3 mingta tarantula paypoqlarga yashirildi: Peruda noodatiy kontrabanda fosh etildi (video)
Peruning Lima shahridagi xalqaro aeroportda Germaniyaga noqonuniy olib chiqib ketilmoqchi bo‘lgan 3 mingdan ortiq tirik tarantula musodara qilindi. O‘rgimchaklar uchta chamadonga joylangan paypoqlar ichiga yashirilgan.
AFP xabariga ko‘ra, hodisa Xorxe Chaves xalqaro aeroportida yuz bergan. Noqonuniy yuk ikki nafar Germaniya va bir nafar Polsha fuqarosiga tegishli bo‘lgan uchta chamadondan topilgan.
Peruning Milliy o‘rmon va yovvoyi tabiat xizmati (SERFOR) ma’lumotiga ko‘ra, har bir chamadonda 15–22 dona paypoq bo‘lgan. Bojxona xodimlari tekshiruv vaqtida yuk ichidagi g‘alati harakatlarni payqab, paypoqlarni ko‘zdan kechirgan. Natijada ularning ichiga yashirilgan minglab o‘rgimchaklar aniqlangan.
Musodara qilingan tarantulalar orasida tuxumlar, endigina tuxumdan chiqqan bolalari va voyaga yetgan namunalari bor. Ayrimlari muhofaza ostidagi turlarga mansub bo‘lib, ularning ba’zilari hali ilmiy jihatdan to‘liq o‘rganilmagan.
Mutaxassislar o‘rgimchaklar kolleksionerlar, ilmiy tadqiqotlar yoki ekzotik jonivorlar savdosi uchun olib ketilayotgan bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.
SERFOR vakili Kora Suaresning aytishicha, Yevropada bitta tarantulaning narxi taxminan 500 yevroga yetishi mumkin. Shu hisobda musodara qilingan jonivorlarning umumiy ehtimoliy qiymati 1,5 million yevroga baholangan. Bu haqiqiy savdo daromadi emas, balki taxminiy bozor qiymatidir.
Uch nafar yo‘lovchi ekologik jinoyatlarga qarshi kurashuvchi politsiya xodimlari tomonidan qo‘lga olingan. Ularga nisbatan jinoiy ish yuritilishi kutilmoqda. Tarantulalar esa tegishli tekshiruv va baholashdan so‘ng maxsus ruxsat etilgan parvarishlash markaziga joylashtiriladi.
Izohlar 0
…