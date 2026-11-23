Ka’bani ziyorat qilish uchun yetti oydan beri piyoda ketayotgan Zakariya tarmoqlarda barchaning e’tiborida!
Zakariya ismli kishi muqaddas Ka’bani ziyorat qilish niyatida Fransiyadan Saudiya Arabistoniga piyoda yo‘l oldi. U odatiy transport vositalaridan foydalanish o‘rniga uzoq va mashaqqatli safarni o‘z qadamlari bilan bosib o‘tishni maqsad qilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Zakariya yetti oydan buyon yo‘lda. U turli hududlardan o‘tib, uzoq masofani piyoda bosib kelmoqda. Safar davomida jismoniy chidamlilik bilan birga, sabr-toqat va qat’iyat ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Sayohatchi muqaddas yerlarga yetib borish uchun yana taxminan 20 kun kerak bo‘lishini rejalashtirgan. Agar belgilangan muddatda manzilga yetsa, uning Fransiyadan boshlangan uzoq safari nihoyasiga yetadi.
Bugungi kunda samolyot yoki avtomobilda bir necha soat yoxud kun ichida bosib o‘tiladigan masofani piyoda bosib o‘tish katta matonat talab qiladi. Zakariyaning bu qarori esa uning Ka’bani ziyorat qilish istagi va maqsadiga bo‘lgan sadoqatini namoyon etadi.
Uning safariga oid yo‘nalish, bosib o‘tilgan aniq masofa va yo‘lda duch kelgan qiyinchiliklari haqida hozircha batafsil ma’lumot berilmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…