Samarqandda 10-tur trilleri: Erkaklar Armanistonni, ayollar Peruni tor-mor etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o'tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 10-turida O'zbekistonning bosh erkaklar va ayollar terma jamoalari mos ravishda Armaniston va Peru ustidan 3,5:0,5 hisobida g'alaba qozondi.
- Erkaklar bosh jamoasi ushbu g'alaba bilan yakka peshqadamlikni mustahkamladi.
- O'zbekiston-2 erkaklar jamoasi Hindistonga 0,5:3,5 hisobida yutqazdi, O'zbekiston-3 esa Isroilga 1,5:2,5 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin medallar taqdiriga oydinlik kiritgan eng shiddatli va muhim — 10-tur bellashuvlari rasman yakuniga yetdi. Musobaqaning eng diqqatga sazovor to‘qnashuvlarida O‘zbekiston bosh milliy terma jamoalari mutlaq triumf qayd etishdi. Erkaklar bosh jamoasi ko‘p karra Olimpiada chempioni Armaniston termasini 3,5:0,5 hisobida yakson qilib, mutlaq yakka peshqadamlikni mustahkamlagan bo‘lsa, asosiy ayollar terma jamoamiz ham Peru vakillari ustidan xuddi shunday 3,5:0,5 hisobidagi qaqshatqich g‘alabani rasmiylashtirdi.
Kunning boshqa bahslarida esa jahon shaxmati giganti hisoblangan Hindistonga qarshi saf tortgan O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi 0,5:3,5 hisobida imkoniyatni boy berdi, O‘zbekiston-3 tarkibi esa Isroilga qarshi kechgan og‘ir jangda 1,5:2,5 hisobida imtihondan o‘tolmadi. Ayollar o‘rtasidagi qolgan juftliklarda O‘zbekiston-2 Shvetsiya bilan, O‘zbekiston-3 esa Keniya bilan 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdi. 10-turdagi ushbu tarixiy natijalar bosh milliy jamoalarimizning chempionlik va yuqori o‘rinlar sari yurishini kulminatsion nuqtaga olib chiqdi.
«Ikkita 3,5:0,5 zafari, Hindiston bilan jang va qizlarimiz shiddati»: 10-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqand Olimpiadasining 10-turida qayd etilgan eng muhim rasmiy natijalar va faktlar:
Erkaklarning Armaniston ustidan qaqshatqich zafari: Bosh termamiz 3,5:0,5 hisobida zafar quchib, Olimpiada kubogiga bir qadam qolganini isbotladi;
Ayollarning Peru ustidan yorqin g‘alabasi: Qizlarimiz 3 ta partiyada raqibni taslim etib, umumiy 3,5:0,5 hisobini qayd etishdi;
Hindiston grandiga qarshi sinov: O‘zbekiston-2 yoshlari Hindistonning super tarkibiga qarshi bahs olib borib, 0,5:3,5 hisobida tajriba to‘pladi;
Ayollar jamoalaridan ikkita durang: O‘zbekiston-2 Shvetsiya bilan, O‘zbekiston-3 esa Keniya bilan 2:2 hisobidagi murosali natijaga erishdi;
Isroil bilan prinsipial bahs: O‘zbekiston-3 erkaklar jamoasi so‘nggi taxtadagi g‘alabaga qaramay, 1,5:2,5 hisobida minimal tarzda imkoniyatni boy berdi.
Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (10-tur): O‘zbekistonning barcha jamoalari natijalari taqqosi
Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi barcha 6 ta uchrashuvning batafsil natijalari jadvali:
Bahs toifasi va jamoalar to‘qnashuvi
Umumiy hisob
Taxtalardagi individual natijalar
Erkaklar: Armaniston — O‘zbekiston-1
0,5 : 3,5
Martirosyan 0:1 Abdusattorov; Sindarov 1:0 Ovannisyan; Sargsyan 0,5:0,5 Yakubboyev; Madaminov 1:0 Sargissyan
Erkaklar: O‘zbekiston-2 — Hindiston
0,5 : 3,5
Vahidov 0:1 Praggnanandha; Abdisalimov 0,5:0,5 Erigaisi; Suyarov 0:1 Sarin; Nigmatov 0:1 Gukesh
Erkaklar: O‘zbekiston-3 — Isroil
1,5 : 2,5
Saydaliyev 0:1 Rodshtein; Bahrillayev 0:1 Boruxovskiy; Rahmatullayev 0,5:0,5 Sokolovskiy; Abdurahmonov 1:0 Smirin
Ayollar: O‘zbekiston-1 — Peru
3,5 : 0,5
Hamdamova 0,5:0,5 Kori; Omonova 1:0 Salas; Imomqo‘ziyeva 1:0 Kontreras; Karimova 1:0 Ilario
Ayollar: O‘zbekiston-2 — Shvetsiya
2 : 2
Yakubboyeva 0,5:0,5 Kramling; Malikova 0:1 Agrest; Halilova 0,5:0,5 Valsu; Salimova 1:0 Kramling
Ayollar: Keniya — O‘zbekiston-3
2 : 2
Aktamova 0,5:0,5 Mongeli; Bobomurodova 0,5:0,5 Mutisya; Ahmedova 0:1 Glenda; Shahzodova 1:0 Albrayt
Shaxmat ekspertizasi: Nega 10-tur natijalari tarixiy ahamiyatga ega?
Xalqaro grossmeysterlar, tahlilchilar va shaxmat mutaxassislarining xulosalari:
«Bosh jamoalarning chempionlik xarakteri»: Ham erkaklar, ham ayollar bosh termalarining o‘z raqiblarini bir xil 3,5:0,5 hisobida taslim etishi milliy termalarimizning jismoniy va psixologik jihatdan musobaqa kulminatsiyasiga ideal formada yetib kelganini ko‘rsatdi;
Hindistonning oliy darajasi: Praggnanandha, Gukesh va Erigaisi kabi dunyoning eng qimmatbaho shaxmatchilariga qarshi O‘zbekiston-2 yoshlarining jang qilishi ularga kelajak uchun katta maktab bo‘ldi; Abdimalik Abdisalimovning Ajun Erigaisi bilan durangi esa turning eng katta sensatsiyalaridan biriga aylandi;
So‘nggi 11-tur intrigasi: Erkaklar bosh termasining yakka peshqadam sifatida so‘nggi hal qiluvchi turga kirib borishi butun dunyo shaxmat olamini Samarqanddagi taxtalarga mixlab qo‘ymoqda — tarix yaratilishiga atigi bir necha soat qoldi.
Sizningcha, 10-turda erkaklar va ayollar bosh jamoamiz ko‘rsatgan 3,5:0,5 hisobidagi g‘alaba Samarqand Olimpiadasi oltin medalini naqd qila oladimi? Ertangi so‘nggi 11-turda vakillarimizdan qanday natija kutyapsiz? Shaxsiy tabriklaringiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy terma jamoalarimizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu katta sharhni barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…