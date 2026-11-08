3 mingta tarantula paypoqlarga yashirildi: Peruda noodatiy kontrabanda fosh etildi (video)

·61·Dunyo
3 mingta tarantula paypoqlarga yashirildi: Peruda noodatiy kontrabanda fosh etildi (video)

Peruning Lima shahridagi xalqaro aeroportda Germaniyaga noqonuniy olib chiqib ketilmoqchi bo‘lgan 3 mingdan ortiq tirik tarantula musodara qilindi. O‘rgimchaklar uchta chamadonga joylangan paypoqlar ichiga yashirilgan.

AFP xabariga ko‘ra, hodisa Xorxe Chaves xalqaro aeroportida yuz bergan. Noqonuniy yuk ikki nafar Germaniya va bir nafar Polsha fuqarosiga tegishli bo‘lgan uchta chamadondan topilgan.

Peruning Milliy o‘rmon va yovvoyi tabiat xizmati (SERFOR) ma’lumotiga ko‘ra, har bir chamadonda 15–22 dona paypoq bo‘lgan. Bojxona xodimlari tekshiruv vaqtida yuk ichidagi g‘alati harakatlarni payqab, paypoqlarni ko‘zdan kechirgan. Natijada ularning ichiga yashirilgan minglab o‘rgimchaklar aniqlangan.

Musodara qilingan tarantulalar orasida tuxumlar, endigina tuxumdan chiqqan bolalari va voyaga yetgan namunalari bor. Ayrimlari muhofaza ostidagi turlarga mansub bo‘lib, ularning ba’zilari hali ilmiy jihatdan to‘liq o‘rganilmagan.

Mutaxassislar o‘rgimchaklar kolleksionerlar, ilmiy tadqiqotlar yoki ekzotik jonivorlar savdosi uchun olib ketilayotgan bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.

SERFOR vakili Kora Suaresning aytishicha, Yevropada bitta tarantulaning narxi taxminan 500 yevroga yetishi mumkin. Shu hisobda musodara qilingan jonivorlarning umumiy ehtimoliy qiymati 1,5 million yevroga baholangan. Bu haqiqiy savdo daromadi emas, balki taxminiy bozor qiymatidir.

Uch nafar yo‘lovchi ekologik jinoyatlarga qarshi kurashuvchi politsiya xodimlari tomonidan qo‘lga olingan. Ularga nisbatan jinoiy ish yuritilishi kutilmoqda. Tarantulalar esa tegishli tekshiruv va baholashdan so‘ng maxsus ruxsat etilgan parvarishlash markaziga joylashtiriladi.

PeruXorxe Chaves xalqaro aeroportiSERFORtarantula
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Perudagi yangi o‘simlik turiga Messi nomi berildiPerudagi yangi o‘simlik turiga Messi nomi berildi18 oktabr 20:31Peruda Gitler Mussolini ismli siyosatchi mer etib saylandiPeruda Gitler Mussolini ismli siyosatchi mer etib saylandi10 oktabr 20:30Samarqandda 10-tur trilleri: Erkaklar Armanistonni, ayollar Peruni tor-mor etdi!Samarqandda 10-tur trilleri: Erkaklar Armanistonni, ayollar Peruni tor-mor etdi!26 sentabr 22:16Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldi8 avgust 06:02Peruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildiPeruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildi12 iyul 23:37Peruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildiPeruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildi12 iyul 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi