Nikolas Keyj mehmonxonada yashamoqda: Gollivud yulduzi nima sababdan sarson bo‘lib qoldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Gollivud yulduzi Nikolas Keyj Malibudagi 10,5 million dollarlik uyi yaqinida yuz bergan yer o‘pirilishi tufayli boshpanasiz qolib, mehmonxonalarda yashashga majbur bo‘lmoqda.
- 8 sentyabr kuni sodir bo‘lgan 7,6 metrlik jarlik hududdagi yo‘llar va kommunikatsiyalarni vayron qilib, 31 ta xonadonning evakuatsiya qilinishiga sabab bo‘ldi.
- Tabiiy ofat oqibatida yuzaga kelgan xavf tufayli shahar ma’muriyati favqulodda holat rejimini e’lon qildi.
Gollivud yulduzi, «Oskar» mukofoti sohibi Nikolas Keyj Kaliforniyaning nufuzli Malibu shahridagi hashamatli uyi yaqinida sodir bo‘lgan yer o‘pirilishi tufayli boshpanasiz qolib, mehmonxonalarda kun kechirayotganini ma’lum qildi. People nashri xabariga ko‘ra, taniqli aktyor bu haqda Los Angeles Comic Con tadbiridagi chiqishi chog‘ida kutilmagan tarzda ochiqlagan.
«Men hozir bir oz uysizman. Malibudagi uyim bilan bog‘liq ko‘ngilsizlik yuz berdi, shu sababli hozircha mehmonxonama-mehmonxona yashab yuribman», — deya tan oldi aktyor.
10,5 million dollarlik qarorgoh ostonasidagi 7,6 metrlik jarlik
Nikolas Keyj ushbu hashamatli qarorgohni 2024 yilda 10,5 million dollar evaziga sotib olgan edi. Biroq tabiat kuchlari qimmatbaho mulkka jiddiy xavf soldi:
Ulkan o‘raning hosil bo‘lishi: 8 sentyabr kuni uyga yaqin hududda chuqurligi qariyb 7,6 metr, maydoni esa 9 ga 18 metr bo‘lgan bahaybat yer o‘pirilishi yuz bergan;
Yo‘llar va infratuzilmaning vayron bo‘lishi: Jarlik asosiy kirish yo‘lining katta qismini yuvib ketgan va aholini o‘z uylariga xavfsiz yetib borish imkoniyatidan butunlay mahrum qilgan. Shuningdek, yer osti kommunikatsiyalari, jumladan, gaz quvurlari ham shikastlangan;
Okean tomon siljish: Hodisaga sohilning kuchli eroziyasi, kuchli bo‘ron to‘lqinlari va suvning g‘ayritabiiy ko‘tarilishi (priliv) sabab bo‘lgan. Yemirilish jarayoni to‘xtamay, okean tomon kengayishda davom etmoqda.
Malibuda favqulodda holat: O‘nlab oilalar evakuatsiya qilindi
Shahar ma’muriyati xavf ko‘lamini hisobga olib, zudlik bilan favqulodda holat rejimini e’lon qildi:
31 ta xonadon xavf ostida: Jami 31 ta uy aholisi xavfsiz joylarga ko‘chirilgan;
To‘liq tark etish talabi: Ulardan 7 ta uy egalariga bevosita qulash xavfi sababli zudlik bilan uyni bo‘shatish bo‘yicha rasmiy ko‘rsatma berilgan bo‘lsa, yana 24 ta xonadon xavfsiz kirish yo‘llari yo‘qolgani bois tashlandiq holatda qolgan.
Aktyor hayotidagi boshqa shov-shuvli o‘zgarishlar
Ta’kidlash joizki, Nikolas Keyj aslida mashhur kinorejissyor Frensis Ford Koppolaning jiyani hisoblanadi. U karyerasining boshidanoq o‘z kuchi bilan muvaffaqiyatga erishish va mashhur qarindoshining soyasida qolmaslik maqsadida taxallus olgan edi.
Joriy yilning may oyida esa aktyor o‘ziga tug‘ilganda berilgan asl Koppola familiyasidan rasman voz kechib, hujjatlarda ham mustaqil Keyj nomini mustahkamlab qo‘ygani ma’lum bo‘lgan edi.
Izohlar 0
…