Perudagi yangi o‘simlik turiga Messi nomi berildi

·65·Dunyo
Perudagi yangi o‘simlik turiga Messi nomi berildi

Perida aniqlangan yangi o‘simlik turi argentinalik futbol yulduzi Lionel Messi sharafiga Salvia messii deb nomlandi. Markaziy va janubiy And tog‘larida uchraydigan ushbu o‘simlik yo‘qolib ketish xavfi ostidagi turlar qatoriga kiritilgan. Bu haqda Peruning Agencia Andina davlat axborot agentligi xabar berdi.

O‘simlikning nomlanishiga uning gullari rangi ham sabab bo‘lgan. Ochiq ko‘k va oq tusdagi gulbarglar Argentina terma jamoasi libosining ranglarini eslatadi. Salvia messii yalpizdoshlar (Lamiaceae) oilasiga mansub bo‘lib, bo‘yi 1,5 metrgacha yetishi mumkin.

Yangi tur perulik botanik Paul Gonsales, argentinalik mustaqil tadqiqotchi Rolando Uriya hamda Jan Kapcha-Ramos tomonidan o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari 2026 yil 2 oktyabr kuni Phytotaxa ilmiy jurnalida e’lon qilingan. Olimlar o‘simlikning tarqalish hududi cheklanganini hisobga olib, uni yo‘qolib ketish xavfi ostidagi tur sifatida baholagan.

Ma’lumot uchun, Lionel Messi 2023 yildan buyon AQSHning «Inter Mayami» klubida to‘p surmoqda. U faoliyati davomida Ispaniyaning «Barselona» va Fransiyaning «Pari Sen-Jermen» jamoalarida ham o‘ynagan.

Argentina terma jamoasi bilan 2022 yilda jahon chempionligini qo‘lga kiritgan Messi, shuningdek, 2008 yilgi Pekin Olimpiadasi g‘olibi va Amerika Kubogining ikki karra chempioni hisoblanadi. U sakkiz marta «Oltin to‘p» sovrinini qo‘lga kiritgan.

Lionel MessiSalvia messiiPeruPhytotaxa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Peruda Gitler Mussolini ismli siyosatchi mer etib saylandiPeruda Gitler Mussolini ismli siyosatchi mer etib saylandi10 oktabr 20:30Samarqandda 10-tur trilleri: Erkaklar Armanistonni, ayollar Peruni tor-mor etdi!Samarqandda 10-tur trilleri: Erkaklar Armanistonni, ayollar Peruni tor-mor etdi!26 sentabr 22:16Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldi8 avgust 06:02Peruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildiPeruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildi12 iyul 23:37Peruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildiPeruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildi12 iyul 12:1469,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...69,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...29 iyun 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda