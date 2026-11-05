Nikolas Keyj mehmonxonada yashamoqda: Gollivud yulduzi nima sababdan sarson bo‘lib qoldi?

·66·Dunyo
Nikolas Keyj mehmonxonada yashamoqda: Gollivud yulduzi nima sababdan sarson bo‘lib qoldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gollivud yulduzi Nikolas Keyj Malibudagi 10,5 million dollarlik uyi yaqinida yuz bergan yer o‘pirilishi tufayli boshpanasiz qolib, mehmonxonalarda yashashga majbur bo‘lmoqda.
  • 8 sentyabr kuni sodir bo‘lgan 7,6 metrlik jarlik hududdagi yo‘llar va kommunikatsiyalarni vayron qilib, 31 ta xonadonning evakuatsiya qilinishiga sabab bo‘ldi.
  • Tabiiy ofat oqibatida yuzaga kelgan xavf tufayli shahar ma’muriyati favqulodda holat rejimini e’lon qildi.

Gollivud yulduzi, «Oskar» mukofoti sohibi Nikolas Keyj Kaliforniyaning nufuzli Malibu shahridagi hashamatli uyi yaqinida sodir bo‘lgan yer o‘pirilishi tufayli boshpanasiz qolib, mehmonxonalarda kun kechirayotganini ma’lum qildi. People nashri xabariga ko‘ra, taniqli aktyor bu haqda Los Angeles Comic Con tadbiridagi chiqishi chog‘ida kutilmagan tarzda ochiqlagan.

«Men hozir bir oz uysizman. Malibudagi uyim bilan bog‘liq ko‘ngilsizlik yuz berdi, shu sababli hozircha mehmonxonama-mehmonxona yashab yuribman», — deya tan oldi aktyor.

10,5 million dollarlik qarorgoh ostonasidagi 7,6 metrlik jarlik

Nikolas Keyj ushbu hashamatli qarorgohni 2024 yilda 10,5 million dollar evaziga sotib olgan edi. Biroq tabiat kuchlari qimmatbaho mulkka jiddiy xavf soldi:

  • Ulkan o‘raning hosil bo‘lishi: 8 sentyabr kuni uyga yaqin hududda chuqurligi qariyb 7,6 metr, maydoni esa 9 ga 18 metr bo‘lgan bahaybat yer o‘pirilishi yuz bergan;

  • Yo‘llar va infratuzilmaning vayron bo‘lishi: Jarlik asosiy kirish yo‘lining katta qismini yuvib ketgan va aholini o‘z uylariga xavfsiz yetib borish imkoniyatidan butunlay mahrum qilgan. Shuningdek, yer osti kommunikatsiyalari, jumladan, gaz quvurlari ham shikastlangan;

  • Okean tomon siljish: Hodisaga sohilning kuchli eroziyasi, kuchli bo‘ron to‘lqinlari va suvning g‘ayritabiiy ko‘tarilishi (priliv) sabab bo‘lgan. Yemirilish jarayoni to‘xtamay, okean tomon kengayishda davom etmoqda.

Malibuda favqulodda holat: O‘nlab oilalar evakuatsiya qilindi

Shahar ma’muriyati xavf ko‘lamini hisobga olib, zudlik bilan favqulodda holat rejimini e’lon qildi:

  • 31 ta xonadon xavf ostida: Jami 31 ta uy aholisi xavfsiz joylarga ko‘chirilgan;

  • To‘liq tark etish talabi: Ulardan 7 ta uy egalariga bevosita qulash xavfi sababli zudlik bilan uyni bo‘shatish bo‘yicha rasmiy ko‘rsatma berilgan bo‘lsa, yana 24 ta xonadon xavfsiz kirish yo‘llari yo‘qolgani bois tashlandiq holatda qolgan.

Aktyor hayotidagi boshqa shov-shuvli o‘zgarishlar

Ta’kidlash joizki, Nikolas Keyj aslida mashhur kinorejissyor Frensis Ford Koppolaning jiyani hisoblanadi. U karyerasining boshidanoq o‘z kuchi bilan muvaffaqiyatga erishish va mashhur qarindoshining soyasida qolmaslik maqsadida taxallus olgan edi.

Joriy yilning may oyida esa aktyor o‘ziga tug‘ilganda berilgan asl Koppola familiyasidan rasman voz kechib, hujjatlarda ham mustaqil Keyj nomini mustahkamlab qo‘ygani ma’lum bo‘lgan edi.

Nikolas KeyjMalibuLos Angeles Comic ConYer o‘pirilishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)16 oktabr 22:54«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda9 iyul 10:24Samarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldiSamarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldi12 sentabr 07:21“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari6 iyul 13:18Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiToshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdi2 iyul 12:05Toshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiToshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildi2 iyul 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi