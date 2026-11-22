Peruda uchta chemodandan 3000 dan ortiq tarantul topildi
1 daqiqa o'qish6
Peru aeroportida Germaniyaga olib chiqib ketilishi rejalashtirilgan uchta chemodan tekshiruvchilar e’tiborini tortdi. Yuklar ko‘zdan kechirilganda, ularning ichida 3000 dan ziyod tarantul yashirilgani ma’lum bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, noyob o‘rgimchaklar chemodanlarga iflos paypoqlar orasiga joylashtirilgan. Bu usul orqali ularni aeroport nazoratidan olib o‘tishga urinilgan.
Hodisa yuzasidan uch kishi qo‘lga olingan. Hozircha tarantullarning qayerga va qanday maqsadda olib ketilayotgani haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Mazkur holat aeroportlarda noqonuniy hayvon savdosiga qarshi nazorat qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…