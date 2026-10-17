Trampning yangi matbuot kotibi ilk brifingidan so‘ng lavozimini yo‘qotdi

·92·Dunyo
Trampning yangi matbuot kotibi ilk brifingidan so‘ng lavozimini yo‘qotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Trampning yangi matbuot kotibi Keti Zakariya lavozimga tayinlanganidan besh kun o‘tib, 16 oktyabrda lavozimidan chetlatildi.
  • Uning qisqa faoliyati ilk brifingidagi omadsiz chiqishi va yuridik malakasi bilan bog‘liq savollar ortidan tanqidlar markazida qoldi.
  • Zakariya 2026 yil 9 oktyabrda tayinlangan bo‘lib, uning Oq uydagi ilk va yagona brifingi 13 oktyabrda bo‘lib o‘tgan.

AQSH Prezidenti Donald Trampning yangi matbuot kotibi Keti Zakariya lavozimga tayinlanganidan besh kun o‘tib ishdan ketdi. Uning qisqa faoliyati ilk brifingidagi omadsiz chiqishi va yuridik malakasi bilan bog‘liq savollar ortidan tanqidlar markazida qoldi. Bu haqda The New York Times nashri xabar berdi.

Zakariya 2026 yil 9 oktyabrda matbuot kotibi lavozimiga tayinlangan. U bungacha konservativ qarashlari bilan tanilgan sharhlovchi sifatida faoliyat yuritgan. Uning Oq uydagi ilk va yagona brifingi 13 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan.

14 daqiqa davom etgan brifingning taxminan sakkiz daqiqasida Zakariya oldindan tayyorlangan matnni o‘qigan, jurnalistlarning esa atigi uchta savoliga javob bergan. U chiqishi davomida turmush o‘rtog‘i haqida gapirayotib, adashib «prezidentim» deb yuborgan va darhol xatosini tuzatgan.

Shundan so‘ng uning kasbiy malakasi ham muhokamalarga sabab bo‘ldi. Tramp Zakariyani advokat sifatida tanishtirgan bo‘lsa-da, u AQSHda advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beruvchi imtihondan o‘tmaganini tan olgan. Zakariya huquqshunoslik bo‘yicha ta’lim olgan, ammo AQSHda advokatlik litsenziyasiga ega emas.

Donald Tramp va uning advokati Alina Habba jurnalistlar qarshisida turibdi.

Uning ilk brifingidan keyingi ommaviy chiqishlari ham tanqidlarga sabab bo‘ldi. 15 oktyabr kuni Tramp jurnalistlar bilan suhbatda Zakariyaga lavozimda qolish-qolmasligini qayta ko‘rib chiqishni tavsiya qilganini aytdi.

«Rostini aytsam, sizning o‘rningizda bo‘lganimda, buni qayta ko‘rib chiqardim. Keti, sizga bu ish kerakmi? Menimcha, kerak emas», — dedi AQSH prezidenti.

16 oktyabr kuni The New York Times nashri Zakariya lavozimidan chetlatilgani haqida xabar berdi. Oq uy ma’muriyati vakili esa uning boshqa lavozimga o‘tkazilishi mumkinligini bildirgan.

Zakariya ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Tramp uchun ishlash sharaf bo‘lganini ta’kidlab, prezidentga minnatdorlik bildirdi.

Uning matbuot kotibi sifatidagi faoliyati atigi besh kun davom etdi. Bu Oq uy matbuot kotiblari tarixidagi eng qisqa muddatlardan biri bo‘ldi.

Donald TrampKeti ZakariyaTe Nyu-York TaymsOq uy matbuot kotibi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi23 sentabr 06:43Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid sirlarni oshkor qilishga va’da berdi (video)Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid sirlarni oshkor qilishga va’da berdi (video)Kecha 22:59«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi23 sentabr 09:58Oq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordiOq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordi26 sentabr 08:42Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...4 sentabr 14:26«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi13 sentabr 00:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi