Samarqandda 10-tur trilleri: Erkaklar Armanistonni, ayollar Peruni tor-mor etdi!

·3·Sport
Samarqandda 10-tur trilleri: Erkaklar Armanistonni, ayollar Peruni tor-mor etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o'tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 10-turida O'zbekistonning bosh erkaklar va ayollar terma jamoalari mos ravishda Armaniston va Peru ustidan 3,5:0,5 hisobida g'alaba qozondi.
  • Erkaklar bosh jamoasi ushbu g'alaba bilan yakka peshqadamlikni mustahkamladi.
  • O'zbekiston-2 erkaklar jamoasi Hindistonga 0,5:3,5 hisobida yutqazdi, O'zbekiston-3 esa Isroilga 1,5:2,5 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin medallar taqdiriga oydinlik kiritgan eng shiddatli va muhim — 10-tur bellashuvlari rasman yakuniga yetdi. Musobaqaning eng diqqatga sazovor to‘qnashuvlarida O‘zbekiston bosh milliy terma jamoalari mutlaq triumf qayd etishdi. Erkaklar bosh jamoasi ko‘p karra Olimpiada chempioni Armaniston termasini 3,5:0,5 hisobida yakson qilib, mutlaq yakka peshqadamlikni mustahkamlagan bo‘lsa, asosiy ayollar terma jamoamiz ham Peru vakillari ustidan xuddi shunday 3,5:0,5 hisobidagi qaqshatqich g‘alabani rasmiylashtirdi.

Kunning boshqa bahslarida esa jahon shaxmati giganti hisoblangan Hindistonga qarshi saf tortgan O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi 0,5:3,5 hisobida imkoniyatni boy berdi, O‘zbekiston-3 tarkibi esa Isroilga qarshi kechgan og‘ir jangda 1,5:2,5 hisobida imtihondan o‘tolmadi. Ayollar o‘rtasidagi qolgan juftliklarda O‘zbekiston-2 Shvetsiya bilan, O‘zbekiston-3 esa Keniya bilan 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdi. 10-turdagi ushbu tarixiy natijalar bosh milliy jamoalarimizning chempionlik va yuqori o‘rinlar sari yurishini kulminatsion nuqtaga olib chiqdi.

«Ikkita 3,5:0,5 zafari, Hindiston bilan jang va qizlarimiz shiddati»: 10-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqand Olimpiadasining 10-turida qayd etilgan eng muhim rasmiy natijalar va faktlar:

  • Erkaklarning Armaniston ustidan qaqshatqich zafari: Bosh termamiz 3,5:0,5 hisobida zafar quchib, Olimpiada kubogiga bir qadam qolganini isbotladi;

  • Ayollarning Peru ustidan yorqin g‘alabasi: Qizlarimiz 3 ta partiyada raqibni taslim etib, umumiy 3,5:0,5 hisobini qayd etishdi;

  • Hindiston grandiga qarshi sinov: O‘zbekiston-2 yoshlari Hindistonning super tarkibiga qarshi bahs olib borib, 0,5:3,5 hisobida tajriba to‘pladi;

  • Ayollar jamoalaridan ikkita durang: O‘zbekiston-2 Shvetsiya bilan, O‘zbekiston-3 esa Keniya bilan 2:2 hisobidagi murosali natijaga erishdi;

  • Isroil bilan prinsipial bahs: O‘zbekiston-3 erkaklar jamoasi so‘nggi taxtadagi g‘alabaga qaramay, 1,5:2,5 hisobida minimal tarzda imkoniyatni boy berdi.

Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (10-tur): O‘zbekistonning barcha jamoalari natijalari taqqosi

Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi barcha 6 ta uchrashuvning batafsil natijalari jadvali:

Bahs toifasi va jamoalar to‘qnashuvi

Umumiy hisob

Taxtalardagi individual natijalar

Erkaklar: Armaniston — O‘zbekiston-1

0,5 : 3,5

Martirosyan 0:1 Abdusattorov; Sindarov 1:0 Ovannisyan; Sargsyan 0,5:0,5 Yakubboyev; Madaminov 1:0 Sargissyan

Erkaklar: O‘zbekiston-2 — Hindiston

0,5 : 3,5

Vahidov 0:1 Praggnanandha; Abdisalimov 0,5:0,5 Erigaisi; Suyarov 0:1 Sarin; Nigmatov 0:1 Gukesh

Erkaklar: O‘zbekiston-3 — Isroil

1,5 : 2,5

Saydaliyev 0:1 Rodshtein; Bahrillayev 0:1 Boruxovskiy; Rahmatullayev 0,5:0,5 Sokolovskiy; Abdurahmonov 1:0 Smirin

Ayollar: O‘zbekiston-1 — Peru

3,5 : 0,5

Hamdamova 0,5:0,5 Kori; Omonova 1:0 Salas; Imomqo‘ziyeva 1:0 Kontreras; Karimova 1:0 Ilario

Ayollar: O‘zbekiston-2 — Shvetsiya

2 : 2

Yakubboyeva 0,5:0,5 Kramling; Malikova 0:1 Agrest; Halilova 0,5:0,5 Valsu; Salimova 1:0 Kramling

Ayollar: Keniya — O‘zbekiston-3

2 : 2

Aktamova 0,5:0,5 Mongeli; Bobomurodova 0,5:0,5 Mutisya; Ahmedova 0:1 Glenda; Shahzodova 1:0 Albrayt

Shaxmat ekspertizasi: Nega 10-tur natijalari tarixiy ahamiyatga ega?

Xalqaro grossmeysterlar, tahlilchilar va shaxmat mutaxassislarining xulosalari:

  • «Bosh jamoalarning chempionlik xarakteri»: Ham erkaklar, ham ayollar bosh termalarining o‘z raqiblarini bir xil 3,5:0,5 hisobida taslim etishi milliy termalarimizning jismoniy va psixologik jihatdan musobaqa kulminatsiyasiga ideal formada yetib kelganini ko‘rsatdi;

  • Hindistonning oliy darajasi: Praggnanandha, Gukesh va Erigaisi kabi dunyoning eng qimmatbaho shaxmatchilariga qarshi O‘zbekiston-2 yoshlarining jang qilishi ularga kelajak uchun katta maktab bo‘ldi; Abdimalik Abdisalimovning Ajun Erigaisi bilan durangi esa turning eng katta sensatsiyalaridan biriga aylandi;

  • So‘nggi 11-tur intrigasi: Erkaklar bosh termasining yakka peshqadam sifatida so‘nggi hal qiluvchi turga kirib borishi butun dunyo shaxmat olamini Samarqanddagi taxtalarga mixlab qo‘ymoqda — tarix yaratilishiga atigi bir necha soat qoldi.

Sizningcha, 10-turda erkaklar va ayollar bosh jamoamiz ko‘rsatgan 3,5:0,5 hisobidagi g‘alaba Samarqand Olimpiadasi oltin medalini naqd qila oladimi? Ertangi so‘nggi 11-turda vakillarimizdan qanday natija kutyapsiz? Shaxsiy tabriklaringiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy terma jamoalarimizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu katta sharhni barcha bilan baham ko‘ring!

Samarqand 46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiO‘zbekiston shaxmat jamoasiArmanistonPeru
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni23 sentabr 22:59Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildi21 sentabr 10:24Oltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindiOltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindiBugun 13:07O‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalariO‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalariKecha 21:51Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!22 sentabr 13:26«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!20 sentabr 22:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi