

Guvohlarning so‘zlariga ko‘ra, poygalashayotgan ikki avtomobil juda yuqori tezlikda harakatlangan. Ularning taxminicha, avtomobillarning tezligi 100 km/soatdan yuqori, taxminan 120–130 km/soat atrofida bo‘lgan.

Ta’kidlanishicha, ushbu piyodalar o‘tish joyida avval svetofor bo‘lmagan. Fojiadan so‘ng mazkur hududga svetofor o‘rnatilgan.

Mazkur hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lib, fuqarolar yo‘l harakati qoidalariga rioya etish, tezlikni oshirmaslik va piyodalar xavfsizligini kuchaytirish zarurligini ta’kidlamoqda.

AndijanMalibuBMW
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavfsizlik kamarini kimlar taqmasligi mumkin?Xavfsizlik kamarini kimlar taqmasligi mumkin?Bugun, 13:16Bekobodda 150 mln so‘mlik tovarlarni yashirincha olib kirishga urinish fosh etildiBekobodda 150 mln so‘mlik tovarlarni yashirincha olib kirishga urinish fosh etildiBugun, 13:09Inson vafot etsa, uning Facebook va Instagram sahifasi nima bo‘ladi?Inson vafot etsa, uning Facebook va Instagram sahifasi nima bo‘ladi?Bugun, 13:05Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Bugun, 12:08Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Bugun, 11:36Magistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiMagistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiBugun, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi