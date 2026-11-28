Peruda qurollangan bosqinchilar zirhli mashinadan oltinlarni talon-toroj qildi (video)
2026 yil 27 noyabr kuni ertalab Peruning Kalyao (Callao) viloyatida qurollangan niqobli jinoyatchilar qimmatbaho yuk ortilgan zirhli avtomobilga hujum uyushtirdi. Hodisa mahalliy vaqt bilan soat 06:30 atrofida poytaxt Lima yaqinidagi Xorxe Chaves xalqaro aeroportiga olib boruvchi Kosta-Verde (Costa Verde) trassasida sodir bo‘lgan.
30 dan ortiq o‘q uzildi: hujum qanday amalga oshirildi?
Ma’lumotlarga ko‘ra, 8 nafardan 10 nafargacha bo‘lgan niqobli bosqinchilar bir nechta avtomobil yordamida qora rangli zirhli yo‘ltanlamas yo‘lini to‘sib qo‘ygan. Shundan so‘ng jinoyatchilar transport vositasiga qarata 30 dan ortiq o‘q uzgan va oynalarini sindirib, ichidagi oltin quymalari hamda zargarlik buyumlari solingan chamadon va sumkalarni olib qochgan.
Otishma oqibatida mashina ichida bo‘lgan ikki kishi — 29 yoshli Hindiston fuqarosi Vidjay Pagrani Iza va 35 yoshli Peru fuqarosi Mari Natali Miranda Espinoza tan jarohati olgan. Ular zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan bo‘lib, ayni damda ahvoli barqaror ekani ma’lum qilingan.
Politsiya surishtiruvi va muhim dalillar
Peru Milliy politsiyasi (PNP) bosqinchilarni qo‘lga olish bo‘yicha maxsus qidiruv amaliyotini boshlab yubordi. Hodisa yuzasidan quyidagi tafsilotlar ma’lum:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy va dastlabki ma’lumotlar
Sana, vaqt va joy
2026 yil 27 noyabr, soat 06:30 — Kalyao viloyati, Kosta-Verde trassasi (Xorxe Chaves aeroporti yo‘li)
Bosqinchilar soni va usuli
8–10 nafar niqobli shaxs bir nechta mashinada yo‘lni to‘sib, zirhli avtomobilga 30 dan ortiq o‘q uzgan
O‘g‘irlangan yuk
Oltin quymalari va zargarlik buyumlari solingan chamadon hamda sumkalar (aniq qiymati hisoblanmoqda)
Jabrlanganlar
Vidjay Pagrani Iza (29 yosh, Hindiston) va Mari Natali Miranda Espinoza (35 yosh, Peru) — ahvoli barqaror
Tergovdagi muhim izlar
Hujumda qatnashgan mashinalardan birining davlat raqami (avval qurol savdosi va suiqasd ishlarida qayd etilgan) aniqlangan, qochish vaqtida tashlab ketilgan mobil telefonlar topilgan
Sizningcha, xalqaro aeroportga olib boruvchi yirik magistralda bunday uyushqoq va dadil bosqinchilik sodir etilishi xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirish zarurligini ko‘rsatmayaptimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahondagi eng shov-shuvli kriminal voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…